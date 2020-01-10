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Маникюр 2020: свежие идеи трендового дизайна "звездное небо" (Фото)

Смотрите фото (22)
Маникюр 2020: свежие идеи трендового дизайна "звездное небо" (Фото)
12:02 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Казалось бы ничем девушек уже не удивишь.

  • 1

    Дизайн ногтей так часто меняется, от френча до лунного, от зеркального до битого стекла, но все же снова появляются новинки нейл-арта, которые достойны внимания.

  • 2

    Идея nail-индустрии украшать женские руки, привносить в мир красоты идеи и новинки маникюра, свежие рисунки на ногтях сегодня стали настоящим шедевром.

  • 3

    Декор ногтей делает их еще более шикарным, всевозможные блестки, стразы, миниатюрные наклейки, камифубуки создают изумительный модный маникюр.

  • 4

    В этот раз в тренд входят "космические ногти", "звездное небо" и "северное сияние", которые уже стали популярными.

  • 5

    "Космос" на ногтях — настоящая находка! Прекрасно смотрится на длинных и коротких ногтях, подходит для вечеринок.

  • 6

    Такие ногти с узором "небо со звездами" впечатляют своей красотой и сиянием.

  • 7

    На ногтях можно наблюдать целое космическое пространство.

  • 8

    Млечный путь будет пересекаться с созвездием Большой Медведицы и также органично дополняться с лунными мотивами.

  • 9

    Для его создания галактического пространства понадобится большая коллекция разноцветных лаков.

  • 10

    Галактический маникюр будет выглядеть в том случае эффектно, если он начнет чередоваться и дополняться различной цветовой гаммой.

  • 11

    Вспомните, каким должно быть звездное небо, поэтому за его основу возьмите синий или черный тон лака.

  • 12

    Также вполне уместны будут бирюзового, голубого, белого и фиолетового цвета лаков.

  • 13

    Палитра количества цветов расширится по желанию и усовершенствования продуманного дизайна ногтей.

  • 14

    Не станет считаться завершенным маникюр выбранного вида, если он не будет усыпан блестками.

  • 15

    Россыпь звезд на небосклоне и на ваших ногтях обязательно создадут настоящий шедевр того искусства, на который направлены ваши взгляды.

  • 16

    Также вполне сгодится лак с блестками, вырезанными звездочками или готовые шаблонные образцы луны или планет.

  • 17

    Косметический спонж поможет идеально нанести на ваш маникюр выбранный лак

  • 18

    Всего лишь небольшой кусочек, зафиксированный пинцетом, создаст совершенный новый узор и сделает ваш маникюр невероятным творением небесного искусства.

  • 19

    Поэтому в домашнем салоне, вполне возможно создать на ногтях звездное небо с мерцающими звездами.

Маникюр 2020: самые стильные новинки нейл-арта (Фото)

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