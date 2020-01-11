Маникюр 2020: потрясающие идеи и тенденции зимнего нейл-арта (Фото)

1 Снежинки Маникюр со снежинками. Эффектное белое покрытие с яркими синими снежинками, нарисованными красками и выложенными из страз, - отличный вариант для стильного зимнего маникюра.

2 Нежная аэрография Классический френч и аэрография. Интересный вариант классического французского маникюра, разбавленный нежным градиентом и изображением снежинки, нарисованными при помощи аэрографа.

3 Паутинка Нейтральный маникюр и паутинка. Аккуратные ноготки, покрытые полупрозрачным молочным лаком, украшенные модным дизайном «паутинка» и дополненные блестками - прекрасный вариант для повседневного маникюра.

4 Металлик Маникюр в стиле металлик. Несмотря на то, что дизайн с эффектом металлик уже не нов, он все еще пользуется популярностью. Если вы хотите сделать что-то эффектное и практичное, выбирайте черный цвет с металлическим эффектом. Один или два ногтя можно украсить блестками.

5 Хаки Маникюр модного цвета хаки. В этом сезоне цвет хаки на пике своей популярности. Редакция рекомендует обратить внимание на этот глубокий и практичный цвет. И речь идет не только об одежде, но и о маникюре. Нанесите на свои ноготки матовый болотный лак, дополните золотистыми узорами в геометрическом стиле и наслаждайтесь новым стильным видом своих пальчиков.

6 Блеск и звезды Дизайн с серебристыми звездочками. Великолепный маникюр с ноготками, покрытыми полупрозрачным молочным оттенком и отдельными пальчиками, украшенными серебристыми звездами и блестящей слюдой - прекрасный вариант для праздничного образа.

7 Объемные узоры Маникюр с рисунками и объемными узорами. Любительницам оригинального и броского маникюра, наверняка понравится этот вариант с объемными узорами по типу вязки, крупными звездами и блестками.

8 Грифельная доска Матовые ногти со схематичными рисунками. Если вам нравятся матовые покрытия, обратите внимание на этот маникюр, где на черном матовом фоне нарисованы простейшие зимние символы: снеговик, елочки и елочные игрушки. В целом дизайн выглядит, как детские рисунки на школьной доске.

9 Новогодний Яркий праздничный маникюр. Яркий праздничный маникюр на длинных ногтях - для тех, кто не может дождаться зимних праздников.

10 Градиент Модный градиент в приглушенных тонах. Модный градиент, выполненный в сливово-сиреневых тонах - самый универсальный вариант осеннего маникюра.

11 Элегантный синий Маникюр в синем цвете с полоской страз. Маникюр, выполненный в глубоком синем цвете с полоской страз, украшающих один ноготь, выглядит очень дорого и элегантно.

12 Черный и золото Праздничный маникюр в классическом цвете. Черный цвет - это классика. Этот оттенок лака отлично смотрится на ногтях любой длины и формы и подходит к самым разным нарядам. Хотите, немного разнообразить однотонный маникюр, добавьте золотистых страз и блесток.

13 Тематические рисунки Тематические новогодние рисунки на ногтях. Елочка и шарики - классические атрибуты зимних праздников. Смело изображайте их на ногтях, если любите тематические дизайны. Ну, а чтобы маникюр не выглядел слишком вычурно и броско, сочетайте их со спокойными, неяркими цветами.

14 Волшебное мерцание Светлый мерцающий маникюр. Если хотите выделиться зимой - выбирайте светлые оттенки. Ну, а если разбавите однотонный маникюр серебристыми блестками и умеренным количеством стразов, ваши ноготки смогут составить конкуренцию новогодней елочке.

15 Леопардовый принт Ногти с леопардовым принтом. Те, кто следит за модными тенденциями знают, что леопардовый принт на пике популярности. Более того, хищный рисунок отлично смотрится не только на одежде, но и на ногтях. В качестве примера, посмотрите на этот стильный дизайн с ноготками цвета фуксии и леопардовыми пятнышками.

16 Мерцающий переход Длинные мерцающие ноготки. Длинные коготки с модным градиентом и легким мерцанием на кончиках, станут эффектным дополнением любого праздничного образа.