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Маникюр 2020: минималистичный нейларт в серо-белой палитре (Фото)

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Маникюр 2020: минималистичный нейларт в серо-белой палитре (Фото)
11:23 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Предлагаем вам подборку свежих идей маникюра в стиле минимализм в серо-белой палитре.

  • 1

    Для маникюра в стиле «минимализм» чаще всего выбирают нейтральные оттенки: черный, белый, бежевый, полупрозрачный или, например, серый.

  • 2

    Но это вовсе не означает, что яркие цвета под запретом – наоборот, пестрый минималистичный маникюр получается еще более запоминающимся.

  • 3

    Серый — один из базовых тонов, который часто применяется в качестве основного в одежде, маникюре и интерьере.

  • 4

    Его сочетаемость с другими цветами позволяет создавать лаконичные и привлекательные дизайны ногтей.

  • 5

    Посмотрим идеи серого маникюра и разберемся с оттенками и сочетаниями.

  • 6

    В 2020 году один из трендовых цветов является серый, а также оттенки с эффектом металлик.

  • 7

    Серый цвет может служить прекрасно альтернативой черному, ведь у него есть одно неоспоримое преимущество.

  • 8

    Он в отличие от черного многогранен, у него много оттенков.

  • 9

    Летом в маникюре можно использовать светло-серые тона в комбинации с яркими гель-лаками, а осенью и зимой более темную цветовую гамму.

  • 10

    Еще одним преимуществом гель-лака серого цвета является то, что он базовый.

  • 11

    С серым сочетается практический любой оттенок.

  • 12

    На базе этого цвета маникюра можно придумать множество вариантов дизайна и создать серый маникюр для любого случая.

  • 13

    Самые модные и красивые ноготки ищите на фото ниже.

  • 14

    Долгое время серый цвет был вне популярных трендов.

  • 15

    Но модные веяния постоянно меняются и в 2020 году он считается одним из самых актуальных!

  • 16

    Эта новость порадовала многих модниц, так как серый цвет – отличная альтернатива черному.

  • 17

    Более того, в его цветовой палитре есть как теплые, так и холодные оттенки, а также светлые, темные и металлические.

  • 18

    Согласитесь, таким разнообразием может похвастаться далеко не каждый цвет.

  • 19

    Ну и конечно же, он считается базовым и отлично сочетается со всеми образами.

  • 20

    Все эти преимущества достойны внимания, поэтому рекомендуем пересмотреть отношение к дизайну ногтей именно в этом цвете.

Маникюр 2020: лучшие идеи зимнего дизайна (Фото)

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