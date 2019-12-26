Мода 2020: стильные варианты мужских зимних курток (Фото)

Главная функция зимней верхней одежды – защита от холода, ветра и сырости. Это должна быть прочная, надежная и практичная вещь, которая исправно прослужит не один сезон. Многие известные бренды предлагают большой выбор зимних курток и пальто, которые при своей практичности выглядят стильно и современно.
Бушлаты
Это наиболее популярный вариант мужских пальто. Изначально их носили моряки, но сегодня комфорт и практичность одежды оценили миллионы мужчин во всем мире.
Как правило, бушлаты особым образом обрабатываются, чтобы ткань не промокала.
Такое пальто зрительно увеличивает фигуру, поэтому важно грамотно выбрать размер, чтобы сохранились пропорции. Бушлаты больше подходят стройным мужчинам, поскольку зрительно увеличивают плечи и грудную клетку. Если пальто оденет крупный мужчина, верхняя часть корпуса будет казаться массивной.
Куртки из кожи
Кожаная верхняя одежда – это вечная классика, которая сохранит актуальность долгие годы.
Чтобы приобрести качественную вещь, важно внимательно изучить вопрос – как правильно выбрать мужскую кожаную куртку. Если вещь пошита неправильно, она будет пропускать влагу и холод. Чтобы в кожаной куртке было тепло и комфортно, при покупке нужно проверить качество швов и наличие пропитки.
Что касается фасона, верхняя одежда из кожи бывают разной длины – короткие, до середины бедра, до колена, длинные. Цветовая гамма небольшая, самые распространенные цвета – черный и коричневый.
Парка
Мужские куртки casual – отличный выбор для городской зимы.
Пуховик
Тепло куртке обеспечивает слой пуха или слой синтетического материала. Лучше всего аккумулирует тепло натуральный, пуховый утеплитель, однако, его не следует покупать мужчинам, склонным к аллергическим реакциям.
Количество натурального утеплителя измеряется в граммах, как правило, для пошива одного изделия используется от 50 до 800 граммов пуха.