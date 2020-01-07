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Антитренды 2020: о чем стоит забыть мужчинам навсегда (Фото)

Смотрите фото (15)
Антитренды 2020: о чем стоит забыть мужчинам навсегда (Фото)
15:49 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:За прошедшие годы появились некоторые сомнительные модные тенденции.

  • 1

    То, что могло быть круто и модно тогда, сейчас совершенно смущает. Несмотря на то, насколько ужасны большинство этих модных тенденций, они навсегда войдут в историю.

    Комбинезон.

    В 1960-х годах, они стали восходящей модной тенденцией среди американской молодежи.

  • 2

    Skater Boy Hair.

    Даже взрослые мужчины носили эту прическу подростка. Известные знаменитости, такие как Джастин Бейбер, Зак Эфрон и Гарри Стайлс, имели печально известные волосы.

  • 3

    Спортивные костюмы.

    Комфорт мягкой текстуры быстро сделал спортивный костюм популярной модной тенденцией. Люди начали носить костюмы, даже когда они не тренировались. К сожалению, современные версии спортивного костюма все популярны.

  • 4

    Круглые солнцезащитные очки.

    Кажется, что все сосредоточилось на рок-н-ролле в 60-х. Очки круглой и овальной формы стали популярной тенденцией, возможно, прежде всего потому, что Джон Леннон, член группы The Beatles, был замечен в круглых очках в 1966 году.

  • 5

    Большая пряжка для ремня.

    Чрезмерно большие пряжки для ремней — модная тенденция, которая должна остаться в прошлом.

  • 6

    Fauxhawks.

    Прическа — это имитация ирокезов. В начале 1950-х некоторые джазовые музыканты побрили головы, оставив полосу волос посередине.

  • 7

    Обувь с квадратным носком.

    Отличной альтернативой обуви с квадратным носом будет более естественный округлый носок.

  • 8

    Майка.

    В течение 1980-ых мужчин можно было часто видеть в белой майке практически для любого случая. Считается, что они стали тенденцией, потому что предмет одежды был относительно недорогим и удобным.

  • 9

    Часы калькулятор.

    Часы-калькулятор — это аксессуар, который зарекомендовал себя как ювелирным, так и модным. Первоначально он дебютировал в 1970-х годах, и некоторые из самых популярных брендов были серии Casio Databank и Timex.

  • 10

    Клеш.

    Первоначально они были созданы как функциональный дизайн для людей, которые работали в море. Однако расклешенные брюки стали символом молодого поколения.

  • 11

    Crocs.

    В 2002 году Скотт Сиаманс, Линдон Хэнсон и Джордж Бедекер собрались вместе, чтобы создать пару обуви, которая навсегда изменит индустрию моды. Crocs — это уникальная обувь, в основном из пены. Несмотря на то, что изначально они создавались как ботинки для работы в море, люди использовали их для самых разных случаев.

  • 12

    Обвисшие штаны.

    Большинство из нас слишком хорошо знакомы с тенденцией модных брюк.

  • 13

    Мужские сапоги UGG.

    Обувь более популярна среди женщин. Вот почему так странно видеть мужчину в паре угг.

  • 14

    Футболки с V-образным вырезом.

    Традиционные футболки с v-образным вырезом существуют с 1960-х годов. Их носят как повседневную одежду.

Мужская мода 2020: основные тенденции в новом году (Фото)

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Антитренды, Мода 2020, Мужская мода 2020.
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