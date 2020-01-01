Маникюр 2020: тенденции, новинки, цвета, рисунки (Фото)

1 Тренды в маникюре меняются не часто, и кардинальными их не назовешь. В модном наборе наступающего сезона будет переплетаться стиль, уже ставший привычным, с новыми нейл-трендами. Тенденция № 1 – bubble маникюр с пеной Оригинальный модный маникюр 2020 под названием bubble возглавляет хит-парад новинок. Феерический эффект достигается при помощи мыльной пены, которая участвует в процессе. Ногтевая пластина полностью покрывается лаком любого цвета или несколькими оттенками для получения красивого градиента. Затем на всю поверхность или только на ее часть наносится обычная мыльная пена. Подсушивается и закрепляется. Благодаря разным по форме и размеру пузырькам получаются уникальные рисунки, которые не повторяются. Bubble маникюр наиболее эффектно смотрится с глянцевым покрытием (фото модного маникюра). Но может выполняться и на матовой поверхности любого цвета, либо с эффектом деграде, с полным или частичным покрытием пузырьками.

2 Тенденция № 2 – маникюр с быстрыми рисунками Последние модные тенденции маникюра 2020 особенно тяготеют к рисункам разного жанра. Декор, который выполняется с виртуозным мастерством, в своих фантазиях безграничен. Основой выступает лаковая поверхность белого цвета, на которой, как на художественном холсте создаются живописные рисунки. Разнообразие уникальных картинок действует на окружающих как гипноз, но на смелый арт может решиться не каждая девушка. Жанровые картинки уже заявили о себе, как тренд будущего года. На фото с модным маникюром и абстрактные эскизы, и рисунки сезонного характера, с сочными экзотическими фруктами, осенними ягодами и яркими листьями.

3 Тенденция № 3 – маникюр в нюдовых тонах Элегантная гамма nude триумфально торжествует и тяготеет к нежной пастели. Не спешат уходить с модного олимпа покрытия молочного и полупрозрачного оттенка. Их утонченное благородство лучше всего подходит коротким ногтям, но вариации с иной длиной не запрещены. Нюдовые оттенки все также нейл-фавориты осенне-зимних показов 2020. Как вариант можно отойти от традиционного светло-бежевого оттенка и включить в игру оттенок нежного персика. Изысканный маникюр 2020 с учетом модных тенденций допускает на одном из ноготков миниатюрный рисунок, кокетливый и едва заметный (фото). Он избавит рафинированный образ от скуки, станет небольшим штрихом нейтрального минимализма.

4 Тенденция № 4 – маникюр в технике "тонкие линии" Модная тенденция маникюра в технике "тонкие линии", которую профессионалы называют line art, собрала многочисленную армию поклонниц. Для его создания нейл-мастер использует тончайшую кисть или гель паутинку. Могут использоваться и готовые слайдеры. Выполняется при помощи одного цвета: черные или белые рисунки по поверхности любого оттенка. На фото с модным маникюром фоном служит одноцветная глянцевая лаковая поверхность. Популярны флористические мотивы, очертания насекомых или ажурные орнаменты. Располагаются симметрично по поверхности ногтевой пластины или с легкой асимметрией. Особенно изысканно смотрятся в сочетании с нюдовым цветом лака.

5 Тенденция № 5 – маникюр с рисунками в технике стемпинг Круто выглядит лаконичный дизайн ногтей с четкими линиями, полосками и штрихами, выполненными в технике стемпинг, что в переводе с английского (stamping) означает "штамповка". Оригинальные узоры и необычные орнаменты наносятся на ногтевую пластину с помощью специальных инструментов. Художественных способностей от мастера не требует, а смотрится великолепно. С помощью стемпинга, который наносится только на часть ногтевой пластины, воплощаются стильные идеи. Разноцветные ломаные линии с плавным градиентом, чешуйчатый принт в сочетании с ярким лаком. Новинка популярна у женщин любого возраста.

6 Тенденция № 6 – маникюр с элементами геометрии Геометрический нейл-арт – тренд в маникюре не новый. Он появился на модной арене несколько лет назад и подошел к сезону 2019-2020 на пике своей популярности. Простота, минимализм и лаконичность – основные черты маникюра с элементами геометрии. Его ценят деловые женщины с хорошим вкусом, которые тщательно продумывают каждую деталь своего образа. Элементы геометрии переплетаются с фрагментами цветов, очертаниями фигур и надписями. Смотрится интересно, но не навязчиво. Допускается декор в виде камней строгой геометрической формы, который придает маникюру особый шик.

7 Тенденция № 7 – маникюр акварелью Красивый маникюр акварелью сражает наповал искушенных ценителей эксклюзивного нейл-арта. Выполняется только при помощи ручной акварельной росписи. Требует высокого профессионализма и хороших художественных способностей от мастера. Выполняется настоящими акварельными красками, эффектно передает цветовые переходы и полутона. Фоном, как и для живописных полотен чаще всего выступает белый цвет. Тематика рисунков разная. Цветочные мотивы и птицы, фрагменты растений и экзотические насекомые. Шедеврами считаются ноготки с сюжетным оформлением: Париж, Эйфелева башня, сезонные и погодные картинки.

8 Тенденция № 8 – комбинированный маникюр Популярный маникюр зима 2020 – комбинированный, в дизайне которого используется несколько разных техник. Фольга и втирка, прозрачная техника покрытия ногтей в сочетании с частично открытыми участками, техника тонких линий и быстрых рисунков – простор для фантазии нейл мастера неограничен. Не привязан к поводу или стилю одежды. Может наноситься на короткие ногти. Самый модный комбинированный маникюр отлично смотрится в любых образах. Оформленный в цветах нежной пастели с деликатным и изящным декором будет уместен в деловом луке. Маникюр, созданный на основе ярких и сочных оттенков, при помощи абстрактных элементов, впишется в молодежный стиль.

9 Тенденция № 9 – маникюр с тематическими и сезонными рисунками Яркий и сочный маникюр весна 2020 притянет внимание модных девушек рисунками разной тематики. Приуроченные к наступлению сезона или празднику, они поражают мастерством исполнения и разнообразием идей. Элементы флористики и забавные зверушки, приветственные надписи и мультяшные персонажи смотрятся задорно, подчеркивая легкие молодежные образы юных модниц. Фоном тематических и сезонных рисунков выступает традиционный белый цвет либо другой нежный и приятный тон, на котором контрастно будут выделяться оригинальные изображения. Маникюр осень 2020 с желтыми листьями, плодами деревьев и другой флористикой смотрится свежо и небанально.