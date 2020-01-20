Маникюр 2020: минималистичный нейларт в серо-белой палитре (Фото)

Для маникюра в стиле «минимализм» чаще всего выбирают нейтральные оттенки: черный, белый, бежевый, полупрозрачный или, например, серый.
Но это вовсе не означает, что яркие цвета под запретом – наоборот, пестрый минималистичный маникюр получается еще более запоминающимся.
Серый — один из базовых тонов, который часто применяется в качестве основного в одежде, маникюре и интерьере.
Его сочетаемость с другими цветами позволяет создавать лаконичные и привлекательные дизайны ногтей.
Посмотрим идеи серого маникюра и разберемся с оттенками и сочетаниями.
В 2020 году один из трендовых цветов является серый, а также оттенки с эффектом металлик.
Серый цвет может служить прекрасно альтернативой черному, ведь у него есть одно неоспоримое преимущество.
Он в отличие от черного многогранен, у него много оттенков.
Летом в маникюре можно использовать светло-серые тона в комбинации с яркими гель-лаками, а осенью и зимой более темную цветовую гамму.
Еще одним преимуществом гель-лака серого цвета является то, что он базовый.
С серым сочетается практический любой оттенок.
На базе этого цвета маникюра можно придумать множество вариантов дизайна и создать серый маникюр для любого случая.
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Долгое время серый цвет был вне популярных трендов.
Но модные веяния постоянно меняются и в 2020 году он считается одним из самых актуальных!
Эта новость порадовала многих модниц, так как серый цвет – отличная альтернатива черному.
Более того, в его цветовой палитре есть как теплые, так и холодные оттенки, а также светлые, темные и металлические.
Согласитесь, таким разнообразием может похвастаться далеко не каждый цвет.
Ну и конечно же, он считается базовым и отлично сочетается со всеми образами.
Все эти преимущества достойны внимания, поэтому рекомендуем пересмотреть отношение к дизайну ногтей именно в этом цвете.