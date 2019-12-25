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Прически на Новый год 2020: стильные кудри и локоны (Фото)

Смотрите фото (10)
Прически на Новый год 2020: стильные кудри и локоны (Фото)
16:45 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В новогоднюю ночь каждая девушка мечтает выглядеть обворожительно. Кроме изящного платья важно иметь прелестную прическу.

  • 1

    Кудри и локоны – отличный тому пример. Они сделают образ соблазнительным, и точно поднимут настроение их обладательнице и всем окружающим.

    Прически с локонами

    Для тонких волос подойдут укладки с объемом у корней. Девушкам с крепкими и густыми волосами повезло больше всего. Им позволительны еще более шикарные прически. В Новый год актуальны также обворожительные укладки на кудрявых волосах. Любительницам экстравагантных образов можно создать кудри и уложить их один на бок. Получится довольно смелый образ. В моде остается и эффект мокрых прядей. Делается он довольно просто. Достаточно лишь пройтись по укладке влажным полотенцем. Такие локоны уместны как дома, так и для вечернего выхода.

  • 2

    Сами по себе локоны и кудри на распущенных волосах выглядят просто шикарно, поэтому укладка волос в прическу — необязательный момент. Если вы все же решили, ее создать, воспользуйтесь простыми методами.

  • 3

    Длинные волосы

    Для создания прически с локонами на длинных волосах, следуйте поэтапной инструкции.

    1. Для начала следует распределить пряди на несколько зон;

    2. Все волосы завиваются в локоны;

    3. Далее берутся нижние волосы и верхняя секция, их которых нужно заплести косу. Она будет служить неким каркасом;

    4. Затем на косу выкладываются локоны и фиксируются лаком и невидимками;

    5. Верхние локоны также выкладываются на косу;

    6. На теменной части делается объем;

    7. Все это дополнительно фиксируется лаком.

  • 4

    Еще одним прекрасным вариантом прически служит пучок из локонов. Он смотрится очень нежно и романтично.

  • 5

    Средняя длина

    На таких волосах прическу с локонами создать намного легче, нежели на длинных прядях.

  • 6

    Вот одна из вариаций создания нежной прически.

    1. Пряди делятся на верхнюю и нижнюю зоны;

    2. Нижнюю часть необходимо заплести во французскую перевернутую косу, идущую от затылка к макушке;

    3. Верхняя часть разделяется еще на три секции, центральная из которых собирается в хвост;

    4. Все верхушечные пряди завиваются в локоны;

    5. Затем косу следует закрепить в пучок, а локоны укладываются вокруг него. Прическа фиксируется лаком. Новогодний образ готов. Для романтичности можно выпустить из прически передние пряди.

  • 7

    Преимущества локонов и кудрей

    Кудрявые прически имеют очень много достоинств. Они выгодно смотрятся на разных волосах, открывают множество вариантов, корректируют недостатки лица, придают объем и просто выглядят нежно и романтично.

  • 8

  • 9

В чем встречать Новый год 2020: модные тенденции

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