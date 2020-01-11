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Мужская мода 2020: подбор и правила ношения перстней-печаток (Фото)

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Мужская мода 2020: подбор и правила ношения перстней-печаток (Фото)
14:43 Сегодня Телеграф metrosexual.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Верный способ подчеркнуть статус мужчины – это правильно подобранные аксессуары, говорящие об индивидуальности, характере и стиле носителя.

Напористый мужчина, знающий чего он хочет от жизни, – вот идеальный носитель для печатки или перстня. В данной статье мы рассмотрим правила подбора и ношения мужских украшений, как за ними ухаживать, с чем носить.

Что такое печатка?

Первоначально кольца-печатки заменяли личную подпись и носилось исключительно представителями знати, высших слоёв общества и власти, которые оставляли на воске индивидуальный оттиск, подтверждающий подлинность документа.

Печатка – это кольцо для мужчин без вставки или с небольшими камнями, изготовленное из золота, серебра или платины, иногда дополняемое гравировкой.

Подобные кольца могут иметь разную форму: квадрата, прямоугольника, круга и прочих геометрических фигур. Подбирая подарок для мужчины, необходимо ориентироваться на изделия, которым он отдаёт предпочтение. Если же таких нет, то выбирайте квадратную форму, как традиционную.

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Формы и материал колец-печаток

Квадрат – это классика, подходящая мужчинам любого возраста. Прекрасно смотрятся на руках разного размера, как длинных, так и коротких пальцах. Выбрав этот универсальный вариант на подарок, вы точно не ошибётесь.

Круглые печатки подходят далеко не всем, поэтому к их выбору склонны мужчины желающие выделиться и продемонстрировать свой характер.

Прямоугольная форма – идеально подходит для молодых мужчин, поскольку смотрится изящно и утончённо. Пожилым людям прямоугольные печатки не подходят из-за тонкого основания.

Важен выбор металла, из которого изготовлено будет кольцо-печатка. Нынешние мастера создают печатки не только из классического жёлтого золота и серебра, но и из сочетаний разных драгоценных материалов. Широкий выбор форм, моделей, комбинаций помогает создавать самые причудливые, оригинальные и респектабельные модели.

Серебряные печатки пользуются огромным спросом, так как этот материал более доступный при этом не уступает золоту в прочности, долговечности и привлекательности.

Правила ношения перстней и печаток

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В прежние времена печатки носили на мизинцах левой руки, после чего делали оттиск на документах и запечатывали письма. До сих пор мизинец считается самым подходящим для печатки пальцем, потому что ни в одной религии мира нет связанных с этим пальцем традиций и на нём гармонично смотрятся массивные украшения.

Традиционные семейные украшения главы семейства надевают на безымянный палец левой руки, а остальные представители – на мизинец или безымянный палец правой.

На многих исторических портретах перстни располагаются на указательном пальце. Можно предполагать, что изображенные личности были незаурядными представителями знати и таким образом хотели выделиться, подчеркнуть свою неповторимость.

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