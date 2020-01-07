Маникюр 2020: свежие идеи стильного французского нейл-арта (Фото)

1 Модные дизайны френча 2020 Модный маникюр 2020 сейчас не мыслим без использования блесток, каких-то интересных наклеек, перетекания цветов, нестандартных рисунков. В тренде текстурированный маникюр и игра с различными вариантами декора. Комбинирование в одном дизайне сразу нескольких приемов декора ногтей. Начнем с самых простых вариантов. Тренд № 1 – Френч блестками Нам давно уже знакомо понятие миллениум френч, однако с появлением на рынке различных бутылочек, наполненных блестками, выполнять подобный дизайн стало намного проще. Можно взять готовый гель-лак, в который заботливые производители материалов для nail-арта, уже намешали микс блесток и сходу накрасить ногти. Как это сделать красиво? Нанести тонкую полоску лака на кончик и с помощью тонкой кисточки и топа выполнить растушевку блесток по направлению к кутикуле. На фото показаны несколько вариантов подобного дизайна.

2 Тренд № 2 – Бэби бумер и градиент Эта разновидность френча появилась не так давно. И стоит отметить, что нюдовый градиентный френч будет популярен и в 2020 году. Бэби бумер – это красивые ногти с плавным переходом цвета от белого на кончиках, к светло-бежевому у основания. Это пожалуй самый красивый дизайн френча на сегодняшний день. Дополнить его можно с помощью небольшого рисунка, только он не должен быть слишком ярким и контрастным. Лучше всего использовать белый гель-лак или краску. Придать сияние градиентному френчу можно с помощью жемчужной втирки. Еще одна модная идея – легкое затемнение кончиков кофейным оттенком, близким к натуральному цвету.

3 Тренд № 3 – Градиент с вертикальной полоской В продолжение предыдущей идеи френча 2020 года нельзя не упомянуть о градиентном дизайне с полоской. Выполняется он при помощи скотча и аэропуффинга (можно взять спонж). На ногти наносится камуфлирующая база, по центру крепится скотч, кончик ногтя затемняется с помощью аэропуффинга, смоченного в гель-лаке, затем скотч удаляется и наносится топ. Дополнительно по центру ноготка можно растушевать блестки. В результате у вас получаются очень красивые ногти, правда лишь отдаленно напоминающие французский маникюр. Однако это тоже разновидность дизайна вытекающая из градиентного френча.

4 Тренд № 4 – Прямой френч с фольгой На длинных ногтях можно сделать дизайн с фольгой. Это один из самых простых способов оформить ногти, не прибегая к кисточкам и краскам. Это идеальный вариант френча для начинающих мастеров. Вместо того, чтобы кропотливо вырисовывать линию улыбки, возьмите фольгу и сделайте на кончиках оттиски. Линию френча можно сделать прямой и выполнить с помощью полоски фольги. Подобный дизайн французского маникюра не совсем обычный, но тоже имеет право на существование. Главное придерживаться пастельной цветовой гаммы. Хотя на День Валентина, к примеру, отлично будет смотреться и красный маникюр с оттисками фольги.

5 Тренд № 5 – Модный френч с паутинкой Для создания креативного дизайна модно использовать модные идеи сезона 2020 в nail-арте. К примеру, дополнить классический френч абстрактным рисунком гель-краской "паутинка". Этот вариант декора ногтей также хорош для новичков. Ведь сейчас, чтобы сделать крутой френч с рисунком, не обязательно владеть сложными техниками росписи ногтей. Вполне достаточно "накидать" с помощью дотса и "тянущийся" гель-краски абстрактных полосок. Самый красивый дизайн с паутинкой получается, если сделать фон из фольги или блесток.

6 Тренд № 6 – Обратный френч На миндалевидных ногтях отлично смотрится обратный френч. Его еще называют "перевернутым". На фото видно о чем идет речь. Модная тенденция этого сезона – использование металлизированных полосок. Это гибкие наклейки, которым можно придавать округлую или витиеватую форму. Они отлично подойдут для выполнения обратного французского дизайна. Полоски можно комбинировать со стразами, жемчужинами или бульонками.

7 Тренд № 7 – Френч с надписями Еще один ультрамодный тренд 2020 года в ногтевом дизайне – френч с надписями, который выполняется буквально за 5 минут. Не нужно ничего выводить кистью на ногтях. Просто прикупите в магазине парочку переводных слайдеров на прозрачном фоне. Модные наклейки с мотивационными или провокационными надписями можно найти в любом специализированном магазине. Наклейки хорошо смотрятся, как под глянцевым, так и под матовым топом.

8 Тренд № 8 – "Тонкий" френч для коротких ногтей Если вы по каким-то причинам не любите наращивание, то посмотрите парочку фото с идеями френча для коротких ноготков. Сейчас в тренде вариант с очень тонкими полосками на месте линии "улыбки". Она как-бы сдвинута к самому кончику.

9 Тренд № 9 – Геометрия Не теряет своей актуальности и геометрия. Красивые геометрические орнаменты можно использовать и при создании французского маникюра в 2020 году. Узор можно сделать цветной либо контрастный черно-белый. В последнее время nail-дизайнеры все чаще заполняют геометрические рисунки блестками или цветными гель-лаками по типу мозаики.

10 Тренд № 10 – Линии На длинных ногтях красиво смотрится френч, выполненный в виде тонких линий. Нежный и изысканный вариант можно сделать, используя светлые оттенки гель-лаков, а более стильный и экстравагантный с помощью черного гель-лака. Хорошим дополнением к подобному дизайну станут стразы или металлический декор.

11 Тренд № 11 – Абстракция Наряду с геометрическим узором одним из самых популярных рисунков в последнее время является абстракция. Отличной интерпритацией френча могут быть хаотичные взмахи кистью на кончиках ногтей. Можно комбинировать их с блестками или фольгой.

12 Тренд № 12 – Полуфренч Если у вас проблемы с прорисовкой ровных симметричных линий, то вы можете проставлять ориентировочные точки прежде, чем проводить линию "улыбки". А можно выполнить модный полуфренч. Это френч, который выполняется линиями на половинке ноготка. Он может быть ровный, в виде капель или изогнутой абстрактной линии. Подобный вариант красиво смотрится на овальных или миндалевидных ногтях.