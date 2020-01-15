Прически 2020: актуальные идеи стильных стрижек для женщин (Фото)

1 Непревзойденный боб Боб покорил представительниц прекрасного пола уже давно. Не стоит сомневаться, что данный тренд останется в моде еще долгие годы. В этом году боб будет обладать легким стилем ретро. Боб с удлинением спереди легко превратит ваши волосы в стильную прическу, которая подарит вам совершенно новый образ.

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3 Любимое каре Каре именуют нестареющей классикой. И не зря! В этом году каре, безусловно, все также популярно. Кстати говоря, уже в ближайшее время оно заиграет по-другому благодаря легким волнам, идеальной гладкости и массе различных вариаций челки.

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5 Стрижки в стиле ретро Винтажность и ретро-стилистику имеет не только боб, но еще и такие стрижки, как паж и сессон. Это те самые прически, которые всегда должны выглядеть безупречно в силу своей лаконичности и оригинальности, поэтому подойдут они далеко не всем дамам. К тому же для создания такой прически очень важно иметь здоровые и густые пряди.

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7 Многослойность и объем – основа шикарного образа Среди волос средней длины все также актуален проверенный годами каскад. Особенно популярен градуированный вариант. Придание объема – это, пожалуй, главное его достоинство, которое преобразит даже тонкие волосы. Важно упомянуть, что средние модные стрижки популярны не только на прямой шевелюре, но и на кудрявых прядях.

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10 Стрижки в комбинации с челкой Стильные стрижки с челкой помогут кардинально поменять внешность. Челка — это такой элемент, который может не только преобразить, но и изрядно испортить образ, поэтому с ней нужно быть осторожной. Челка должна гармонировать со стрижкой и подходить типу лица.

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