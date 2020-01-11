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Суббота, 11.01.2020
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Маникюр 2020: потрясающие идеи и тенденции зимнего нейл-арта (Фото)

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Маникюр 2020: потрясающие идеи и тенденции зимнего нейл-арта (Фото)
10:50 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Мы подобрали 17 актуальных идей зимнего маникюра, которые захочется воплотить для себя любимой.

  • 1

    Снежинки

    Маникюр со снежинками.

    Эффектное белое покрытие с яркими синими снежинками, нарисованными красками и выложенными из страз, - отличный вариант для стильного зимнего маникюра.

  • 2

    Нежная аэрография

    Классический френч и аэрография.

    Интересный вариант классического французского маникюра, разбавленный нежным градиентом и изображением снежинки, нарисованными при помощи аэрографа.

  • 3

    Паутинка

    Нейтральный маникюр и паутинка.

    Аккуратные ноготки, покрытые полупрозрачным молочным лаком, украшенные модным дизайном «паутинка» и дополненные блестками - прекрасный вариант для повседневного маникюра.

  • 4

    Металлик

    Маникюр в стиле металлик.

    Несмотря на то, что дизайн с эффектом металлик уже не нов, он все еще пользуется популярностью. Если вы хотите сделать что-то эффектное и практичное, выбирайте черный цвет с металлическим эффектом. Один или два ногтя можно украсить блестками.

  • 5

    Хаки

    Маникюр модного цвета хаки.

    В этом сезоне цвет хаки на пике своей популярности. Редакция рекомендует обратить внимание на этот глубокий и практичный цвет. И речь идет не только об одежде, но и о маникюре. Нанесите на свои ноготки матовый болотный лак, дополните золотистыми узорами в геометрическом стиле и наслаждайтесь новым стильным видом своих пальчиков.

  • 6

    Блеск и звезды

    Дизайн с серебристыми звездочками.

    Великолепный маникюр с ноготками, покрытыми полупрозрачным молочным оттенком и отдельными пальчиками, украшенными серебристыми звездами и блестящей слюдой - прекрасный вариант для праздничного образа.

  • 7

    Объемные узоры

    Маникюр с рисунками и объемными узорами.

    Любительницам оригинального и броского маникюра, наверняка понравится этот вариант с объемными узорами по типу вязки, крупными звездами и блестками.

  • 8

    Грифельная доска

    Матовые ногти со схематичными рисунками.

    Если вам нравятся матовые покрытия, обратите внимание на этот маникюр, где на черном матовом фоне нарисованы простейшие зимние символы: снеговик, елочки и елочные игрушки. В целом дизайн выглядит, как детские рисунки на школьной доске.

  • 9

    Новогодний

    Яркий праздничный маникюр.

    Яркий праздничный маникюр на длинных ногтях - для тех, кто не может дождаться зимних праздников.

  • 10

    Градиент

    Модный градиент в приглушенных тонах.

    Модный градиент, выполненный в сливово-сиреневых тонах - самый универсальный вариант осеннего маникюра.

  • 11

    Элегантный синий

    Маникюр в синем цвете с полоской страз.

    Маникюр, выполненный в глубоком синем цвете с полоской страз, украшающих один ноготь, выглядит очень дорого и элегантно.

  • 12

    Черный и золото

    Праздничный маникюр в классическом цвете.

    Черный цвет - это классика. Этот оттенок лака отлично смотрится на ногтях любой длины и формы и подходит к самым разным нарядам. Хотите, немного разнообразить однотонный маникюр, добавьте золотистых страз и блесток.

  • 13

    Тематические рисунки

    Тематические новогодние рисунки на ногтях.

    Елочка и шарики - классические атрибуты зимних праздников. Смело изображайте их на ногтях, если любите тематические дизайны. Ну, а чтобы маникюр не выглядел слишком вычурно и броско, сочетайте их со спокойными, неяркими цветами.

  • 14

    Волшебное мерцание

    Светлый мерцающий маникюр.

    Если хотите выделиться зимой - выбирайте светлые оттенки. Ну, а если разбавите однотонный маникюр серебристыми блестками и умеренным количеством стразов, ваши ноготки смогут составить конкуренцию новогодней елочке.

  • 15

    Леопардовый принт

    Ногти с леопардовым принтом.

    Те, кто следит за модными тенденциями знают, что леопардовый принт на пике популярности. Более того, хищный рисунок отлично смотрится не только на одежде, но и на ногтях. В качестве примера, посмотрите на этот стильный дизайн с ноготками цвета фуксии и леопардовыми пятнышками.

  • 16

    Мерцающий переход

    Длинные мерцающие ноготки.

    Длинные коготки с модным градиентом и легким мерцанием на кончиках, станут эффектным дополнением любого праздничного образа.

  • 17

    Красное вино

    Классический винный цвет на коротких ногтях.

    Еще один вариант классического маникюра, выполненного в глубоком винном цвете. Ну, а если однотонные ногти вам кажутся слишком скучными, украсьте пару ноготков голографическими наклейками, имитирующими битое стекло.

Маникюр 2020: свежие идеи трендового дизайна "звездное небо" (Фото)

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Стильный маникюр, Зимний маникюр, Красивый маникюр, Мода 2020, Маникюр на зиму, Маникюр 2020.
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