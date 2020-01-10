Несколько уютных зимних образов в пастельных оттенках, которые подарят воздушность (Фото)

В зимнее время бывает довольно сложно выглядеть стильно и при этом не замерзнуть. Одна сложно, не значит невозможно.
Стильные образы можно создавать в любое время года и из любой одежды, в том числе и верхней.
Сегодня мы поговорим о том, как стильно одеваться зимой, используя предметы гардероба пастельных тонов.
Обратите внимание на фото ниже. Шикарное платье нежно-молочного цвета прекрасно сочетается со средней длины шубкой цвета беж.
Обувь при этом подходит по цвету к отделке платья, что делает образ совершенным.
Однако, не только с помощью бежевых оттенков можно создавать стильные нежные луки. Палитра пастельных тонов очень разнообразна.
Светлый серо-голубой цвет в одежде как никакой другой нуждается в расстановке акцентов.
И с этой ролью прекрасно справляются белоснежные кеды и небольшая сумочка. Пример такого сочетания вы можете видеть на следующих фото.
Пастельные тона имеют значимое преимущество перед яркими цветовыми палитрами.
Заключается оно в том, что несколько оттенков одного колера удачно сочетается в одном образе. С яркими цветами этот прием не допустим.
Соберите свой зимний лук из предметов гардероба и аксессуаров, схожих по цвету, но отличающихся по оттенку и насыщенности
Следующая фотография наглядно показывает, как прекрасно смотрится сочетание светло-бежевого с темным бежем. Более темный оттенок в данном луке выступает в роли яркого акцента.
Создавайте свои неповторимые образы при помощи палитры пастельных тонов, сочетайте оттенки по своему вкусу и будьте неповторимы.
Экспериментируйте с образами, но не забывайте об обязательном условии — каждый лук обязан иметь цветовые акценты.