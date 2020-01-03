Маникюр 2020: актуальные идеи матового нейл-арта (Фото)

1 Матовый маникюр, фото которого представлены в этой статье, пользуется неизменной популярностью среди модниц, а особенно в период зимних праздников.

2 Матовый маникюр — один из трендов этого сезона.

3 Он отлично сочетается с полупрозрачным лаком, геометрическим и мраморным дизайном.

4 Обратите внимание, что такая текстура более "капризная" и требует дополнительной подготовки ногтевой пластины.

5 Матовый новогодний маникюр имеет множество преимуществ перед глянцевым дизайном.

6 Современная промышленность предлагает поклонницам матового маникюра как специальное матирующее покрытие, придающее желаемый эффект, так и широчайшую палитру матовых лаков.

7 Матовый лак можно использовать как основу для нейл-арта, так и сделать акцент на выбранный оттенок.

8 Границ цветовой гаммы практически нет.

9 Богатый выбор оттенков позволяет удовлетворить самый изысканный вкус.

10 Единственный "недостаток" матового покрытия – оно подчеркивает все, даже самые маленькие изъяны ногтевой пластины, поэтому ее нужно тщательно подготовить и выровнять прежде, чем наносить лак.

11 Если вы хотите "угодить" Белой Металлической Крысе, выбирайте для праздничного маникюра коричневые, оранжевые, желтые, серебряные, серые оттенки.

12 Традиционно на Новый год приветствуются варианты дизайна в синих, белых, красных и зеленых тонах.

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14 Тем, кто предпочитает классику, рекомендуем остановиться на пастельных цветах, бархатные лаки этих оттенков набираю популярность среди поклонниц французского и лунного маникюра.

15 Яркий лак цвета спелых ягод – еще один беспроигрышный вариант зимнего дизайна.

16 Как видите, перечень повседневных способов оформить ногти очень широк.

17 Но бывает еще и праздничным!