Несколько уютных зимних образов в пастельных оттенках, которые подарят воздушность (Фото)

1 В зимнее время бывает довольно сложно выглядеть стильно и при этом не замерзнуть. Одна сложно, не значит невозможно.

2 Стильные образы можно создавать в любое время года и из любой одежды, в том числе и верхней.

3 Сегодня мы поговорим о том, как стильно одеваться зимой, используя предметы гардероба пастельных тонов.

4 Обратите внимание на фото ниже. Шикарное платье нежно-молочного цвета прекрасно сочетается со средней длины шубкой цвета беж.

5 Обувь при этом подходит по цвету к отделке платья, что делает образ совершенным.

6 Однако, не только с помощью бежевых оттенков можно создавать стильные нежные луки. Палитра пастельных тонов очень разнообразна.

7 Светлый серо-голубой цвет в одежде как никакой другой нуждается в расстановке акцентов.

8 И с этой ролью прекрасно справляются белоснежные кеды и небольшая сумочка. Пример такого сочетания вы можете видеть на следующих фото.

9 Пастельные тона имеют значимое преимущество перед яркими цветовыми палитрами.

10 Заключается оно в том, что несколько оттенков одного колера удачно сочетается в одном образе. С яркими цветами этот прием не допустим.

11 Соберите свой зимний лук из предметов гардероба и аксессуаров, схожих по цвету, но отличающихся по оттенку и насыщенности

12 Следующая фотография наглядно показывает, как прекрасно смотрится сочетание светло-бежевого с темным бежем. Более темный оттенок в данном луке выступает в роли яркого акцента.

13 Создавайте свои неповторимые образы при помощи палитры пастельных тонов, сочетайте оттенки по своему вкусу и будьте неповторимы.