Антитренды 2020: о чем стоит забыть мужчинам навсегда (Фото)

1 То, что могло быть круто и модно тогда, сейчас совершенно смущает. Несмотря на то, насколько ужасны большинство этих модных тенденций, они навсегда войдут в историю. Комбинезон. В 1960-х годах, они стали восходящей модной тенденцией среди американской молодежи.

2 Skater Boy Hair. Даже взрослые мужчины носили эту прическу подростка. Известные знаменитости, такие как Джастин Бейбер, Зак Эфрон и Гарри Стайлс, имели печально известные волосы.

3 Спортивные костюмы. Комфорт мягкой текстуры быстро сделал спортивный костюм популярной модной тенденцией. Люди начали носить костюмы, даже когда они не тренировались. К сожалению, современные версии спортивного костюма все популярны.

4 Круглые солнцезащитные очки. Кажется, что все сосредоточилось на рок-н-ролле в 60-х. Очки круглой и овальной формы стали популярной тенденцией, возможно, прежде всего потому, что Джон Леннон, член группы The Beatles, был замечен в круглых очках в 1966 году.

5 Большая пряжка для ремня. Чрезмерно большие пряжки для ремней — модная тенденция, которая должна остаться в прошлом.

6 Fauxhawks. Прическа — это имитация ирокезов. В начале 1950-х некоторые джазовые музыканты побрили головы, оставив полосу волос посередине.

7 Обувь с квадратным носком. Отличной альтернативой обуви с квадратным носом будет более естественный округлый носок.

8 Майка. В течение 1980-ых мужчин можно было часто видеть в белой майке практически для любого случая. Считается, что они стали тенденцией, потому что предмет одежды был относительно недорогим и удобным.

9 Часы калькулятор. Часы-калькулятор — это аксессуар, который зарекомендовал себя как ювелирным, так и модным. Первоначально он дебютировал в 1970-х годах, и некоторые из самых популярных брендов были серии Casio Databank и Timex.

10 Клеш. Первоначально они были созданы как функциональный дизайн для людей, которые работали в море. Однако расклешенные брюки стали символом молодого поколения.

11 Crocs. В 2002 году Скотт Сиаманс, Линдон Хэнсон и Джордж Бедекер собрались вместе, чтобы создать пару обуви, которая навсегда изменит индустрию моды. Crocs — это уникальная обувь, в основном из пены. Несмотря на то, что изначально они создавались как ботинки для работы в море, люди использовали их для самых разных случаев.

12 Обвисшие штаны. Большинство из нас слишком хорошо знакомы с тенденцией модных брюк.

13 Мужские сапоги UGG. Обувь более популярна среди женщин. Вот почему так странно видеть мужчину в паре угг.