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Свежие тренды весны 2020: идеи "вкусных луков" в уличном стиле (Фото)

Смотрите фото (25)
Свежие тренды весны 2020: идеи "вкусных луков" в уличном стиле (Фото)
13:06 Сегодня Телеграф omode.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Уличная мода с каждым сезоном становится всё более популярным течением, на которое многие стилисты рекомендуют обратить внимание и весной 2020 года.

  • 1

    Поэтому, далее в статье мы рассмотрим самые носибельные street style тренды, с которыми вы без особых усилий сможете создать множество стильных луков.

    Модные тенденции

    Среди всех тенденций уличной моды, мы выбрали топ основных направлений. К ним относятся следующие:

    Стиль 70-х. Мода 70-х годов постепенно возвращается на круги своя. Кроме платьев и юбок, особой популярностью будут пользоваться жакеты, повторяющие крой этой эпохи. Это должны быть приталенные удлиненные модели с двубортным или отложным воротником, украшенные накладными карманами.

  • 2

    Длина мини. Платья, юбки и шорты, которые лишь слегка прикрывают бёдра — это неоспоримый хит наступающего круизного сезона. Для полных женщин такие вещи конечно же не подойдут, а вот представительницы прекрасного пола с идеальными пропорциями могут смело их носить.

  • 3

    Веревки. Модный в этом году аксессуар, который следует надевать на талию вместо пояса. Дополнять ним можно платья, комбинезоны и даже свитера или джемпера.

  • 4

  • 5

    Клетка. Клетчатый принт плавно перекочевал из зимних тенденций в весенние. Причем данным орнаментом могут быть украшены не только пальто, как это было ранее, но и платья, юбки, брюки и даже комбинезоны. Что касается расцветки, допускается, как стандартное бело- или серо-чёрное исполнение, так и цветные разновидности клетки.

  • 6

    Элементы нижнего белья. Эра вещей, сшитых из шёлка и напоминающих пижамы или ночные рубашки, постепенно уходит в прошлое. Нынче в тренде аксессуары, по внешнему виду похожие на ремни для поддержки чулков. Надевать их следует поверх рубашек и топов. Также это могут быть и корсеты, которые в уличной моде можно комбинировать с теми же рубашками или одеждой, выдержанной в спортивном стиле.

    Джинсовый тотал-лук. Вещи из денима уже десятилетиями пользуются неимоверной популярностью среди женщин всех возрастов. Следовательно, ни для кого не стало открытием, что джинсы, юбки, рубашки и джинсовки и в этом году будут на пике моды. Однако, в отличие от прошлых сезонов, в приходящем одежду из денима следует носить не порознь, а в одном полноценном тотал-луке.

  • 7

    Лампасы. Контрастные полоски, размещенные на внешнем боковом шве брюк, остаются актуальными и весной 2020. Располагаться такой декор может на классических брюках или же спортивных штанах, которые являются неотъемлемым атрибутом street style.

  • 8

    Шнуровка. Такой декор, как шнуровка нынче должен присутствовать и в одежде. Ней могут быть украшены джинсы или брюки, пальто, куртки, рубашки и другие элементы базового гардероба.

  • 9

    Прозрачные ткани. Романтичные изделия, сшитые из шифона, легчайшего шёлка, гипюра, кружева или мягкого фатина, помогут создать стильный весенний лук. А вот сочетать такую одежду в уличной моде следует с вещами и обувью в спортивном стиле или кэжуал.

  • 10

    Цветной мех. В начале весны разноцветные шубки из искусственного меха станут незаменимой верхней одеждой. Во-первых, в них уж точно не замерзнуть, а во-вторых, они сделают образ более ярким и неформальным.

  • 11

    Плиссированные юбки. Универсальный тренд, который подойдет даже для женщин после 40 лет. Носить плиссированные модели этой весной можно, как с классическими джемперами, так и со спортивными свитшотами. Что до длины юбок, она может варьироваться от миди до макси в пол. В качестве декора здесь могут использоваться ремни или пояса, яркий принт и контрастные вставки из других материалов.

  • 12

    Верхняя одежда

    В начале весны дополнить образ вам помогут объёмные оверсайз пальто, болоньевые куртки и тренчкоты. Также стилисты рекомендуют особое внимание обратить на трендовые нынче кейпы.

  • 13

    Во второй декаде весны теплые куртки можно заменить на байкерские, кожаные косухи, плащи и удлиненные бомберы. Не выходят из моды и кардиганы. Только в уличной моде они обязательно должны быть массивными и иметь нестандартный дизайн.

  • 14

    На фото, представленных в статье, видно, что весной 2020 года тенденции в сегменте уличной моды очень разнообразны. Поэтому, создать актуальный и главное — это практичный в носке образ сможет каждая красотка, невзирая на свой возраст и параметры фигуры.

Несколько уютных зимних образов в пастельных оттенках, которые подарят воздушность (Фото)

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Мода, Одежда, Стиль, Тренды, Уличный стиль, Мода 2020, Весна 2020, Стильная весна.
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