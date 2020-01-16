Маникюр 2020: сногсшибательный нейл-арт с рисунком (Фото)

1 Прежде, чем выбрать понравившийся орнамент, стоит задуматься о его актуальности в повседневной жизни или на единичных мероприятиях.

2 Для тех, кто не готов перед каждым событием часами сидеть в салоне и создавать на ногтях новые шедевры, подойдут универсальные рисунки. Значимые в жизни события можно отметить уникальным, подходящим к случаю, маникюром. Например, свадебный маникюр предполагает нежные узоры, цвета и линии.

3 Если свадьба классическая, то череп и кости на ногтях или красно-черные капли будут нелепо смотреться в сочетании с белоснежным платьем. По аналогии следует выбирать рисунки и для других событий: свиданий, встреч с друзьями, тематических вечеринок и прочего.

4 В новом сезоне в тренде обещают быть фрукты, разнообразная еда, растения, виньетки, геометрические фигуры, мультипликационные герои, символы и значки, принадлежащие субкультурам. Выделить среди тематик что-то немодное в 2020 году просто невозможно. Стилисты рекомендуют дать своему воображению возможность рисовать самые разнообразные образы, которые можно оживить при помощи маникюра.

5 Классический фрэнч испортить сложно. Почти любая его форма может считаться универсальной. Достаточно лишь подобрать подходящие оттенки. Добавить разнообразия поможет рисунок.

6 Окрашенная в контрастный цвет часть ногтевой пластины может быть украшена сюжетной картинкой или геометрическими фигурами.

7 Также интересно выглядит отросшая часть, оформленная вензелями и причудливо изгибающимися линиями контрастного цвета. Тоже самой можно проделать и для антифренча. Рисунок размещается в лунке у кутикулы. Самым простым способом освежить френч является нанесение рисунка на основную часть ногтя. Здесь полет фантазии мастера ничем не ограничивается.

8 Существует масса причин для женщины носить короткие ногти. Но это не значит, что маникюр для них должен быть однообразным и скучным. Добавить изюминку можно с помощью оригинальных рисунков.

9 Стилисты рекомендуют создавать рисунки на коротких ногтях с использованием лишь двух цветов. Лучше выбрать контрастные оттенки. Дальнейшее ничем не ограничивается. Ногти можно покрыть однотонным слоем одного цвета. После чего другим нарисовать узор. Это могут быть линии, геометрические фигуры, цветы и листья, сердечки и символы. Этот способ декорирования сделает маникюр ярким.

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11 Окрашенная в контрастный цвет часть ногтевой пластины может быть украшена сюжетной картинкой или геометрическими фигурами. Также интересно выглядит отросшая часть, оформленная вензелями и причудливо изгибающимися линиями контрастного цвета. Тоже самой можно проделать и для антифренча. Рисунок размещается в лунке у кутикулы. Самым простым способом освежить френч является нанесение рисунка на основную часть ногтя. Здесь полет фантазии мастера ничем не ограничивается.

12 Большое разнообразие идей для создания маникюра позволяет каждую из них дополнить рисунком. Так сочетаться может омбре и изысканные изогнуты линии; рамка на ногтях, внутри которой помещен яркий сюжетный рисунок; эффект "битого стекла" под который помещена фигура, нарисованная лаком заранее. Все эти идеи имеют право на существование в 2020 году. Важно лишь соблюсти уместность шедевра.

13 Также стоит учесть, что в новом сезоне уже не модно отращивать ультрадлинные и острые ногти. Неудачная форма может свести на нет работу художника по созданию рисунков.