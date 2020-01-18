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Маникюр 2020: лучшие идеи зимнего дизайна (Фото)

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Маникюр 2020: лучшие идеи зимнего дизайна (Фото)
10:40 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Модный зимний маникюр 2020 на короткие и длинные ногти

  • 1

    Двухцветный маникюр, идеально подходящий для ношения в холодное время года. Матовый рисунок в тон глянцевого фона создает ощущение бархата и напоминает вязаный шерстяной узор. Лаконичная композиция из прозрачных страз, подобранных по размеру, добавляет пикантности. Сложный синий и белый цвета украсят любые ногти.

  • 2

    Вечерний оригинальный маникюр, выполненный в темных тонах — безусловный хит торжественных мероприятий и приемов. Насыщенный темно-фиолетовый цвет выгодно дополняется оригинальным дизайном ногтя на безымянном пальце. Благодаря использованию технологии долговременного покрытия, маникюр прослужит вам долго — более двух недель, не огорчая вас сколами или смазываниями.

  • 3

    Черный прекрасно гармонирует со всеми светлыми оттенками, будь то телесные тона или цвет пудры. Кружевные узоры, выдержанные в том же темном цвете, выглядят празднично и роскошно, на такой маникюр хочется любоваться. Длинные ногти аккуратной формы идеально подходят для любого торжества и смотрятся очень ухоженно.

  • 4

    Классический френч в сочетании с бело-голубым дизайном. Роспись растительным узором подчеркивает яркость цветовой гаммы за счет взаимодействия доминирующих цветов фона и рисунка – основной цвет становится цветом прорисовки, и наоборот. Четкая форма и изгиб арок ногтей придают завершенность образу. Маникюр подходит к повседневному стилю для зимне-весеннего периода, а также в качестве праздничного.

  • 5

    Лаконичные оттенки бежевого уместны в любой ситуации. Они прекрасно дополнят яркий повседневный наряд, не перетягивая все внимание на себя, и станут отличным спутников для вечернего платья или строгого костюма. Подобный цвет ногтей делает руку легкой, пальцы — тонкими и изящными. Аккуратные белые узоры добавляют коротким ногтям изысканности и зрительно вытягивают их, подчеркивают простую форму.

  • 6

    Сочетание белого и синего с преобладанием именно светлого цвета может казаться одновременно и зимой, и ночью, и полярным сиянием. Такие ассоциации вызывает этот необычный маникюр с покраской, сделанной неровной и расплывчатой. Насыщенный синий, проступающий через расплывчатый белый, привлекает внимание и отлично сочетается со стразами, которые в том случае напоминают самые настоящие звезды на небе.

  • 7

    Подобный дизайн достоин, чтобы его попробовала каждая модница. Свежее решение на каждый день к зимнему сезону получено благодаря сочетанию обратного французского и лунного маникюров. Основной цвет и цвет-компаньон выступают в тандеме на равных – белый дизайн на безымянных пальцах и винно-красная основа на остальных представляют собой классическую композицию, а объемная лепнина добавляет частицу современной моды.

  • 8

    Великолепный глянцевый градиент с необычным украшением – скандинавским декором. Цвет лепестков розы основного покрытия относится к весеннему тренду, однако рисунок на безымянных пальцах вполне напоминает о зиме – ведь обычно такие узоры мы используем на вязаных зимних свитерах, перчатках и шапочках. Маникюр подходит к повседневному стилю для ногтей любой длины. Без скандинавских мотивов дизайн представляет самостоятельное решение в любой стилистике.

  • 9

    При первом взгляде на черно-белый дизайн с эффектом мрамора сначала восторженно замираешь: "Ах, какая красота!" При дальнейшем рассмотрении понимаешь, что хочется узнать, как это сделано. Белый отлив "мрамора" выполняется с помощью губки, а растительный узор на безымянном пальце сделан акриловой краской и кисточкой вручную. Глянец придает верхнее покрытие-закрепитель. Такой дизайн – шикарный зимний и идеальный вечерний маникюр.

  • 10

    Изысканный маникюр на ноготках средней длины выглядит стильно, модно и завершенно. Холодный голубой цвет разбавлен матово-белым, серебристый рисунок с сапфировым камнем посередине придает ему оригинальный вид и загадочность. Ноготки притягивают взгляд, заставляя любоваться ими постоянно. Такой маникюр подойдет строгим деловым дамам или серьезным девушкам, продержится долго, радуя своей изысканностью.

  • 11

    Нежно-голубой маникюр с декорацией в виде золотистых полевых цветов. Такой дизайн смотрится скромно, но очень празднично. Он будет прекрасно смотреться на праздновании дня рождения или украсит подружку невесты на свадьбе. Оттенок голубого требователен к фактуре ткани – подойдут кружево, гипюр, органза, фатин. Строгость и холодность цвета не подразумевают дополнительных украшений на руках.

