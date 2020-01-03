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Маникюр 2020: актуальные идеи матового нейл-арта (Фото)

Смотрите фото (19)
Маникюр 2020: актуальные идеи матового нейл-арта (Фото)
11:31 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Мы решили рассказать вам о самом популярном дизайне ногтей 2020 года.

  • 1

    Матовый маникюр, фото которого представлены в этой статье, пользуется неизменной популярностью среди модниц, а особенно в период зимних праздников.

  • 2

    Матовый маникюр — один из трендов этого сезона.

  • 3

    Он отлично сочетается с полупрозрачным лаком, геометрическим и мраморным дизайном.

  • 4

    Обратите внимание, что такая текстура более "капризная" и требует дополнительной подготовки ногтевой пластины.

  • 5

    Матовый новогодний маникюр имеет множество преимуществ перед глянцевым дизайном.

  • 6

    Современная промышленность предлагает поклонницам матового маникюра как специальное матирующее покрытие, придающее желаемый эффект, так и широчайшую палитру матовых лаков.

  • 7

    Матовый лак можно использовать как основу для нейл-арта, так и сделать акцент на выбранный оттенок.

  • 8

    Границ цветовой гаммы практически нет.

  • 9

    Богатый выбор оттенков позволяет удовлетворить самый изысканный вкус.

  • 10

    Единственный "недостаток" матового покрытия – оно подчеркивает все, даже самые маленькие изъяны ногтевой пластины, поэтому ее нужно тщательно подготовить и выровнять прежде, чем наносить лак.

  • 11

    Если вы хотите "угодить" Белой Металлической Крысе, выбирайте для праздничного маникюра коричневые, оранжевые, желтые, серебряные, серые оттенки.

  • 12

    Традиционно на Новый год приветствуются варианты дизайна в синих, белых, красных и зеленых тонах.

  • 13

  • 14

    Тем, кто предпочитает классику, рекомендуем остановиться на пастельных цветах, бархатные лаки этих оттенков набираю популярность среди поклонниц французского и лунного маникюра.

  • 15

    Яркий лак цвета спелых ягод – еще один беспроигрышный вариант зимнего дизайна.

  • 16

    Как видите, перечень повседневных способов оформить ногти очень широк.

  • 17

    Но бывает еще и праздничным!

  • 18

    Добиться нарядного образа очень легко. Не скупитесь на блестки, стразы и яркий дизайн.

Маникюр 2020: новинки дизайна и тенденции (Фото)

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