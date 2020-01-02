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Маникюр 2020: новинки дизайна и тенденции (Фото)

Смотрите фото (21)
Маникюр 2020: новинки дизайна и тенденции (Фото)
10:18 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Хотите узнать, каким будет самый модный маникюр 2020 года?

  • 1

    Независимо от вкусов и погоды за окном – каждая девушка найдёт для себя наиболее подходящий маникюр.

  • 2

    Лучшие тренды и новинки маникюра 2020 представляют сочетание контрастов, выдержанность в стиле минимализма и переплетение ярких красок.

  • 3

    Наряду с классическим дизайном ногтей, в этом сезоне выступают свежие подходы к созданию самого модного маникюра 2020 года.

  • 4

    Если вы являетесь поклонницей всего красивого, то наша подборка позволит вам создать не скучный, стильный, абсолютно новый и яркий маникюр.

  • 5

    Благодаря новым тенденциям моды диапазон выбора цвета колеблется от полупрозрачных, пастельных тонов и вплоть до чёрного цвета.

  • 6

    Главные тренды: модный маникюр черный с белым и/или с красным, нюдовый маникюр (фото в разделе с новинками, а также пастельные оттенки.

  • 7

    Именно черный маникюр в 2019-2020 году находится на пике своей популярности за свою грацию и поддержку высоко чувства стиля.

  • 8

    Модный маникюр 2020 года не может обойтись без френча. Эта вечная классика остаётся актуальной в любое время года. Но вы можете дополнить её выделив кончик ногтя контрастным цветом, либо изменив окантовку геометрическими линями.

  • 9

    Таким образом, вы получите совершенно новый французский маникюр. Фото с примерами наглядно показывают, как лучше всего оформить ногти в стиле френч.

  • 10

    Ещё один непроходящий тренд – это лунный маникюр. В отличие от маникюра френч, здесь используется область ногтя, прилегающая к кутикуле.

  • 11

    В моде нюдовая база, использование блёсток и геометрии. Если у вас короткие ногти, то визуально удлинить их вам поможет именно лунный маникюр, фото ниже являются тому подтверждением.

  • 12

    Креативный маникюр с рисунками ногтях в стиле минимализма предполагает изображение тонких линий, точек, а также изящных стеблей растений.

  • 13

    Подчеркните свою индивидуальность, выбрав самый модный маникюр; фото новинки помогут вам определиться с выбором.

  • 14

    Более романтичные натуры могут смело выбирать пастельные цвета лака для ногтей, чтобы подчеркнуть утончённость образа. Красивые новинки маникюра 2019-2020 года на фото ниже.

  • 15

    Тенденция контрастов набирает обороты и помимо светлых тонов, вы можете выполнить нарочито красочный маникюр. Фото ниже являются свидетельством того, как красиво это может быть. В тренде цветочный узор, варианты с яркой абстракцией, а также стильный маникюр с геометрией.

  • 16

    В этом году на пике популярности остаются концептуальные узоры в виде изящных полосок, штрихов и точек.

  • 17

    Особенностью модного маникюра 2020 является и то, что не обязательно подбирать цвет лака в тон аксессуарам или обуви.

  • 18

    Современный дизайн ногтей выступает как отдельное самостоятельное искусство.

  • 19

    Одним из главных трендов этого года является переход цвета из одного тона в другой. И где, как ни в технике омбе, передать это наилучшим образом.

  • 20

    Модный маникюр омбре прекрасно продолжает держать общее настроение и тенденцию этого сезона.

Маникюр 2020: тенденции, новинки, цвета, рисунки (Фото)

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