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Маникюр на Новый год 2020: нескучные варианты с тематическими рисунками (Фото)

Смотрите фото (24)
Маникюр на Новый год 2020: нескучные варианты с тематическими рисунками (Фото)
11:49 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Стильные идеи новогоднего маникюра для зимних праздников!

  • 1

    Маникюр с пингвином

    Санта, красноносый олененок Рудольф, остролист… А еще тут есть миленький пингвин. Получился стильный праздничный образ со сказочными мотивами. Идеальный вариант для красавицы-модницы, в душе которой живет детская вера в чудо.

  • 2

    Маникюр с крестиком и звездами

    Красивый вариант христианского маникюра с модными цветами: бежевым, золотым и красным. Золотой крест и рождественские звезды добавили торжественности.

  • 3

    Маникюр с икрой

    Отличной закуской для новогоднего шампанского после праздничного тоста станет канапе с икрой. Ее тоже можно изобразить на ногтях с помощью особых бусинок, которые нейл-мастера так и называют - "икра для ногтей". Выбирайте цвет любимой икры: черной, красной или любой другой.

  • 4

    Маникюр с игрушками и елью

    Шикарный рисунок с наряженной игрушками елью создает праздничное настроение. Нет времени рисовать или идти в салон? Купите наклейки!

  • 5

    Маникюр с фейерверками

    Полночь, отделяющая старый год от нового, не обходится без праздничных салютов. Разноцветные россыпи огоньков-фейерверков озаряют черноту ночного неба. Прямо магия огня и красок! Используйте салют как вдохновение для маникюра.

  • 6

    Маникюр с елочным дождиком

    Наверняка у вас дома найдутся дождики для елки. Их можно использовать в декорации маникюра. Тем более, что орнамент в полоску всегда в моде.

  • 7

    Маникюр с конфетти

    Хлопушки привносят веселье в праздник. Добавьте в маникюр разноцветные кружочки, похожие на конфетти от хлопушек.

  • 8

    Маникюр с бенгальскими огнями

    Бенгальские огни – салют в миниатюре. Запаситесь полосками переносной фольги с подобными узорами.

  • 9

    Маникюр с подарком и бантами

    Какой же праздник без подарков? Нанесите на ногти красный лак (или любой другой) в качестве основы. Украсьте ноготки полосками с бантиком, совсем как на подарочной коробке. Кстати, банты стали трендом сезона и часто присутствуют в экстравагантных тенденциях дома моды Valentino.

  • 10

    Маникюр с еловой шишкой

    Вы любите оригинальные узоры, которые вряд ли будут присутствовать в маникюре окружающих? Тогда создайте рисунок с еловыми шишками!

  • 11

    Маникюр с героями "Холодного сердца"

    Эльза и ее друзья – одни из самых популярных героев современности. Наклейки с их портретами будут как раз актуальны. Дополните образ, сделав прическу в стиле зимней волшебницы.

  • 12

    Маникюр с Гринчем

    Продолжим сказочную тему потрясающим произведением "Гринч – похититель Рождества". Используйте наклейки или нарисуйте Гринча и других персонажей Доктора Сьюза.

  • 13

    Маникюр со свечами

    Многие украшают дом перед праздниками декоративными свечами – еще одна неординарная идея для маникюра. Свечи так же полны символичного смысла. Они являют собой образ луча света и надежды, озаряющего нам путь не просто ночью, но и на жизненном пути.

  • 14

    Маникюр с новогодней ночью

    Симпатичный заснеженный пейзаж новогодней ночи. Рисуем на синем фоне елочку, часы и домик с дымом из трубы.

  • 15

    Маникюр с бирюльками-снежинками

    Лично я просто влюбилась в этот филигранный маникюр, на котором виднеются тонкие подвески из снежинок. Черный цвет красиво смотрится на полупрозрачном белом фоне с искорками блесток. Похоже на сияние снега.

  • 16

    Маникюр со снежками из жемчуга

    Жемчуг стал трендом зимы 2019-2020 года. Крохотные белые бусины смахивают на комочки снега – снежки. Обязательно запаситесь жемчужными украшениями, ведь многие видные дизайнеры возвращают их в моду.

  • 17

    Маникюр с жидкими камнями

    В образе для праздничной вечеринки великолепно будет смотреться маникюр на удлиненных ноготках с золотым литьем и жидкими камнями, похожими на снежные сугробы. Это прекрасный вариант для поклонниц восточного маникюра.

  • 18

    Маникюр со стразами-льдинками

    Любите броские образы? Тогда щедро украсьте ноготки прозрачными стразами, похожими на крохотные льдинки. Этот маникюр лучше делать на накладных ноготках.

  • 19

    Маникюр с сосульками

    Крыши зимой украшают красивые сосульки льда. Хм, а ведь это еще одна идея для зимнего маникюра! Прелесть в том, что не обязательно корпеть над ногтями, вырисовывая идеально ровные линии. Ровных сосулек в природе не бывает, так что не слишком старайтесь – все равно получится красиво! Белый меланж-сахарок придаст сосулькам интересную текстуру.

  • 20

    Маникюр со свитером и снежинкой

    В последние годы в зимних маникюрах модниц стали все чаще появляться интересные мотивы свитерного маникюра. Это плоский или объемный вариант с лепкой, которая повторяет вязаные узоры. В славянских странах этот тренд еще не стал повсеместным, так что у вас все шансы стать обладательницами необычного маникюра.

  • 21

    Маникюр с инеем

    Морозные кружева инея на стеклах чаруют замысловатыми узорами. Их можно изобразить с помощью техники мехенди. Это типичные для татуировок хной завитушки. Такой праздничный вариант подходит и для Нового года, и для свадебного маникюра.

  • 22

    Маникюр с мандаринами

    Чем для вас пахнут новогодние праздники? Для меня это ароматы ели, оливье, шоколадных конфет и мандаринок! Если вы любите сочный маникюр, то порадуйте себя узорами мандаринчиков.

  • 23

    Маникюр с шапкой Санта-Клауса

    Красный френч можно превратить в тематический узор, если пририсовать к кайме кончики шапки Санта-Клауса с белыми помпончиками.

Маникюр в год Белой Металлической Крысы 2020: ТОП-5 идей с мышками (Фото)

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