Будьте прекрасны: главные тренды зимы 2020

1 Пошив одежды на заказ Пошив одежды на заказ – отличное вложение не только на данный момент. Хорошо сшитая одежда безупречно сидит на фигуре, подчеркивая достоинства и скрывая недостатки. Она будет радовать вас и сейчас, и завтра, и всегда. Специалисты советуют шить повседневные базовые вещи, например, это может быть качественная белая рубашка, классические брюки или костюмы, которые не уйдут из моды еще долгое время. Вы будете носить эти вещи от сезона к сезону. "Все больше и больше я работаю над идеей “гардероба навсегда”, сосредотачиваясь на предметах, которые я очень люблю и знаю, что буду любить их долгие годы", - говорит Натали Кингхэм, модный директор в Matches Fashion.

2 Яркие цвета На этот раз одной из основных тенденций моды становятся насыщенные и сочные цвета. Речь о натуральной, природной яркой гамме. А вот с неоновой палитрой лучше повременить до весны. Любителям темных цветов придется выйти за пределы комфорта. Яркую одежду дизайнеры украшают большими цепями и пайетками. Непременно изучите образы с пайетками от модных дизайнеров. Не бойтесь быть яркими! Если вы полагаете, что сложно найти подходяще насыщенную верхнюю одежду зимой, в которой не будет холодно, то у нас для вас хорошие новости. Иванофф-Смит говорит, что "пушистая цветная искусственная кожа - это идеальный способ согреться". Не будем забывать и о ярких тонах в вязаных вещах.

3 Привет, 1970-е! Дизайнеры все еще не отпускают одно из самых элегантных и эстетичных десятилетий. Смело покупайте юбку с воланами, бермуды, платья и блузки с галстуками-бантиками (их еще называют аскотами), а так же и большие теплые дубленки.

4 Интересные детали Самое время обратить свое внимание на блузки с высоким воротом и пышным рукавом из шелка в цветочных мотивах. Такая одежда будто пропитана чем-то сказочным и волшебным. Можно увидеть большое количество дизайнеров, демонстрирующих детали кутюрного уровня в стилях, которые, кажется, черпают вдохновение из сказок с множеством вышивок и объемных платьев из тюля. Вдохновитесь экстравагантными тенденциями от модного дома Valentino.

5 Объемный свитер Благодаря этой модной тенденции вам не придется напоминать себе о том, что нужно носить теплый свитер зимой. Стоит присмотреться к большим свитерам насыщенного цвета с V-образным вырезом. В этом сезоне поэкспериментируйте с яркими цветами, бахромой и современными силуэтами. Стиль оверсайз присутствует в самых модных свитерах сезона. Главное не переборщите с яркостью: если одна деталь одежды яркая, то другие предметы ансамбля лучше выбирать в базовых, нейтральных оттенках. Чем длиннее свитер, тем лучше. Сбалансировать образ помогут классические брюки сдержанного цвета.

6 Платья Вас все еще не отпускает лето? В этом нет ничего страшного, потому что теперь в тренде легкие платья, немного обновленные для зимы. Идеально для этого времени подойдут платья средней длины с длинными рукавами. Само собой, макси-платья тоже в тренде. Мы уже подготовили для вас советы о том, как носить платья зимой и не замерзнуть. Если вы хотите надевать платья с сапогами, то выберете материал, более подходящий для этого, например, бархат. Украшения драгоценными камнями приветствуется. Так же в моду возвращается отделка жемчугом. Узнайте, как носить бархат и жемчуг, чтобы выглядеть стильно и нарядно.

7 Теплые оттенки Теплота цвета всегда радует глаз зимой, словно согревая нас. Гармонирующие тона в едином ансамбле – идеальный вариант для тех, кто любит сдержанные образы и не хочет рисковать. Подберите все в тон друг другу, создастся невероятно шикарный и элегантный эффект, это показывает невероятно кропотливый подход к одежде и своему образу. Уделите особенное внимание коричневой палитре цветов. Она хороша в сочетании с бежевыми, песочными и кремовыми оттенками.

8 Массивные сапоги Такая обувь выглядит достаточно агрессивно, но, если сочетать детали своего образа грамотно, то можно создать сильный эффект. Девушки, которые носят платья с тяжелыми сапогами, выглядят как милые, но сильные супергероини, способные спасти весь мир своей красотой. Сейчас во многих бутиках действуют праздничные скидки, а потому не тратьте время зря и запаситесь трендовой обувью по экономным ценам. Перед покупкой обязательно учтите советы по выбору зимней обуви.