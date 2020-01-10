Маникюр 2020: свежие идеи трендового дизайна "звездное небо" (Фото)

1 Дизайн ногтей так часто меняется, от френча до лунного, от зеркального до битого стекла, но все же снова появляются новинки нейл-арта, которые достойны внимания.

2 Идея nail-индустрии украшать женские руки, привносить в мир красоты идеи и новинки маникюра, свежие рисунки на ногтях сегодня стали настоящим шедевром.

3 Декор ногтей делает их еще более шикарным, всевозможные блестки, стразы, миниатюрные наклейки, камифубуки создают изумительный модный маникюр.

4 В этот раз в тренд входят "космические ногти", "звездное небо" и "северное сияние", которые уже стали популярными.

5 "Космос" на ногтях — настоящая находка! Прекрасно смотрится на длинных и коротких ногтях, подходит для вечеринок.

6 Такие ногти с узором "небо со звездами" впечатляют своей красотой и сиянием.

7 На ногтях можно наблюдать целое космическое пространство.

8 Млечный путь будет пересекаться с созвездием Большой Медведицы и также органично дополняться с лунными мотивами.

9 Для его создания галактического пространства понадобится большая коллекция разноцветных лаков.

10 Галактический маникюр будет выглядеть в том случае эффектно, если он начнет чередоваться и дополняться различной цветовой гаммой.

11 Вспомните, каким должно быть звездное небо, поэтому за его основу возьмите синий или черный тон лака.

12 Также вполне уместны будут бирюзового, голубого, белого и фиолетового цвета лаков.

13 Палитра количества цветов расширится по желанию и усовершенствования продуманного дизайна ногтей.

14 Не станет считаться завершенным маникюр выбранного вида, если он не будет усыпан блестками.

15 Россыпь звезд на небосклоне и на ваших ногтях обязательно создадут настоящий шедевр того искусства, на который направлены ваши взгляды.

16 Также вполне сгодится лак с блестками, вырезанными звездочками или готовые шаблонные образцы луны или планет.

17 Косметический спонж поможет идеально нанести на ваш маникюр выбранный лак

18 Всего лишь небольшой кусочек, зафиксированный пинцетом, создаст совершенный новый узор и сделает ваш маникюр невероятным творением небесного искусства.