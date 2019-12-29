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Маникюр в год Белой Металлической Крысы 2020: ТОП-5 идей с мышками (Фото)

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Маникюр в год Белой Металлической Крысы 2020: ТОП-5 идей с мышками (Фото)
17:05 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Согласно восточному календарю, покровительницей 2020 года станет Крыса или Мышь.

  • 1

    Если вам импонирует восточный гороскоп, то сделайте вот такой креативный маникюр с мышатами или крысятами. Так же можно найти интересные идеи в популярных историях о грызунах.

    Маникюр с мышкой и сыром

    Симпатичный вариант желтого френча с мышонком и ноготками в форме сыра. Учтите и другие нюансы, как цвет и металл. Считается, что 2020 год – это время белой металлической Мыши. А это значит, что можно добавить в маникюр белый цвет и блеск металлика (сталь, золото, серебро и т.д.).

  • 2

    Маникюр с Рататуем

    Персонаж фильма о поварах и гурманах полюбился многим зрителям. Нарисуйте очаровательного Рататуя с кусочком его любимого лакомства.

  • 3

    Маникюр с объемными крысками

    Объемный или 3D-рисунок всегда привлекает внимание. Только тут не обойтись без накладных ногтей.

  • 4

    Маникюр с Микки Маусом

    Ну, куда же без Микки Мауса – первого мышонка в кинематографе? Создать такой рисунок очень просто. Достаточно нанести три точки, изображая абрис мордашки Микки.

  • 5

    Маникюр с Томом и Джерри

    Мышонок Джерри и его бессменный компаньон – любимые герои детства. В год Мышки стоит вспомнить и о них.

Маникюр 2020: актуальные тенденции новогоднего дизайна (Фото)

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