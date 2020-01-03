Маникюр 2020: актуальные идеи матового нейл-арта (Фото)

Матовый маникюр, фото которого представлены в этой статье, пользуется неизменной популярностью среди модниц, а особенно в период зимних праздников.
Матовый маникюр — один из трендов этого сезона.
Он отлично сочетается с полупрозрачным лаком, геометрическим и мраморным дизайном.
Обратите внимание, что такая текстура более "капризная" и требует дополнительной подготовки ногтевой пластины.
Матовый новогодний маникюр имеет множество преимуществ перед глянцевым дизайном.
Современная промышленность предлагает поклонницам матового маникюра как специальное матирующее покрытие, придающее желаемый эффект, так и широчайшую палитру матовых лаков.
Матовый лак можно использовать как основу для нейл-арта, так и сделать акцент на выбранный оттенок.
Границ цветовой гаммы практически нет.
Богатый выбор оттенков позволяет удовлетворить самый изысканный вкус.
Единственный "недостаток" матового покрытия – оно подчеркивает все, даже самые маленькие изъяны ногтевой пластины, поэтому ее нужно тщательно подготовить и выровнять прежде, чем наносить лак.
Если вы хотите "угодить" Белой Металлической Крысе, выбирайте для праздничного маникюра коричневые, оранжевые, желтые, серебряные, серые оттенки.
Традиционно на Новый год приветствуются варианты дизайна в синих, белых, красных и зеленых тонах.
Тем, кто предпочитает классику, рекомендуем остановиться на пастельных цветах, бархатные лаки этих оттенков набираю популярность среди поклонниц французского и лунного маникюра.
Яркий лак цвета спелых ягод – еще один беспроигрышный вариант зимнего дизайна.
Как видите, перечень повседневных способов оформить ногти очень широк.
Но бывает еще и праздничным!
Добиться нарядного образа очень легко. Не скупитесь на блестки, стразы и яркий дизайн.