Мода 2020: идеальный базовый гардероб для женщин после 40 (Фото)

Имеется целый ряд правил при выборе базовых вещей. Первое, что стоит определить – это стиль направления. В моде всегда следующие вещи: прямые брюки, юбка-карандаш, рубашка, деловой костюм. Входят сюда и элегантные наряды. По сути, это та же самая классика, однако, более женственная. Должное внимание стоит уделить сочетанию классики с вещами в стиле кэжуал.

Для создания базового гардероба после 40 лет стоит учесть два главных критерия: классика, и элегантность.

Для зрелых дам в 40-50 лет стилисты определили ряд вещей, необходимых в гардеробе. Далее поговорим о них поподробнее.

Брюки должны быть на разные случаи жизни: для повседневной носки и официально-делового лука. Лучше иметь в гардеробе как прямые, так и зауженные брюки. Главное в этом непростом деле – учесть особенности фигуры.

Если говорить о джинсах очень низкой талией, потертостями и рваных моделях, то они совершенно неуместны. Цвет желательно выбрать темно-синий и голубой для разных поводов и луков.

Здесь уместны практически любые фасоны. Однако, откажитесь от мини. Идеальным вариантом служит классика, такая как юбка-карандаш или же расклешенная юбка до колена.

Выигрышно вас выставят платья-рубахи и платья в форме футляра. Слишком короткие и облегающие модели нежелательны. Важно включить в гардероб и вечерние наряды.

8

Базовая верхняя одежда

В данном случае целесообразнее всего руководствоваться классическими принципами и выбирать полуприталенные вещи. Неплохо смотрится пояс на пальто, подчеркивающий талию. Самой элегантной длиной служит длина до колена. Что касается курток, то они должны быть чуть ниже талии или до средины бедра.

Чтобы составить идеальный образ для женщины в 40-50 лет, стоит обратить внимание на придание мягкости и изящности. Вдохновляйтесь нашими образами и стремитесь к большему!