  • 12

    Необычайно дерзкий, смелый и шикарный френч демонстрирует яркую натуру и безупречный стиль его обладательницы. Обратный эффект, выполненный в холодных тонах, позволяет оценить красивую форму коротких ноготков, подчеркнуть изящество пальцев. Матово-белые кончики и стальной сероватый цвет основного покрытия смотрятся органично, модно, эффектно, гармонируют между собой.

  • 13

    История фиолетового цвета насчитывает многие тысячелетия. Фиолетовый носили представители вышестоящих слоев общества – императоры, короли, духовенство. Маникюр такого цвета выглядит поистине богато и благородно – насыщенный оттенок призывает к достоинству и спокойствию, демонстрируя величие и превосходство. Фантазийный узор белого цвета на безымянных пальцах визуально разбавляет насыщенность основного тона, позволяя комбинировать дизайн с расширенным спектром оттенков других элементов образа – одежды и аксессуаров.

  • 14

    Необычный для маникюра сине-зеленый цвет выглядит глубоким и бездонным, словно море, и отлично украшает самые короткие ногти. Яркий блестящий лак, серебряный металлик, которым выделен один ноготь, практически полностью переворачивает ассоциации и напоминает о созвездиях на небе, переливаясь под любым светом отдельными блестками. Такой маникюр отлично подойдет и на каждый день, и на самые большие торжества.

  • 15

    Черный, белый, золотой – греческая красавица королевских кровей правит бал сегодняшним вечером. Так и хочется надеть тогу, легкие золотистые сандалии и венчать голову лавровым венком. Классическое черно-белое сочетание дополнено вензелями из благородного золота. Вечерний дизайн подойдет практически к любому цвету и стилю одежды, будь то коктейльное платье, либо дизайнерский брючный костюм.

  • 16

    Возьмите обратный френч, френч с тонкой линией "улыбки" и соедините все изящными линиями по краям ногтей. Что получится? Получится шикарное обрамление для популярного градиентного маникюра в актуальных розовых тонах. Вместе все элементы создают нетривиальный дизайн, который придется по вкусу любительницам всего модного и необычного. Декоративное решение маникюра с правильной геометрией визуально удлиняет ногти и придает изящности пальцам. Подходит для повседневного ношения на все случаи жизни.

  • 17

    Гладкое, ровное покрытие черного глянца смотрится очень элегантно. Классическое комбинирование с белым не оставляет модниц равнодушными никогда. Выбранный цветочный дизайн в виде роз, выполненный сменой цветов основы и компаньона, эффектно вписывается в общую концепцию образа: женственный, яркий, сдержанный и шикарный. Кто-то предпочтет пойти с таким маникюром даже на работу, а кто-то решится лишь на вечерний вариант.

  • 18

    Очаровательный нежный дизайн напоминает о витиеватых морозных узорах. Прохладно-голубой оттенок зимнего утра и бледно-розовый цвет зарумянившихся после прогулки щек. Эти оттенки подойдут обладательницам ногтей средней длины, но также великолепно будут смотреться и на длинных "стилетах". Очень трогательный дизайн будет великолепным дополнением образа невесты – символа чистоты и невинности.

  • 19

    Думаете, что креативность и нежность являются несовместимыми понятиями? Посмотрите на этот великолепный маникюр! Серый, серебряный и белый лаки отлично сочетаются между собой. Чтобы образ не получился скучным, на средние пальцы добавлен забавный и милый дизайн. Сказочная сова скрасит трудовые будни и не выбьется из офисного дресс-кода.

  • 20

    Белый, яркий, блестящий – такой весь нарядный! Этот маникюр не оставит равнодушной ни одну гламурную модницу. Прозрачные стразы, перламутровое покрытие с блестками на ярко-белом фоне так и просят надеть бальное платье и занять достойное место на паркете. А, может, вы собираетесь в клуб? На свидание? И в этом случае подобный дизайн станет вашим коронным украшением. Даже смелые невесты могут отдать ему предпочтение.

  • 21

    И вновь представитель гламура завоевывает сердца. На этот раз классический белый френч на квадратных ногтях выступает в качестве основы для "блестящего" дизайна. Переход от линии "улыбки" к свободной части ногтей на некоторых пальцах завуалирован белыми кромками, а сами ногти выполнены в прозрачном варианте, что придает особый шарм маникюру. Вершиной дизайнерского творения (разумеется, по желанию клиента) становятся стразы, блестки, серебристый песок и объемные декоративные украшения.

Маникюр 2020: элегантный черный нейл-арт (Фото)

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