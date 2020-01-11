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Суббота, 11.01.2020
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От каких вещей стоит избавиться в 2020 году: совет Андре Тана (Фото, Видео)

От каких вещей стоит избавиться в 2020 году: совет Андре Тана (Фото, Видео)
19:03 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Популярный украинский дизайнер Андре Тан в начале 2020 года решил порадовать поклонников своего бренда бешеными скидками.

Кроме этого, модельер посоветовал девушкам, от каких вещей из гардероба избавиться.

Ценными советами он поделился с подписчиками официальной инстаграм-страницы и сразу же вызвал ажиотаж в сети. Андре Тан признался, что на самом деле есть вещи, которые уже давно не актуальны, однако модницы каждый раз их надевают, демонстрируя безвкусицу. Поэтому он составил список того, от чего стоит обязательно избавиться в 2020 году.

"Три вещи похоронили, и будет вам счастье!" – с юмором отметил Андре Тан под главными антитрендами сезона.

 
 
 
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Публикация от Andre Tan (@andre_tan_official)

1. Юбки мини

 
 
 
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Публикация от Andre Tan (@andre_tan_official)

С юбками мини стоит попрощаться. Стиль 80-ых уже давно вышел из моды. Сейчас трендовая длина миди, макси, или наряд на ладонь ниже вашего колена.

2. Тесная кожаная куртка

 
 
 
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Публикация от Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

Кожаная куртка или бомбер, которая на вас выглядит просто как перчатка, очень-очень узкая. Это не модно. Куртка – не вторая кожа, поэтому выбирайте более свободные фасоны. Сейчас актуальны oversize и немного удлиненные рукава.

3. Порванные джинсы

 
 
 
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Публикация от Levi's (@levis)

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Не в тренде сейчас и порванные джинсы. Это тоже дань 80-м, немного 90-м, поэтому от них также стоит отказаться. Сейчас же лучше выбирать джинсы без дыр, бусин, стразов и крупных узоров.

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Все по теме:

Мода, Вещи, Одежда, Дизайнер, Андре Тан, Базовые вещи, Мода 2020, Советы Андре Тана.
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