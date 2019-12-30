Маникюр на Новый год 2020: нескучные варианты с тематическими рисунками (Фото)

1 Маникюр с пингвином Санта, красноносый олененок Рудольф, остролист… А еще тут есть миленький пингвин. Получился стильный праздничный образ со сказочными мотивами. Идеальный вариант для красавицы-модницы, в душе которой живет детская вера в чудо.

2 Маникюр с крестиком и звездами Красивый вариант христианского маникюра с модными цветами: бежевым, золотым и красным. Золотой крест и рождественские звезды добавили торжественности.

3 Маникюр с икрой Отличной закуской для новогоднего шампанского после праздничного тоста станет канапе с икрой. Ее тоже можно изобразить на ногтях с помощью особых бусинок, которые нейл-мастера так и называют - "икра для ногтей". Выбирайте цвет любимой икры: черной, красной или любой другой.

4 Маникюр с игрушками и елью Шикарный рисунок с наряженной игрушками елью создает праздничное настроение. Нет времени рисовать или идти в салон? Купите наклейки!

5 Маникюр с фейерверками Полночь, отделяющая старый год от нового, не обходится без праздничных салютов. Разноцветные россыпи огоньков-фейерверков озаряют черноту ночного неба. Прямо магия огня и красок! Используйте салют как вдохновение для маникюра.

6 Маникюр с елочным дождиком Наверняка у вас дома найдутся дождики для елки. Их можно использовать в декорации маникюра. Тем более, что орнамент в полоску всегда в моде.

7 Маникюр с конфетти Хлопушки привносят веселье в праздник. Добавьте в маникюр разноцветные кружочки, похожие на конфетти от хлопушек.

8 Маникюр с бенгальскими огнями Бенгальские огни – салют в миниатюре. Запаситесь полосками переносной фольги с подобными узорами.

9 Маникюр с подарком и бантами Какой же праздник без подарков? Нанесите на ногти красный лак (или любой другой) в качестве основы. Украсьте ноготки полосками с бантиком, совсем как на подарочной коробке. Кстати, банты стали трендом сезона и часто присутствуют в экстравагантных тенденциях дома моды Valentino.

10 Маникюр с еловой шишкой Вы любите оригинальные узоры, которые вряд ли будут присутствовать в маникюре окружающих? Тогда создайте рисунок с еловыми шишками!

11 Маникюр с героями "Холодного сердца" Эльза и ее друзья – одни из самых популярных героев современности. Наклейки с их портретами будут как раз актуальны. Дополните образ, сделав прическу в стиле зимней волшебницы.

12 Маникюр с Гринчем Продолжим сказочную тему потрясающим произведением "Гринч – похититель Рождества". Используйте наклейки или нарисуйте Гринча и других персонажей Доктора Сьюза.

13 Маникюр со свечами Многие украшают дом перед праздниками декоративными свечами – еще одна неординарная идея для маникюра. Свечи так же полны символичного смысла. Они являют собой образ луча света и надежды, озаряющего нам путь не просто ночью, но и на жизненном пути.

14 Маникюр с новогодней ночью Симпатичный заснеженный пейзаж новогодней ночи. Рисуем на синем фоне елочку, часы и домик с дымом из трубы.

15 Маникюр с бирюльками-снежинками Лично я просто влюбилась в этот филигранный маникюр, на котором виднеются тонкие подвески из снежинок. Черный цвет красиво смотрится на полупрозрачном белом фоне с искорками блесток. Похоже на сияние снега.

16 Маникюр со снежками из жемчуга Жемчуг стал трендом зимы 2019-2020 года. Крохотные белые бусины смахивают на комочки снега – снежки. Обязательно запаситесь жемчужными украшениями, ведь многие видные дизайнеры возвращают их в моду.

17 Маникюр с жидкими камнями В образе для праздничной вечеринки великолепно будет смотреться маникюр на удлиненных ноготках с золотым литьем и жидкими камнями, похожими на снежные сугробы. Это прекрасный вариант для поклонниц восточного маникюра.

18 Маникюр со стразами-льдинками Любите броские образы? Тогда щедро украсьте ноготки прозрачными стразами, похожими на крохотные льдинки. Этот маникюр лучше делать на накладных ноготках.

19 Маникюр с сосульками Крыши зимой украшают красивые сосульки льда. Хм, а ведь это еще одна идея для зимнего маникюра! Прелесть в том, что не обязательно корпеть над ногтями, вырисовывая идеально ровные линии. Ровных сосулек в природе не бывает, так что не слишком старайтесь – все равно получится красиво! Белый меланж-сахарок придаст сосулькам интересную текстуру.

20 Маникюр со свитером и снежинкой В последние годы в зимних маникюрах модниц стали все чаще появляться интересные мотивы свитерного маникюра. Это плоский или объемный вариант с лепкой, которая повторяет вязаные узоры. В славянских странах этот тренд еще не стал повсеместным, так что у вас все шансы стать обладательницами необычного маникюра.

21 Маникюр с инеем Морозные кружева инея на стеклах чаруют замысловатыми узорами. Их можно изобразить с помощью техники мехенди. Это типичные для татуировок хной завитушки. Такой праздничный вариант подходит и для Нового года, и для свадебного маникюра.

22 Маникюр с мандаринами Чем для вас пахнут новогодние праздники? Для меня это ароматы ели, оливье, шоколадных конфет и мандаринок! Если вы любите сочный маникюр, то порадуйте себя узорами мандаринчиков.