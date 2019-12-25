Прически на Новый год 2020: стильные кудри и локоны (Фото)

Кудри и локоны – отличный тому пример. Они сделают образ соблазнительным, и точно поднимут настроение их обладательнице и всем окружающим.
Прически с локонами
Для тонких волос подойдут укладки с объемом у корней. Девушкам с крепкими и густыми волосами повезло больше всего. Им позволительны еще более шикарные прически. В Новый год актуальны также обворожительные укладки на кудрявых волосах. Любительницам экстравагантных образов можно создать кудри и уложить их один на бок. Получится довольно смелый образ. В моде остается и эффект мокрых прядей. Делается он довольно просто. Достаточно лишь пройтись по укладке влажным полотенцем. Такие локоны уместны как дома, так и для вечернего выхода.
Сами по себе локоны и кудри на распущенных волосах выглядят просто шикарно, поэтому укладка волос в прическу — необязательный момент. Если вы все же решили, ее создать, воспользуйтесь простыми методами.
Длинные волосы
Для создания прически с локонами на длинных волосах, следуйте поэтапной инструкции.
1. Для начала следует распределить пряди на несколько зон;
2. Все волосы завиваются в локоны;
3. Далее берутся нижние волосы и верхняя секция, их которых нужно заплести косу. Она будет служить неким каркасом;
4. Затем на косу выкладываются локоны и фиксируются лаком и невидимками;
5. Верхние локоны также выкладываются на косу;
6. На теменной части делается объем;
7. Все это дополнительно фиксируется лаком.
Еще одним прекрасным вариантом прически служит пучок из локонов. Он смотрится очень нежно и романтично.
Средняя длина
На таких волосах прическу с локонами создать намного легче, нежели на длинных прядях.
Вот одна из вариаций создания нежной прически.
1. Пряди делятся на верхнюю и нижнюю зоны;
2. Нижнюю часть необходимо заплести во французскую перевернутую косу, идущую от затылка к макушке;
3. Верхняя часть разделяется еще на три секции, центральная из которых собирается в хвост;
4. Все верхушечные пряди завиваются в локоны;
5. Затем косу следует закрепить в пучок, а локоны укладываются вокруг него. Прическа фиксируется лаком. Новогодний образ готов. Для романтичности можно выпустить из прически передние пряди.
Преимущества локонов и кудрей
Кудрявые прически имеют очень много достоинств. Они выгодно смотрятся на разных волосах, открывают множество вариантов, корректируют недостатки лица, придают объем и просто выглядят нежно и романтично.