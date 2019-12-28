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Мужская мода 2020: основные тенденции в новом году (Фото)

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Мужская мода 2020: основные тенденции в новом году (Фото)
12:40 Сегодня Телеграф style4man.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:2020 год принесёт с собой новые тенденции, в том числе и в мужской моде.

  • 1

    Модные брюки и джинсы 2020

    Узкие джинсы будут не в моде. Нетрудно догадаться, что на смену им придёт свободный крой. Причём, в будущем году самыми актуальными станут именно широкие брюки и джинсы, а не просто слегка свободные в области мотни.

    Возврат не 1930-е, конечно, но скорее середину 90-х уж точно. И обрати внимание, особым писком будут ниспадающие на обувь складки штанин.

    Добавим, что одной из ожидаемых тенденций будет совмещение брюк и спортивной обуви. Удобство и комфорт прежде всего!

  • 2

    Модные пальто и плащи 2020

    Следуя общему тренду, в моду вновь войдут пальто с меховым воротником. Ведь что больше всего хочется, когда дует холодный ветер с жёсткими снежинками, больно кусая щёки и шею? Правильно поднять воротник пальто и спрятать в него голову и не высовываться до весны. Именно такого рода практичные размышления заставили дизайнеров вернуться к заметным меховым воротникам на пальто, вместо пусть и элегантных, но бесполезных в холодную погоду моделей без воротника.

    Также в моду войдут двубортные пальто, причём, что интересно, дизайнеры активно предлагают бежевый цвет! Поэтому рекомендуем тебе всё-таки остановить выбор на классических для пальто цветах: чёрном или сером, в крайнем случае коричневом. Бежевое пальто можно оставить в качестве выходного, если у вас уже есть повседневный вариант в темном цвете.

    А вот с демисезонным плащом, который также должен прочно войти в гардероб любого мужчины следящего за модой в 2020 году, история более простая. Мы вполне допускаем, что и бежевый цвет плаща будет вполне уместным в нашем климате. Всё-таки сухие дни осенью и весной бывают довольно часто, и если нет снега – почему не надеть и элегантный бежевый плащ?

    Но есть и настоящая неожиданность. В следующем году в моду войдут мужские кейпы. Напомним, что кейп – это свободная одежда без рукавов, напоминающая мексиканский пончо. И если раньше кейп в Европе был исключительно женской одеждой, то в 2020 г. мы увидим на улицах и вполне мужественных персонажей в этом наряде.

  • 3

    Модные свитера и кардиганы 2020

    Главный тренд в свитерах – это высокий ворот, причём не обтягивающий шею, как водолазка, а мягкий, со свободными складками. Рукава могут быть слегка удлинённые. Забудь о выделяющих плечи и грудные мышцы моделях – в моде будет оверсайз.

    Вспомни фильмы 80-х об отважных полярниках, одиноко зимующих на арктических метеостанциях. Примерно такие свитера предлагают тебе дизайнеры в 2020 году. Если уж совсем хочется аутентичности – найди модель с оленями. Цвета, уютные, неброские.

    Похожая история и с кардиганами. В моде будут уютные удлинённые модели из шерсти, в которых удобно будет сесть прохладным вечером у камина, потягивая глинтвейн и наслаждаться светской беседой с такими же почтёнными буржуа, как и ты. Ну, или на работу ходить.

  • 4

    Модные жилеты и безрукавки 2020

    Вязаный жилет и куртка-безрукавка из плотной ткани станут незаменимыми помощниками в следующем году при создании модного образа. То, что нам казалось ранее второстепенным элементом гардероба – ярко выйдет на первый план уже в ближайшем будущем.

    Самым неожиданным, но модным вариантом, на наш взгляд, станет дублёнка-безрукавка. Вот уж трудно было представить, что то, в чём твой отец рубил дрова на даче будет писком моды в 2020 году. Добавим, что и в целом дублёнки будут популярны, особенно с необычным геометрическим или этническим орнаментом и металлическими элементами декора.

  • 5

    Модные мужские ветровки 2020

    Конечно, ветровка – элемент, который присутствует в гардеробе мужчины в любое время и выйти из моды сможет только в случае или экстремального похолодания или же, наоборот, потепления. Наступающий год не предвещает глобальных катаклизмов, поэтому обзавестись парой-тройкой новых ветровок разных фасонов тебе не помешает. Возможно, с выбором тебе помогут принты. Они в моде и старайся обращать внимание на ветровки с яркими рисунками или нашивками.

  • 6

    Модные мужские куртки 2020

    В моде снова натуральная кожа и замша. Причём к кожаной куртке, как и к пальто, полагается меховой воротник. Модные лет 20 назад крутки "пилот" возвращаются, пусть и в обновлённом виде. Для кожаных курток предпочтительны приталенные модели, а для модели из замши чаще предполагается свободный крой с широкими боковыми карманами.

  • 7

    Модная мужская обувь 2020

    Главное, что будет характеризовать мужскую обувь 2019–2020 гг. – это натуральная замша. Именно из неё будут изготавливаться самые модные туфли кроссовки, ботинки, лоферы и мокасины. Воспрянут духом дезерты – замшевые ботинки с резиновой подошвой и шнурками. Цвета, как и остальной твой гардероб – спокойные: бежевый или светло-коричневый.

    Также замшевые ботинки челси будут на ведущих ролях в следующем году. С ними, вообще, жизнь гораздо проще. Они прекрасно смотрятся на ноге и сочетаются со всеми видами брюк и джинс.

  • 8

    Модные мужские рубашки 2020

    Здесь всё просто. Полоска ушла в прошлое, но свято место пусто не бывает, и ей на смену, конечно же, пришла клетка! Вариантов-то у нас, у мужчин немного. Горошек ещё есть, но это вряд ли.

    Также в моде будут джинсовые рубашки, а также рубашки градиентных расцветок. В классических же вариантах в моде снова будет высокий воротник.

    В общем и целом, так мы видим следующий год, с точки зрения модных тенденций.

Мода 2020: стильные варианты мужских зимних курток (Фото)

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