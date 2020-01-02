Маникюр 2020: новинки дизайна и тенденции (Фото)

1 Независимо от вкусов и погоды за окном – каждая девушка найдёт для себя наиболее подходящий маникюр.

2 Лучшие тренды и новинки маникюра 2020 представляют сочетание контрастов, выдержанность в стиле минимализма и переплетение ярких красок.

3 Наряду с классическим дизайном ногтей, в этом сезоне выступают свежие подходы к созданию самого модного маникюра 2020 года.

4 Если вы являетесь поклонницей всего красивого, то наша подборка позволит вам создать не скучный, стильный, абсолютно новый и яркий маникюр.

5 Благодаря новым тенденциям моды диапазон выбора цвета колеблется от полупрозрачных, пастельных тонов и вплоть до чёрного цвета.

6 Главные тренды: модный маникюр черный с белым и/или с красным, нюдовый маникюр (фото в разделе с новинками, а также пастельные оттенки.

7 Именно черный маникюр в 2019-2020 году находится на пике своей популярности за свою грацию и поддержку высоко чувства стиля.

8 Модный маникюр 2020 года не может обойтись без френча. Эта вечная классика остаётся актуальной в любое время года. Но вы можете дополнить её выделив кончик ногтя контрастным цветом, либо изменив окантовку геометрическими линями.

9 Таким образом, вы получите совершенно новый французский маникюр. Фото с примерами наглядно показывают, как лучше всего оформить ногти в стиле френч.

10 Ещё один непроходящий тренд – это лунный маникюр. В отличие от маникюра френч, здесь используется область ногтя, прилегающая к кутикуле.

11 В моде нюдовая база, использование блёсток и геометрии. Если у вас короткие ногти, то визуально удлинить их вам поможет именно лунный маникюр, фото ниже являются тому подтверждением.

12 Креативный маникюр с рисунками ногтях в стиле минимализма предполагает изображение тонких линий, точек, а также изящных стеблей растений.

13 Подчеркните свою индивидуальность, выбрав самый модный маникюр; фото новинки помогут вам определиться с выбором.

14 Более романтичные натуры могут смело выбирать пастельные цвета лака для ногтей, чтобы подчеркнуть утончённость образа. Красивые новинки маникюра 2019-2020 года на фото ниже.

15 Тенденция контрастов набирает обороты и помимо светлых тонов, вы можете выполнить нарочито красочный маникюр. Фото ниже являются свидетельством того, как красиво это может быть. В тренде цветочный узор, варианты с яркой абстракцией, а также стильный маникюр с геометрией.

16 В этом году на пике популярности остаются концептуальные узоры в виде изящных полосок, штрихов и точек.

17 Особенностью модного маникюра 2020 является и то, что не обязательно подбирать цвет лака в тон аксессуарам или обуви.

18 Современный дизайн ногтей выступает как отдельное самостоятельное искусство.

19 Одним из главных трендов этого года является переход цвета из одного тона в другой. И где, как ни в технике омбе, передать это наилучшим образом.