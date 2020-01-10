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Несколько уютных зимних образов в пастельных оттенках, которые подарят воздушность (Фото)

Смотрите фото (17)
Несколько уютных зимних образов в пастельных оттенках, которые подарят воздушность (Фото)
10:48 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: formulakrasoty.com

Новости шоу бизнеса:Мы сделали для вас небольшую подборку уже готовых зимних луков. Возможно, некоторые из них вам придутся по душе.

  • 1

    В зимнее время бывает довольно сложно выглядеть стильно и при этом не замерзнуть. Одна сложно, не значит невозможно.

  • 2

    Стильные образы можно создавать в любое время года и из любой одежды, в том числе и верхней.

  • 3

    Сегодня мы поговорим о том, как стильно одеваться зимой, используя предметы гардероба пастельных тонов. 

  • 4

    Обратите внимание на фото ниже. Шикарное платье нежно-молочного цвета прекрасно сочетается со средней длины шубкой цвета беж.

  • 5

    Обувь при этом подходит по цвету к отделке платья, что делает образ совершенным.

  • 6

    Однако, не только с помощью бежевых оттенков можно создавать стильные нежные луки. Палитра пастельных тонов очень разнообразна.

  • 7

    Светлый серо-голубой цвет в одежде как никакой другой нуждается в расстановке акцентов.

  • 8

    И с этой ролью прекрасно справляются белоснежные кеды и небольшая сумочка. Пример такого сочетания вы можете видеть на следующих фото.

  • 9

    Пастельные тона имеют значимое преимущество перед яркими цветовыми палитрами.

  • 10

    Заключается оно в том, что несколько оттенков одного колера удачно сочетается в одном образе. С яркими цветами этот прием не допустим.

  • 11

    Соберите свой зимний лук из предметов гардероба и аксессуаров, схожих по цвету, но отличающихся по оттенку и насыщенности

  • 12

    Следующая фотография наглядно показывает, как прекрасно смотрится сочетание светло-бежевого с темным бежем. Более темный оттенок в данном луке выступает в роли яркого акцента.

  • 13

    Создавайте свои неповторимые образы при помощи палитры пастельных тонов, сочетайте оттенки по своему вкусу и будьте неповторимы.

  • 14

    Экспериментируйте с образами, но не забывайте об обязательном условии — каждый лук обязан иметь цветовые акценты.

Сияние: как носить пайетки в повседневной жизни (Фото)

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Мода, Зима, Тренды, Пастельные тона, Зимние образы, Мода 2020, Зима 2020, Зимние оттенки.
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