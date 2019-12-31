Новогодний маникюр 2020: свежие идеи праздничного дизайна (Фото)

1 Новогодний образ должен быть ярким. Ваш маникюр соответствует ему. Красный и золотой цвета, идеальное сочетание для создание шикарного дизайна ногтей. Совместимость разных техник в роботе делаем ноготки более интересными на вид. За основной берем красный гель-лак. Им мы прокрасим ногти средней длины и квадратной формы. Средний ноготь всыпаем золотистыми блестками. Безымянный – разноцветными, в виде французского маникюра.

2 Синий цвет актуален в этом сезоне. Его мы используем в создании нашего маникюра. Короткие, овальные ноготки идеально подходят к нему. Лак наносим на каждый пальчик. Средний ноготь украсим стразами, так они будут выглядеть праздничнее. В свою очередь, на безымянном – рисуем белым акрилом розочки. Эти два пальчика мы покрываем матовым топом, а остальные глянцевым.

3 Прекрасный, новогодний маникюр. Он дополнит ваш праздничный образ и подчеркнет стиль платья. Модный узор задает стиль маникюру. Красный лак нанесем на длинные полуквадратные ногти. Средний и безымянный пальцы украсим геометрическим узором из страз. Готовый маникюр покрываем матовым финишем.

4 Яркий, зимний маникюр. Он будет прекрасным дополнением к вашему новогоднему образу. Покроем ноготки синим гель-лаком с эффектом кошачьего глаза.Средняя длина и полуквадратная форма – идеальная основа для его создания. Серебренные звезды – броский акцент на ваших ноготках. Наклеим их на мизинец и средний палец. На безымянном, с помощью слайса, делаем рисунок зодиакального знака. Праздничности маникюру придадим стразами.

5 Яркий, новогодний маникюр. Ваше вечернее платье,будет красиво дополнятся ним. Длинные наращенные ногти в миндалевидной форме идеальная основа для его создания. Безымянный палец скрасим золотистыми блестками. Покрываем ими весь ноготь. На среднем пальце рисуем геометрический узор. Камни и мелкие стразы придадут праздничности. Наклеим их на ноготь. Остальные пальчики покрываем коричневым лаком с матовым эффектом. Идеальный маникюр для вечеринок и праздников.

6 Матовые ногти стали одним из новшеств в мире моды. Очень часто их можно заметить на ручках наших модниц. Черный и красный цвета отлично гармонируют между собой. Такой маникюр хорошо выглядит на коротких ногтях квадратной формы. За основной берем темный тон. Красным гель-лаком делаем лунки. Матовый топ – финальная нота на ваших ногтях. Яркости образу придадим используя стразы. Наклеим их в треугольном виде на безымянный палец. Такие необычные ногти, эффектно подчеркнут ваш вечерний образ.

7 Геометрический узор на ногтях пользуется большой популярностью среди молодежи. Голубой и черный цвета гель-лака прекрасно сочетаются. Нанесем их на ногти в любом порядке. Длинные, овальные ногти – основа в этом маникюре. Темным лаком прокрасим два ноготка. Остальные накрасим голубым лаком и поверх него рисуем черные полоски. Отдельные сегменты узора зарисуем серебряными блестками. Такой яркий маникюр идеально подчеркнет ваш стиль.

8 Длинные ногти в светло-бежевом цвете смотрятся очень эффектно. Такой стиль маникюра очень практичен, так как отлично подходит в любой ваш образ одежды. Пилочкой задаем квадратную форму ногтям. Лаком молочно-белого оттенка прокрасим аккуратненько всю ногтевую пластину. Яркий акцент делаем на безымянном пальце. Приклеиваем черные стразы в виде арки на ноготь. Простенький и нежный маникюр смотрится довольно эффектно.

9 Броский, темный маникюр прекрасно вписывается ваш вечерний образ. Он отлично подчеркнет ваш темперамент. Для его создания мы используем черный и прозрачный гель-лаки. На каждом ноготке рисуем узоры в разных стилях. Средний палец прокрасим темным лаком и проклеиваем лунку стразами и камнями Сваровски.

10 Сочетание серого и бледно-розового тонов, смотреться очень нежно. Использовав их в своем маникюре, вы подчеркнете вашу женственность и романтичную натуру. Он безупречно выглядит на ноготках средней длины и овальной формы. Серым оттенком прокрасим ногтевую пластину. На безымянном пальце красим тоном по светлее. Поверх него рисуем серебристыми блестками ажурный узор. Финишное покрытие закрепит ваш маникюр.

11 Для наращенных ногтей стоит придумать эффектный маникюр, который подчеркнут и их красоту, и вашу собственную индивидуальность. Мастер предлагает вам сделать праздничный маникюр, где использована техника градиента. Темно-синий и пурпурный лаки гель-лаки подойдут для этого лучше всего. Придайте ногтям заостренную форму, градиент наносится только на указательный и безымянный. Украсьте их стразами.

12 Глубокий черный цвет всегда придает особую элегантность маникюру. Обратите внимание, с каким вкусом сделан этот вариант, что на фото. Овальная форма ногтей и интересное отделочное решение, которое представляет собой нечто среднее между френчем и лунной техникой, создает уникальный эффект. Ногти чем-то напоминают устричные раковины, а богатая отделка ярким декором придает им гавайскую роскошь.

13 Такой красивый маникюр вы вполне можете приурочить к новогодним праздникам. Сочетание серебристого текстурного и глянцевого лососевого лаков создает интересную композицию, которая удачно дополнена белым цветом. Акцент на безымянных ногтях создан с помощью акрилового покрытия. Создайте на ноготках снежинки, а лунки оформите в белом цвете. Маникюр выглядит нарядно и вместе с тем не слишком ярок.

14 Синий френч все еще выглядит необычным, несмотря на то, что сам синий лак уже давно вошел в обиход. Сделайте такой маникюр на Новый год, используя для этого синий и молочно-розовый лаки, а также несколько крупных стразов. Френчевую "улыбку" делайте максимально глубокой, чему будет способствовать и овальная форма ногтей. Стразы прикрепляются на безымянный ноготь, полностью покрытый лаком и матовым составом.

15 Черный цвет в сочетании с золотым – это роскошный праздничный вариант ногтевого дизайна. Такой маникюр будет идеальным для того, чтобы сделать новогодний маникюр. Покрытие золотистым текстурным составом безымянные ногти являются неотъемлемой составляющей праздничной концепции. А елочки, созданные из ярких стразов на лунках отдельных ногтей, подчеркнут ваше намерение встретить Новый год с размахом.

16 Черный маникюр, созданный по лунной технологии, поможет вам продемонстрировать безупречный вид ваших ногтей. Придайте им форму квадрата, а выемки лунок сделайте сглаженными. Таким образом, визуально ногти будут выглядеть действительно квадратными. Лунки окрашиваются светло-бежевым лаком, на безымянных ногтях можно сделать акцент с помощью серебряного глиттера и крупных квадратных стразов.

17 Такой маникюр сделает вас заметной в любой шумной компании. Создан он на базе техники металик. Металлический и зеркальный маникюры сегодня очень популярны. Используйте специальную маникюрную фольгу для того чтобы сделать ногти эффектными. Придайте им квадратную форму, а длина здесь не имеет значения.