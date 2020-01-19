Маникюр 2020: красивые варианты нейл-арта на короткие ногти (Фото)

1 Несмотря на то, что короткие ногти не обладают большой площадью поверхности, они предоставляют обширное поле для деятельности.

2 Омбре В последние сезоны градиент на ногтях – один из самых модных вариантов маникюра, который часто появляется на модных показах, в популярных бьюти-блогах и на красной ковровой дорожке.

3 Металлик Смело используйте лаки с эффектом металлик. На длинных ногтях они быстро скалываются на кончиках, а вот на коротких "проживут" чуть дольше. Сегодня в моде все варианты "стального" маникюра: рисуйте на ногтях серебристые полоски, пробуйте "зеркальный" или хромированныйманикюр, украшайте ногти фольгой. Ну или просто нарисуйте на ногтей яркую серебристую полоску.

4 Геометрия Строгие геометричные рисунки привлекают внимание.

5 Маникюр с точками Еще один простой и модный вариант дизайна, который поможет визуально удлинить ногтевую пластину, – маникюр "в крапинку".

6 "Космический" маникюр Instagram-тренд, который никак не хочет сдавать позиций. Темным оттенком – черным или глубоким синим – погуще нанесите первый слой лака. Затем белый лак распределите с помощью спонжа, чтобы создать эффект космической дымки. Не дожидаясь, пока этот слой высохнет, таким же способом нанесите любой лак с мелким шиммером. Готово!

7 Темный маникюр Черный, коричневый или модный оттенок taupe? С глянцевым или матовым эффектом? Никаких ограничений больше не существует!

8 Светлый маникюр Лак для ногтей светлого оттенка – выбор на тот случай, когда не хочется ничего решать: нежно-персиковый или просто прозрачный лак подойдут и к вечернему, и к офисному наряду. О свадебном и говорить нечего.

9 Яркий маникюр Сочные оттенки лаков для ногтей сегодня можно комбинировать в любых вариантах. Надоел однотонный маникюр? Попробуйте накрасить каждый палец собственным цветом, или выбрать свой оттенок для каждой руки. Чтобы продлить жизнь маникюру, запомните следующий совет: всегда прокрашивайте кончики ногтей не только сверху, но и сбоку, как бы "обволакивая" их лаком.

10 Белый маникюр Используйте белый лак в однотонном варианте маникюра. В других случаях обязательно дополните его нейл-артом: вертикальными полосками или точками (у основания ногтей). Сам по себе белый цвет не красит короткие ногти на бледных пальцах.

11 Красный маникюр Оттенок красного выбирайте в зависимости от своего тона кожи. Если у вас светлая кожа, выбирайте классический красный с холодным подтоном – можете ориентироваться, например, на цвет подошвы у туфель от Christian Louboutin. Девушкам со смуглой или оливковой кожей подойдут красные лаки с оранжевым пигментам, а темнокожим – с уклоном винный цвет.

12 Розовый маникюр Фуксия или оттенок пыльной розы? Опять же, все зависит от цвета кожи: светлокожим подойдут почти все оттенки с холодными пигментами, девушкам с кожей среднего оттенка – розово-персиковые.

13 Бежевый маникюр Выбрать подходящий оттенок нюдового лака для ногтей поможет… кутикула. Обратите внимание на то, как она выглядит после маникюра: если у нее появляется красноватый или сероватый оттенок, значит, покрытие именно такого цвета вам точно не подходит.

14 Синий маникюр А вы знали, что синий оттенок лака может повлиять на весь ваш образ? Например, лак оттенка морской волны поможет "омолодить" руки, а неоновый синий сделает так, что они будут казаться меньше.

15 Черный маникюр При использовании черного лака следуйте некоторым специфическим советам. Во-первых, всегда наносите базу под лак, чтобы покрытие распределилось ровнее. Во-вторых, перед его использованием проведите кистью по краям горлышка, чтобы снять излишки средства. В-третьих, перед тем, как его удалять, нанесите масло для кутикулы вокруг ногтя. Так пигмент не оставит разводов на коже.

16 Маникюр с блестками Использовать глиттер сам по себе на всех ногтях нежелательно, но это не значит, что нужно отказывать себе в удовольствии сделать блестящий и праздничный маникюр. Если все-таки хотите использовать лак с глиттером в своем маникюре, не нужно закрашивать всю ногтевую пластину, сделайте яркий акцент на кончике ногтя в технике французского маникюра. Либо закрасьте полностью только один ноготь, а остальные оформите яркими однотонными лаками.

17 Лунный маникюр Визуально удлинить ноготь поможет лунный маникюр. Существуют две его версии: рисунок либо повторяет очертания ногтевой пластины, иногда по всей ее длине, либо повторяет по форме лунку у основания ногтя. Оба варианта помогут удлинить ногти, но во втором случае действовать следует так: закрасьте лунку у основания ногтя светлым оттенком, а на остальную часть ногтевой пластины нанесите яркий контрастный лак.

18 Маникюр со стразами Кто сказал, что маникюр со стразами не подходит для дневного выхода? Просто держите себя в руках: приклейте скромный сияющий камень на один ноготь. Во всех остальных случаях можете ни в чем себя не ограничивать.

19 Матовый маникюр Выбирая матовый лак для ногтей, учитывайте, что он продержится меньше, чем его "коллега" с глянцевым блеском. Чтобы продлить жизнь маникюру, используйте еще одно дополнительное прозрачное покрытие (оно тоже должно быть матовым!): это действие закрепит эффект.

20 Французский маникюр Он станет отличным решением для ногтей любой длины. В случае с короткими пристально следите за толщиной полоски на кончике ногтя: слишком широкая визуально его еще больше укоротит.