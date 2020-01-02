Маникюр 2020: новинки дизайна и тенденции (Фото)

Независимо от вкусов и погоды за окном – каждая девушка найдёт для себя наиболее подходящий маникюр.
Лучшие тренды и новинки маникюра 2020 представляют сочетание контрастов, выдержанность в стиле минимализма и переплетение ярких красок.
Наряду с классическим дизайном ногтей, в этом сезоне выступают свежие подходы к созданию самого модного маникюра 2020 года.
Если вы являетесь поклонницей всего красивого, то наша подборка позволит вам создать не скучный, стильный, абсолютно новый и яркий маникюр.
Благодаря новым тенденциям моды диапазон выбора цвета колеблется от полупрозрачных, пастельных тонов и вплоть до чёрного цвета.
Главные тренды: модный маникюр черный с белым и/или с красным, нюдовый маникюр (фото в разделе с новинками, а также пастельные оттенки.
Именно черный маникюр в 2019-2020 году находится на пике своей популярности за свою грацию и поддержку высоко чувства стиля.
Модный маникюр 2020 года не может обойтись без френча. Эта вечная классика остаётся актуальной в любое время года. Но вы можете дополнить её выделив кончик ногтя контрастным цветом, либо изменив окантовку геометрическими линями.
Таким образом, вы получите совершенно новый французский маникюр. Фото с примерами наглядно показывают, как лучше всего оформить ногти в стиле френч.
Ещё один непроходящий тренд – это лунный маникюр. В отличие от маникюра френч, здесь используется область ногтя, прилегающая к кутикуле.
В моде нюдовая база, использование блёсток и геометрии. Если у вас короткие ногти, то визуально удлинить их вам поможет именно лунный маникюр, фото ниже являются тому подтверждением.
Креативный маникюр с рисунками ногтях в стиле минимализма предполагает изображение тонких линий, точек, а также изящных стеблей растений.
Подчеркните свою индивидуальность, выбрав самый модный маникюр; фото новинки помогут вам определиться с выбором.
Более романтичные натуры могут смело выбирать пастельные цвета лака для ногтей, чтобы подчеркнуть утончённость образа. Красивые новинки маникюра 2019-2020 года на фото ниже.
Тенденция контрастов набирает обороты и помимо светлых тонов, вы можете выполнить нарочито красочный маникюр. Фото ниже являются свидетельством того, как красиво это может быть. В тренде цветочный узор, варианты с яркой абстракцией, а также стильный маникюр с геометрией.
В этом году на пике популярности остаются концептуальные узоры в виде изящных полосок, штрихов и точек.
Особенностью модного маникюра 2020 является и то, что не обязательно подбирать цвет лака в тон аксессуарам или обуви.
Современный дизайн ногтей выступает как отдельное самостоятельное искусство.
Одним из главных трендов этого года является переход цвета из одного тона в другой. И где, как ни в технике омбе, передать это наилучшим образом.
Модный маникюр омбре прекрасно продолжает держать общее настроение и тенденцию этого сезона.