Маникюр в год Белой Металлической Крысы 2020: ТОП-5 идей с мышками (Фото)

Если вам импонирует восточный гороскоп, то сделайте вот такой креативный маникюр с мышатами или крысятами. Так же можно найти интересные идеи в популярных историях о грызунах.
Маникюр с мышкой и сыром
Симпатичный вариант желтого френча с мышонком и ноготками в форме сыра. Учтите и другие нюансы, как цвет и металл. Считается, что 2020 год – это время белой металлической Мыши. А это значит, что можно добавить в маникюр белый цвет и блеск металлика (сталь, золото, серебро и т.д.).
Маникюр с Рататуем
Персонаж фильма о поварах и гурманах полюбился многим зрителям. Нарисуйте очаровательного Рататуя с кусочком его любимого лакомства.
Маникюр с объемными крысками
Объемный или 3D-рисунок всегда привлекает внимание. Только тут не обойтись без накладных ногтей.
Маникюр с Микки Маусом
Ну, куда же без Микки Мауса – первого мышонка в кинематографе? Создать такой рисунок очень просто. Достаточно нанести три точки, изображая абрис мордашки Микки.
Маникюр с Томом и Джерри
Мышонок Джерри и его бессменный компаньон – любимые герои детства. В год Мышки стоит вспомнить и о них.