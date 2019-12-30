Маникюр 2020: зимние тенденции и тренды нейл-арта (Фото)

1 Френч Французский маникюр не желает сдавать своих позиций. Он остается одним из самых популярных. Этот базовый вариант хорош тем, что подходит ко всем случаям жизни. Френч одинаково хорош для романтического образа, для праздничного или делового. Не стоит ограничиваться классическим французским маникюром с телесным или прозрачным лаком и белым ободком. Попробуйте поиграть с цветом, сочетая ободок на ногтях с оттенком одежды или аксессуаров.

2 Блестки Многие дизайнеры привносят в наряды сияние глиттера и страз, металлический блеск золота, серебра или бронзы. Зимой этот тренд отразится и на маникюре. Тем более, что в этот период года множество праздников, так что глиттер и стразы обеспечат вам праздничный образ.

3 Жемчуг Жемчуг – идеальный мотив для зимнего периода. Изысканные перламутровые бусинки напоминают клубочки снежков и создают новогоднее настроение. К слову, жемчуг сейчас нередко виден на модных аксессуарах для волос. И, конечно, жемчужинки станут отличным дополнением для свадебного маникюра. Ну, а для будничного образа вовсе не обязательно использовать стандартные жемчужины белого цвета с перламутром. Будьте креативны и выбирайте другие цвета: черный, золотой, красный и так далее.

4 Натуральные цвета Во многом на мир моды влияют образы знаменитостей. Сейчас иконами стиля считаются королевские особы, а у них строгие требования к маникюру. Если вы хотите королевский маникюр, то не отращивайте длинные ногти. Стоит отдать предпочтение натуральным цветам лака: прозрачному, нюдовому (бледный персик, телесный розовый). Именно этот тип маникюра идеально подойдет к нарядам для леди.

5 Длинные ногти Скромность – это не про вас? Тогда обратите внимание на варианты с удлиненными ногтями. В мире современного стиля противоположные тенденции запросто уживаются, так что не бойтесь показаться немодными, отдав предпочтение броскому маникюру.

6 Крупные камни В праздничный период начнется настоящий бум маникюра, украшенного всевозможными камнями: жидкими камнями или крупными стразами. Гарантировано вырастет цена на маникюр в салонах. Если вы делаете маникюр дома, запаситесь всем необходимым для праздничной аппликации, ведь стразы тоже подорожают.

7 Матовые ногти Нередко матовый маникюр можно увидеть на ноготках светских львиц и знаменитостей из мира шоу-бизнеса. Смело пополняйте свою коллекцию лаков матовыми вариациями. Ваш маникюр гарантированно привлечет к себе внимание.

8 Зимние мотивы Любительницам маникюра с узорами зима дарит бескрайний источник для вдохновения. Вы можете украшать свои ноготки рисунками, отражающими атмосферу зимних праздников: Нового года, Рождества, Дня святого Валентина, Масленицы и так далее. Рисуйте снежинки, елочные игрушки, веточки сосны, валентиновы сердечки, снеговичков, рождественскую карамель – все, что душа пожелает!