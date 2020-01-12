Маникюр 2020: черно-белые варианты для коротких ногтей (Фото)

1 Черно-белый маникюр идеально подойдет как для повседневной носки, так и для какого-то особого события. Такой дизайн будет уместно смотреться и с обычной одеждой, и с деловым костюмом, и с вечерним платьем.

2 Начнем с самых простых вариантов дизайна. Можно сделать так называемый обратный френч, когда краешек или же большая часть ногтя покрывается темным лаком. Также хорошо смотрится вариант маникюра, в котором ногтевые пластины просто покрыты однотонным белым и черным лаком по очереди.

3 Еще одна простая идея для монохромного маникюра - стразы. Просто накрасьте ногти черным или белым лаком, нанесите по капельке специального клея на каждый ноготь и приклейте блестящие камушки или другие подобные украшения на ваш вкус.

4 Хорошо смотрятся в черно-белой гамме различные блестки, ими тоже можно немного разнообразить общий классический стиль. Также в тренде геометрия, поэтому любые узоры из прямых линий, треугольников, квадратов и так далее будут смотреться модно и актуально.

5 Для более неформального образа можно выбрать самоклеющиеся железные бусинки и различные яркие узоры. Например, хорошо в черно-белом маникюре выглядят нарисованные перья.

6 Еще один интересный ход - пробелы. Например, в геометрическом маникюре вы можете часть ногтя окрасить белым лаком, часть черным, а между ними оставить пустое пространство.

7 Если вы любите более сложные узоры, выбирайте дизайны с тенями и градиентом. Такую работу сможет выполнить только опытный мастер, но зато выглядит подобный маникюр как настоящее произведение искусства.

8 Если вам по душе минимализм, выбирайте монохромный простой маникюр с тонкими контрастными линиями. Такой рисунок зрительно делает руки более женственными и нежными.