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Мода 2020: актуальные тренды теплых свитеров для мужчин (Фото)

Смотрите фото (11)
Мода 2020: актуальные тренды теплых свитеров для мужчин (Фото)
11:45 Сегодня Телеграф style4man.com Фото: style4man.com

Новости шоу бизнеса:Есть один элемент одежды, который на мужчинах сидит всегда интереснее, чем на прекрасных созданиях противоположного пола. Мы говорим о свитере.

  • 1

    Джемпер или пуловер

    Классический пример того, как спортивная одежда стала повседневной, а то и частью офисного стиля. Джемпер — это свитер без горловины. Собственно, это его и отличает от классического понимания свитера. Вырез может быть круглый или треугольный. Раньше его использовали легкоатлеты на соревнованиях под открытым небом в холодную погоду. Смотрелось всё это стильно, и поэтому джемперы довольно быстро стали заметны и на людях, не занимающихся спортом. В этом сезоне особенно модны джемперы с геометрическим рисунками: ромбы, квадраты, треугольники. Только кружочки не надевай, будешь выглядеть немного инфантильно.

    V-образный или вырез "под горлышко" позволит тебе надеть рубашку под низ. Следи только, чтобы трикотаж был плотным и тонким, если решишь в нем пойти в офис. В комплекте с классическими брюками получишь наряд, в котором вполне подойдет для дресс-кода smart casual. Пуловер или джемпер толстой вязки можно надеть с джинсами или брюками, и в таком расслабленном и уютном наряде можно пойти на свидание или в бар с друзьями попить пива.

    Джемпер можно носить как с рубашкой, так и с футболкой, а то и на голове тело. Единственное, что мы настоятельно не рекомендуем – надевать галстук, если на рубашку надет джемпер.

  • 2

    Кардиган

    По сути – это кофта, которая распространилась из женского гардероба в мужской. Ты, конечно, можешь быть несогласен, но на мужчине кардиганы выглядят стильное чем на женщинах. Тем более что в 2020 в моду ещё сильнее войдут удлинённые кардиганы. Подробнее про модные мужские кардиганы…

    Если в твоем офисе не очень строгий дресс-код, то ты можешь надеть кардиган с классическими брюками от костюма с сорочкой. Так можно заменить кардиганом пиджак. В трикотаже конечно гораздо удобнее двигаться, чем в классическом пиджаке, который все же сковывает движения.

  • 3

    Свитер с горлом или водолазка

    Пора вернуться к суровым истокам! Если уж хочешь настоящий свитер, который будет выполнять свои прямые функции, а именно согревать в суровые морозы – выбор один, настоящий свитер с горлом. Шерстяной, колючий, с толстым высоким воротом, цвета того самого испанского табака. Никаких геометрических узоров. Строгость и брутальность.

    Водолазку из толстого трикотажа можно носить с джинсами или брюками в стиле кэжуал. Это удобно еще и потому, что надевая водолазку, тебе не потребуется надевать шарф в холодную погоду. Твоя шея будет надежно защищена горловиной. Водолазку из тонкого трикотажа можно надеть под деловой костюм, будешь выглядеть не очень официально, но для дресс-кода smart casual, такой наряд вполне подойдет.

  • 4

    Свитер с капюшоном

    Один из ярких трендов 2020. Вязаный свитер с капюшоном крупной вязки сразу создаёт молодёжный образ. Но именно вязка не даёт ему скатиться в откровенное тинейджерство. Очень рекомендуем тебе обратить внимание именно на такие модели.

  • 5

    Свитшот

    Что-то среднее между толстовкой и свитером, который относительно недавно стал популярен и будет сохранять свои позиции и в 2020 гг. Особенностью свитшотов являются манжеты на рукавах, которые придают ему более спортивный стиль, по сравнению с обычным свитером.

  • 6

    Свитер с широким вывернутым воротом

    Хочешь придать себе вид человека творческой профессии – приобрети удлинённый, как того требуют наступающие тренды, свободный свитер крупной вязки с вывернутым широким воротником. Вкупе с очками и длинными волосами будешь выглядеть как ценитель современного искусства или владелец картинной галереи.

  • 7

    Норвежский свитер

    Эта вещь на долгое время исчезла из гардеробов мужчин, следящих за модой. Толстый свитер с оленями или скандинавским орнаментом считался отличительным признаком нуба и ботаника. Ничего плохого мы не имеем в виду, но всё-таки подобного плана мужчины никогда не шли в авангарде моды, у них совершенно другие достоинства. Но не тут-то было! С возвращением моды на олд-скул вернулись на лидирующие позиции и свитера с оленями! Так что включай на виниле Юрия Кукина, надевай такой свитер и будешь вполне в тренде. Ах да! Не забудь очки в толстой роговой оправе!

  • 8

    Пуловер с застёжкой на реглане

    Ещё один важный тренд, на который мы хотим обратить твоё внимание – это вязаный пуловер с застёжкой на реглане, иными словами на плече. Крупная вязка и крупные пуговицы. Смотрится очень стильно и мы ожидаем, что в сезоне 2020 этот фасон будет одним из самых популярных.

  • 9

    Тонкий джемпер в клетку

    Если ты обладаешь развитой мускулатурой, то мы порекомендуем тебе тонкий джемпер. Надетый на голое тело, он подчеркнёт результаты твоих трудов в тренажёрном зале. Кроме того, в свитерах это, пожалуй, единственный вариант, где можно реализовать главную тенденцию будущего сезона – клетка.

Прически 2020: стильные тенденции мужских стрижек (Фото)

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Свитера, Мода 2020, Мужская мода 2020, Мужские свитера.
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