Мода 2020: стильные варианты мужских зимних курток (Фото)

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Главная функция зимней верхней одежды – защита от холода, ветра и сырости. Это должна быть прочная, надежная и практичная вещь, которая исправно прослужит не один сезон. Многие известные бренды предлагают большой выбор зимних курток и пальто, которые при своей практичности выглядят стильно и современно.

Бушлаты

Это наиболее популярный вариант мужских пальто. Изначально их носили моряки, но сегодня комфорт и практичность одежды оценили миллионы мужчин во всем мире.

Как правило, бушлаты особым образом обрабатываются, чтобы ткань не промокала.

Такое пальто зрительно увеличивает фигуру, поэтому важно грамотно выбрать размер, чтобы сохранились пропорции. Бушлаты больше подходят стройным мужчинам, поскольку зрительно увеличивают плечи и грудную клетку. Если пальто оденет крупный мужчина, верхняя часть корпуса будет казаться массивной.