Маникюр 2020: минималистичный нейларт в серо-белой палитре (Фото)

1 Для маникюра в стиле «минимализм» чаще всего выбирают нейтральные оттенки: черный, белый, бежевый, полупрозрачный или, например, серый.

2 Но это вовсе не означает, что яркие цвета под запретом – наоборот, пестрый минималистичный маникюр получается еще более запоминающимся.

3 Серый — один из базовых тонов, который часто применяется в качестве основного в одежде, маникюре и интерьере.

4 Его сочетаемость с другими цветами позволяет создавать лаконичные и привлекательные дизайны ногтей.

5 Посмотрим идеи серого маникюра и разберемся с оттенками и сочетаниями.

6 В 2020 году один из трендовых цветов является серый, а также оттенки с эффектом металлик.

7 Серый цвет может служить прекрасно альтернативой черному, ведь у него есть одно неоспоримое преимущество.

8 Он в отличие от черного многогранен, у него много оттенков.

9 Летом в маникюре можно использовать светло-серые тона в комбинации с яркими гель-лаками, а осенью и зимой более темную цветовую гамму.

10 Еще одним преимуществом гель-лака серого цвета является то, что он базовый.

11 С серым сочетается практический любой оттенок.

12 На базе этого цвета маникюра можно придумать множество вариантов дизайна и создать серый маникюр для любого случая.

13 Самые модные и красивые ноготки ищите на фото ниже.

14 Долгое время серый цвет был вне популярных трендов.

15 Но модные веяния постоянно меняются и в 2020 году он считается одним из самых актуальных!

16 Эта новость порадовала многих модниц, так как серый цвет – отличная альтернатива черному.

17 Более того, в его цветовой палитре есть как теплые, так и холодные оттенки, а также светлые, темные и металлические.

18 Согласитесь, таким разнообразием может похвастаться далеко не каждый цвет.

19 Ну и конечно же, он считается базовым и отлично сочетается со всеми образами.