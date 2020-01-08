Маникюр 2020: необычные дизайны, которые подойдут смелым леди (Фото)

1 Металлик Ногти с металлическим эффектом. Блеск металла завораживает. Именно этот блеск вдохновил технологов и мастеров на создание новых покрытий с металлическим эффектом. Выбирайте сами: золото, серебро, розовое золото или медь - все эти оттенки по-своему прекрасны. Кроме того, такие покрытия весьма универсальны, подходят как обладательницам длинных ногтей, так и коротких. Металлический блеск будет уместен как в повседневном, так и праздничном маникюре.

2 Животные принты Анималистичные принты. Леопардовый принт вошел в моду еще прошлой осенью и не обошел стороной сферу дизайна ногтей. В этом году принт с эффектом шкуры леопарда продолжает удерживаться в списке самых популярных принтов. Однако, в новом году к нему прибавились и другие животные принты. Например, змеиный рисунок, зебра, кожа. Но самым оригинальным, можно назвать эффект панциря черепахи. Стоит отметить, что подобные принты довольно экстравагантны и больше подходят обладательницам коротких ногтей, так как на длинных могут выглядеть вульгарно.

3 Поп-арт Рисунки в стиле поп-арт. Яркие и сочные рисунки в стиле поп-арт выглядят очень восхитительно и находятся в списке топовых дизайнов этого года. Такой маникюр прекрасно дополнит образ молодой дерзкой девушки и станет яркой изюминкой повседневного образа.

4 Жемчуг Жемчуг для декора ногтей. Камни и стразы по прежнему в моде, но в этом году особой популярностью пользуется жемчуг. Неважно, украсите вы бусинками целый ноготь или используете всего одну-две жемчужины - ваш маникюр будет безупречным. Особым шармом обладают ногти, покрытые полупрозрачным или светлым лаком и дополненные россыпью бусин. Такой дизайн подойдет как на каждый день, так и для праздника. Особенно гармонично это выглядит на пальцах невест.

5 Точная копия Маникюр под наряд. У вас есть любимый наряд? Так почему бы не разукрасить ноготки в его оттенки. Для реализации данной задумки лучше всего подойдут классические принты: клетка, горох или полоска.

6 Желейные ногти Полупрозрачные наращенные ногти Наряду с торжеством натуральности в моду вошли наращенные ногти. Более того, главным трендом года стали полупрозрачные гелевые ноготки. Согласитесь, они чем-то похожи на леденцы. Такой маникюр выглядят очень смело и несомненно привлечет всеобщее внимание. Несмотря на свою противоречивость, он уже успел заиметь поклонников среди знаменитостей.

7 Греческий ключ Рисунок в виде греческого ключа. Хватит каждый раз выбирать классический, но уже избитый французский маникюр. В этом году, нейл-стилисты предлагают изобразить на кончиках ногтя узор, имитирующий греческий ключ. Этот принт совсем не новый. Он и раньше встречался в модных идеях маникюра, но в последнее время ушел в забытье. В 2020 году все изменится, и узор вновь обретет популярность.

8 Надписи Кричащие надписи. Как заявить о своем настроении всему миру? Да очень просто! Это можно сделать с помощью маникюра. Тем более, что громкие, провокационные надписи сейчас в тренде. Чтобы удовлетворить желание модниц, мастера могут использовать наклейки или ручную роспись.

9 Негативное пространство Маникюр с негативным пространством. Маникюр с негативным пространством - вовсе не новое слово в дизайне ногтей. Однако, в этом году в идею вдохнули новую жизнь. На смену прошлогодним лункам пришли продольные полоски и простые геометрические формы.

10 Блестки Россыпь блесток. В этом году в моде легкое мерцание. Поэтому в качестве декора можно использовать легкую россыпь блесток. Ключевое слово тут - легкая. Кроме того, такой дизайн смотрится очень выигрышно под матовым топом и подходит абсолютно всем, вне зависимости от возраста и длины ногтей.

11 Минимализм Минималистичный маникюр. Идеи минимализма проникли во все сферы нашей жизни и маникюр не исключение. Казалось бы, несколько полосочек, кружочек, пара точек или малюсенький цветок может здорово преобразить ногти. Стоит отметить, что именно такие минималистичные рисунки выбирают знаменитости и блогеры.