Прически на Новый год 2020: стильные кудри и локоны (Фото)

1 Кудри и локоны – отличный тому пример. Они сделают образ соблазнительным, и точно поднимут настроение их обладательнице и всем окружающим. Прически с локонами Для тонких волос подойдут укладки с объемом у корней. Девушкам с крепкими и густыми волосами повезло больше всего. Им позволительны еще более шикарные прически. В Новый год актуальны также обворожительные укладки на кудрявых волосах. Любительницам экстравагантных образов можно создать кудри и уложить их один на бок. Получится довольно смелый образ. В моде остается и эффект мокрых прядей. Делается он довольно просто. Достаточно лишь пройтись по укладке влажным полотенцем. Такие локоны уместны как дома, так и для вечернего выхода.

2 Сами по себе локоны и кудри на распущенных волосах выглядят просто шикарно, поэтому укладка волос в прическу — необязательный момент. Если вы все же решили, ее создать, воспользуйтесь простыми методами.

3 Длинные волосы Для создания прически с локонами на длинных волосах, следуйте поэтапной инструкции. 1. Для начала следует распределить пряди на несколько зон; 2. Все волосы завиваются в локоны; 3. Далее берутся нижние волосы и верхняя секция, их которых нужно заплести косу. Она будет служить неким каркасом; 4. Затем на косу выкладываются локоны и фиксируются лаком и невидимками; 5. Верхние локоны также выкладываются на косу; 6. На теменной части делается объем; 7. Все это дополнительно фиксируется лаком.

4 Еще одним прекрасным вариантом прически служит пучок из локонов. Он смотрится очень нежно и романтично.

5 Средняя длина На таких волосах прическу с локонами создать намного легче, нежели на длинных прядях.

6 Вот одна из вариаций создания нежной прически. 1. Пряди делятся на верхнюю и нижнюю зоны; 2. Нижнюю часть необходимо заплести во французскую перевернутую косу, идущую от затылка к макушке; 3. Верхняя часть разделяется еще на три секции, центральная из которых собирается в хвост; 4. Все верхушечные пряди завиваются в локоны; 5. Затем косу следует закрепить в пучок, а локоны укладываются вокруг него. Прическа фиксируется лаком. Новогодний образ готов. Для романтичности можно выпустить из прически передние пряди.

7 Преимущества локонов и кудрей Кудрявые прически имеют очень много достоинств. Они выгодно смотрятся на разных волосах, открывают множество вариантов, корректируют недостатки лица, придают объем и просто выглядят нежно и романтично.

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