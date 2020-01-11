Маникюр 2020: потрясающие идеи и тенденции зимнего нейл-арта (Фото)

Снежинки
Маникюр со снежинками.
Эффектное белое покрытие с яркими синими снежинками, нарисованными красками и выложенными из страз, - отличный вариант для стильного зимнего маникюра.
Нежная аэрография
Классический френч и аэрография.
Интересный вариант классического французского маникюра, разбавленный нежным градиентом и изображением снежинки, нарисованными при помощи аэрографа.
Паутинка
Нейтральный маникюр и паутинка.
Аккуратные ноготки, покрытые полупрозрачным молочным лаком, украшенные модным дизайном «паутинка» и дополненные блестками - прекрасный вариант для повседневного маникюра.
Металлик
Маникюр в стиле металлик.
Несмотря на то, что дизайн с эффектом металлик уже не нов, он все еще пользуется популярностью. Если вы хотите сделать что-то эффектное и практичное, выбирайте черный цвет с металлическим эффектом. Один или два ногтя можно украсить блестками.
Хаки
Маникюр модного цвета хаки.
В этом сезоне цвет хаки на пике своей популярности. Редакция рекомендует обратить внимание на этот глубокий и практичный цвет. И речь идет не только об одежде, но и о маникюре. Нанесите на свои ноготки матовый болотный лак, дополните золотистыми узорами в геометрическом стиле и наслаждайтесь новым стильным видом своих пальчиков.
Блеск и звезды
Дизайн с серебристыми звездочками.
Великолепный маникюр с ноготками, покрытыми полупрозрачным молочным оттенком и отдельными пальчиками, украшенными серебристыми звездами и блестящей слюдой - прекрасный вариант для праздничного образа.
Объемные узоры
Маникюр с рисунками и объемными узорами.
Любительницам оригинального и броского маникюра, наверняка понравится этот вариант с объемными узорами по типу вязки, крупными звездами и блестками.
Грифельная доска
Матовые ногти со схематичными рисунками.
Если вам нравятся матовые покрытия, обратите внимание на этот маникюр, где на черном матовом фоне нарисованы простейшие зимние символы: снеговик, елочки и елочные игрушки. В целом дизайн выглядит, как детские рисунки на школьной доске.
Новогодний
Яркий праздничный маникюр.
Яркий праздничный маникюр на длинных ногтях - для тех, кто не может дождаться зимних праздников.
Градиент
Модный градиент в приглушенных тонах.
Модный градиент, выполненный в сливово-сиреневых тонах - самый универсальный вариант осеннего маникюра.
Элегантный синий
Маникюр в синем цвете с полоской страз.
Маникюр, выполненный в глубоком синем цвете с полоской страз, украшающих один ноготь, выглядит очень дорого и элегантно.
Черный и золото
Праздничный маникюр в классическом цвете.
Черный цвет - это классика. Этот оттенок лака отлично смотрится на ногтях любой длины и формы и подходит к самым разным нарядам. Хотите, немного разнообразить однотонный маникюр, добавьте золотистых страз и блесток.
Тематические рисунки
Тематические новогодние рисунки на ногтях.
Елочка и шарики - классические атрибуты зимних праздников. Смело изображайте их на ногтях, если любите тематические дизайны. Ну, а чтобы маникюр не выглядел слишком вычурно и броско, сочетайте их со спокойными, неяркими цветами.
Волшебное мерцание
Светлый мерцающий маникюр.
Если хотите выделиться зимой - выбирайте светлые оттенки. Ну, а если разбавите однотонный маникюр серебристыми блестками и умеренным количеством стразов, ваши ноготки смогут составить конкуренцию новогодней елочке.
Леопардовый принт
Ногти с леопардовым принтом.
Те, кто следит за модными тенденциями знают, что леопардовый принт на пике популярности. Более того, хищный рисунок отлично смотрится не только на одежде, но и на ногтях. В качестве примера, посмотрите на этот стильный дизайн с ноготками цвета фуксии и леопардовыми пятнышками.
Мерцающий переход
Длинные мерцающие ноготки.
Длинные коготки с модным градиентом и легким мерцанием на кончиках, станут эффектным дополнением любого праздничного образа.
Красное вино
Классический винный цвет на коротких ногтях.
Еще один вариант классического маникюра, выполненного в глубоком винном цвете. Ну, а если однотонные ногти вам кажутся слишком скучными, украсьте пару ноготков голографическими наклейками, имитирующими битое стекло.