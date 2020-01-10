Свежие тренды весны 2020: идеи "вкусных луков" в уличном стиле (Фото)

1 Поэтому, далее в статье мы рассмотрим самые носибельные street style тренды, с которыми вы без особых усилий сможете создать множество стильных луков. Модные тенденции Среди всех тенденций уличной моды, мы выбрали топ основных направлений. К ним относятся следующие: Стиль 70-х. Мода 70-х годов постепенно возвращается на круги своя. Кроме платьев и юбок, особой популярностью будут пользоваться жакеты, повторяющие крой этой эпохи. Это должны быть приталенные удлиненные модели с двубортным или отложным воротником, украшенные накладными карманами.

2 Длина мини. Платья, юбки и шорты, которые лишь слегка прикрывают бёдра — это неоспоримый хит наступающего круизного сезона. Для полных женщин такие вещи конечно же не подойдут, а вот представительницы прекрасного пола с идеальными пропорциями могут смело их носить.

3 Веревки. Модный в этом году аксессуар, который следует надевать на талию вместо пояса. Дополнять ним можно платья, комбинезоны и даже свитера или джемпера.

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5 Клетка. Клетчатый принт плавно перекочевал из зимних тенденций в весенние. Причем данным орнаментом могут быть украшены не только пальто, как это было ранее, но и платья, юбки, брюки и даже комбинезоны. Что касается расцветки, допускается, как стандартное бело- или серо-чёрное исполнение, так и цветные разновидности клетки.

6 Элементы нижнего белья. Эра вещей, сшитых из шёлка и напоминающих пижамы или ночные рубашки, постепенно уходит в прошлое. Нынче в тренде аксессуары, по внешнему виду похожие на ремни для поддержки чулков. Надевать их следует поверх рубашек и топов. Также это могут быть и корсеты, которые в уличной моде можно комбинировать с теми же рубашками или одеждой, выдержанной в спортивном стиле. Джинсовый тотал-лук. Вещи из денима уже десятилетиями пользуются неимоверной популярностью среди женщин всех возрастов. Следовательно, ни для кого не стало открытием, что джинсы, юбки, рубашки и джинсовки и в этом году будут на пике моды. Однако, в отличие от прошлых сезонов, в приходящем одежду из денима следует носить не порознь, а в одном полноценном тотал-луке.

7 Лампасы. Контрастные полоски, размещенные на внешнем боковом шве брюк, остаются актуальными и весной 2020. Располагаться такой декор может на классических брюках или же спортивных штанах, которые являются неотъемлемым атрибутом street style.

8 Шнуровка. Такой декор, как шнуровка нынче должен присутствовать и в одежде. Ней могут быть украшены джинсы или брюки, пальто, куртки, рубашки и другие элементы базового гардероба.

9 Прозрачные ткани. Романтичные изделия, сшитые из шифона, легчайшего шёлка, гипюра, кружева или мягкого фатина, помогут создать стильный весенний лук. А вот сочетать такую одежду в уличной моде следует с вещами и обувью в спортивном стиле или кэжуал.

10 Цветной мех. В начале весны разноцветные шубки из искусственного меха станут незаменимой верхней одеждой. Во-первых, в них уж точно не замерзнуть, а во-вторых, они сделают образ более ярким и неформальным.

11 Плиссированные юбки. Универсальный тренд, который подойдет даже для женщин после 40 лет. Носить плиссированные модели этой весной можно, как с классическими джемперами, так и со спортивными свитшотами. Что до длины юбок, она может варьироваться от миди до макси в пол. В качестве декора здесь могут использоваться ремни или пояса, яркий принт и контрастные вставки из других материалов.

12 Верхняя одежда В начале весны дополнить образ вам помогут объёмные оверсайз пальто, болоньевые куртки и тренчкоты. Также стилисты рекомендуют особое внимание обратить на трендовые нынче кейпы.

13 Во второй декаде весны теплые куртки можно заменить на байкерские, кожаные косухи, плащи и удлиненные бомберы. Не выходят из моды и кардиганы. Только в уличной моде они обязательно должны быть массивными и иметь нестандартный дизайн.