Маникюр в год Белой Металлической Крысы 2020: ТОП-5 идей с мышками (Фото)

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Если вам импонирует восточный гороскоп, то сделайте вот такой креативный маникюр с мышатами или крысятами. Так же можно найти интересные идеи в популярных историях о грызунах.

Маникюр с мышкой и сыром

Симпатичный вариант желтого френча с мышонком и ноготками в форме сыра. Учтите и другие нюансы, как цвет и металл. Считается, что 2020 год – это время белой металлической Мыши. А это значит, что можно добавить в маникюр белый цвет и блеск металлика (сталь, золото, серебро и т.д.).