Прически 2020: актуальные идеи стильных стрижек для женщин (Фото)

Непревзойденный боб
Боб покорил представительниц прекрасного пола уже давно. Не стоит сомневаться, что данный тренд останется в моде еще долгие годы. В этом году боб будет обладать легким стилем ретро. Боб с удлинением спереди легко превратит ваши волосы в стильную прическу, которая подарит вам совершенно новый образ.
Любимое каре
Каре именуют нестареющей классикой. И не зря! В этом году каре, безусловно, все также популярно. Кстати говоря, уже в ближайшее время оно заиграет по-другому благодаря легким волнам, идеальной гладкости и массе различных вариаций челки.
Стрижки в стиле ретро
Винтажность и ретро-стилистику имеет не только боб, но еще и такие стрижки, как паж и сессон. Это те самые прически, которые всегда должны выглядеть безупречно в силу своей лаконичности и оригинальности, поэтому подойдут они далеко не всем дамам. К тому же для создания такой прически очень важно иметь здоровые и густые пряди.
Многослойность и объем – основа шикарного образа
Среди волос средней длины все также актуален проверенный годами каскад. Особенно популярен градуированный вариант. Придание объема – это, пожалуй, главное его достоинство, которое преобразит даже тонкие волосы. Важно упомянуть, что средние модные стрижки популярны не только на прямой шевелюре, но и на кудрявых прядях.
Стрижки в комбинации с челкой
Стильные стрижки с челкой помогут кардинально поменять внешность. Челка — это такой элемент, который может не только преобразить, но и изрядно испортить образ, поэтому с ней нужно быть осторожной. Челка должна гармонировать со стрижкой и подходить типу лица.
Идеальными станут стрижки с прямой челкой. Не уступает ей и прически с длинной волнистой челкой, разделенной на две части. Это универсальный вариант, которым испортить внешний вид будет достаточно сложно, а при желании длинную челку всегда можно убрать или заменить коротким миниатюрным вариантом.
Не стоит полагать, что выглядеть зимой безупречно невозможно. Это большая ошибка. Не стоит ждать идеального времени, пора меняться прямо сейчас!