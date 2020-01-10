Маникюр 2020: свежие идеи трендового дизайна "звездное небо" (Фото)

Дизайн ногтей так часто меняется, от френча до лунного, от зеркального до битого стекла, но все же снова появляются новинки нейл-арта, которые достойны внимания.
Идея nail-индустрии украшать женские руки, привносить в мир красоты идеи и новинки маникюра, свежие рисунки на ногтях сегодня стали настоящим шедевром.
Декор ногтей делает их еще более шикарным, всевозможные блестки, стразы, миниатюрные наклейки, камифубуки создают изумительный модный маникюр.
В этот раз в тренд входят "космические ногти", "звездное небо" и "северное сияние", которые уже стали популярными.
"Космос" на ногтях — настоящая находка! Прекрасно смотрится на длинных и коротких ногтях, подходит для вечеринок.
Такие ногти с узором "небо со звездами" впечатляют своей красотой и сиянием.
На ногтях можно наблюдать целое космическое пространство.
Млечный путь будет пересекаться с созвездием Большой Медведицы и также органично дополняться с лунными мотивами.
Для его создания галактического пространства понадобится большая коллекция разноцветных лаков.
Галактический маникюр будет выглядеть в том случае эффектно, если он начнет чередоваться и дополняться различной цветовой гаммой.
Вспомните, каким должно быть звездное небо, поэтому за его основу возьмите синий или черный тон лака.
Также вполне уместны будут бирюзового, голубого, белого и фиолетового цвета лаков.
Палитра количества цветов расширится по желанию и усовершенствования продуманного дизайна ногтей.
Не станет считаться завершенным маникюр выбранного вида, если он не будет усыпан блестками.
Россыпь звезд на небосклоне и на ваших ногтях обязательно создадут настоящий шедевр того искусства, на который направлены ваши взгляды.
Также вполне сгодится лак с блестками, вырезанными звездочками или готовые шаблонные образцы луны или планет.
Косметический спонж поможет идеально нанести на ваш маникюр выбранный лак
Всего лишь небольшой кусочек, зафиксированный пинцетом, создаст совершенный новый узор и сделает ваш маникюр невероятным творением небесного искусства.
Поэтому в домашнем салоне, вполне возможно создать на ногтях звездное небо с мерцающими звездами.