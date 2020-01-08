Скачать
Среда, 08.01.2020
Крушение украинского Боинга в Тегеране: все подробности (Фото и видео)
Крушение украинского Боинга в Тегеране: все подробности (Фото и видео)
Авиакатастрофа МАУ в Иране: список погибших украинцев
Авиакатастрофа МАУ в Иране: список погибших украинцев
Ман Сити легко обыграл МЮ в полуфинале Кубка английской лиги (Фото, Видео)
Ман Сити легко обыграл МЮ в полуфинале Кубка английской лиги (Фото, Видео)
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 9 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 9 января

Маникюр 2020: необычные дизайны, которые подойдут смелым леди (Фото)

Смотрите фото (13)
Маникюр 2020: необычные дизайны, которые подойдут смелым леди (Фото)
10:26 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Если за окном зима и унылая погода, это не повод падать духом. Нужно самому поднимать себе настроение. Дамам в этом легко поможет новый маникюр.

  • 1

    Металлик

    Ногти с металлическим эффектом.

    Блеск металла завораживает. Именно этот блеск вдохновил технологов и мастеров на создание новых покрытий с металлическим эффектом. Выбирайте сами: золото, серебро, розовое золото или медь - все эти оттенки по-своему прекрасны. Кроме того, такие покрытия весьма универсальны, подходят как обладательницам длинных ногтей, так и коротких. Металлический блеск будет уместен как в повседневном, так и праздничном маникюре.

  • 2

    Животные принты

    Анималистичные принты.

    Леопардовый принт вошел в моду еще прошлой осенью и не обошел стороной сферу дизайна ногтей. В этом году принт с эффектом шкуры леопарда продолжает удерживаться в списке самых популярных принтов. Однако, в новом году к нему прибавились и другие животные принты. Например, змеиный рисунок, зебра, кожа. Но самым оригинальным, можно назвать эффект панциря черепахи. Стоит отметить, что подобные принты довольно экстравагантны и больше подходят обладательницам коротких ногтей, так как на длинных могут выглядеть вульгарно.

  • 3

    Поп-арт

    Рисунки в стиле поп-арт.

    Яркие и сочные рисунки в стиле поп-арт выглядят очень восхитительно и находятся в списке топовых дизайнов этого года. Такой маникюр прекрасно дополнит образ молодой дерзкой девушки и станет яркой изюминкой повседневного образа.

  • 4

    Жемчуг

    Жемчуг для декора ногтей.

    Камни и стразы по прежнему в моде, но в этом году особой популярностью пользуется жемчуг. Неважно, украсите вы бусинками целый ноготь или используете всего одну-две жемчужины - ваш маникюр будет безупречным. Особым шармом обладают ногти, покрытые полупрозрачным или светлым лаком и дополненные россыпью бусин. Такой дизайн подойдет как на каждый день, так и для праздника. Особенно гармонично это выглядит на пальцах невест.

  • 5

    Точная копия

    Маникюр под наряд.

    У вас есть любимый наряд? Так почему бы не разукрасить ноготки в его оттенки. Для реализации данной задумки лучше всего подойдут классические принты: клетка, горох или полоска.

  • 6

    Желейные ногти

    Полупрозрачные наращенные ногти

    Наряду с торжеством натуральности в моду вошли наращенные ногти. Более того, главным трендом года стали полупрозрачные гелевые ноготки. Согласитесь, они чем-то похожи на леденцы. Такой маникюр выглядят очень смело и несомненно привлечет всеобщее внимание. Несмотря на свою противоречивость, он уже успел заиметь поклонников среди знаменитостей.

  • 7

    Греческий ключ

    Рисунок в виде греческого ключа.

    Хватит каждый раз выбирать классический, но уже избитый французский маникюр. В этом году, нейл-стилисты предлагают изобразить на кончиках ногтя узор, имитирующий греческий ключ. Этот принт совсем не новый. Он и раньше встречался в модных идеях маникюра, но в последнее время ушел в забытье. В 2020 году все изменится, и узор вновь обретет популярность.

  • 8

    Надписи

    Кричащие надписи.

    Как заявить о своем настроении всему миру? Да очень просто! Это можно сделать с помощью маникюра. Тем более, что громкие, провокационные надписи сейчас в тренде. Чтобы удовлетворить желание модниц, мастера могут использовать наклейки или ручную роспись.

  • 9

    Негативное пространство

    Маникюр с негативным пространством.

    Маникюр с негативным пространством - вовсе не новое слово в дизайне ногтей. Однако, в этом году в идею вдохнули новую жизнь. На смену прошлогодним лункам пришли продольные полоски и простые геометрические формы.

  • 10

    Блестки

    Россыпь блесток.

    В этом году в моде легкое мерцание. Поэтому в качестве декора можно использовать легкую россыпь блесток. Ключевое слово тут - легкая. Кроме того, такой дизайн смотрится очень выигрышно под матовым топом и подходит абсолютно всем, вне зависимости от возраста и длины ногтей.

  • 11

    Минимализм

    Минималистичный маникюр.

    Идеи минимализма проникли во все сферы нашей жизни и маникюр не исключение. Казалось бы, несколько полосочек, кружочек, пара точек или малюсенький цветок может здорово преобразить ногти. Стоит отметить, что именно такие минималистичные рисунки выбирают знаменитости и блогеры.

  • 12

    Лепка

    Жуткая лепка.

    Сразу отметим, что сейчас речь пойдет не о традиционных цветочках и данные идеи не имеют ничего общего с повседневным маникюром. Тем не менее, жуткие скульптуры в виде зубов, носов, куриных яиц и прочих объемных фигурок, которые непривычно видеть на ногтях, стали настоящим бумом социальных сетей. Стоит отметить, что такие идеи чаще всего используют мастера, которые уже переросли обычные покрытия и модницы, любящие эксперименты и эпатаж.

Маникюр 2020: свежие идеи стильного французского нейл-арта (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (13)

Все по теме:

Модный маникюр, Необычный дизайн, Зимний маникюр, Мода 2020, Маникюр на зиму, Маникюр 2020, Стильный нейл-арт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пристайко: Договоренности с оборонными фирмами ФРГ срываются в последний момент
02 Названы натуральные продукты для прочистки артерий
03 Продукты, которые провоцируют образование камней в почках
04 Золотой глобус 2020: платье Дженнифер Лопес стало худшим на церемонии (Фото)
05 2020 год - это год Bugatti: какую новинку собираются представить французы (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
США запретили полеты гражданской авиации над Ираном и Ираком
США запретили полеты гражданской авиации над Ираном и Ираком
Масштабный лесной пожар бушует в Новой Зеландии
Масштабный лесной пожар бушует в Новой Зеландии
Мороз, солнце и гололед: синоптики рассказали о сюрпризах погоды до конца недели
Мороз, солнце и гололед: прогноз погоды до конца недели
NK в своем духе: певица предстала в новом эротичном образе (Фото)
NK в своем духе: певица предстала в новом эротичном образе (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь