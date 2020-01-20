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Возьмите на заметку: советы стиля от стилистов Кейт Миддлтон и Меган Маркл (Фото)

Смотрите фото (13)
Возьмите на заметку: советы стиля от стилистов Кейт Миддлтон и Меган Маркл (Фото)
13:43 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:В эти выходные Меган Маркл и принц Гарри официально стали мужем и женой, а значит, ряды монаршего двора пополнила еще одна красотка.

  • 1

    Эта девушка с голливудской улыбкой, к сожалению, не сможет похвастаться титулом принцессы, но зато уже точно обладает статусом иконы стиля. И конечно же, этот статус Меган делит не с кем иным, как с Кейт Миддлтон.

    Мы провели полный разбор самых эффектных нарядов Меган Маркл и герцогини Кембриджской и советуем обратить внимание на актуальные фишки, которые они используют в своем гардеробе.

    Красный цвет

    Большинство женщин яркие цвета в гардеробе отпугивают, но только не Кейт. Красный — один из любимых цветов герцогини, который она использует как в повседневных, так и в вечерних образах. Алый цвет по душе и Меган. Стоит отметить, что у девушек абсолютно разные цветотипы, но правильно подобранный оттенок делает любой образ стильным.

  • 2

    Костюмы в различных вариациях

    Женский костюм — своего рода модная униформа. Королевский статус обязывает Кейт придерживаться классического, строгого стиля — у нее десятки брючных и юбочных костюмов. При этом юбки принцесса предпочитает выше колена, а сам образ зачастую дополняет жакетами приталенного силуэта. Ее примеру следует и Меган.

  • 3

    Платье-футляр

    Такой фасон является классическим в женском гардеробе, о чем, разумеется, знают британские леди. Это универсальное платье хорошо скрывает недостатки фигуры, удлиняет силуэт, делает образ женственным. Кейт часто выбирает платье-футляр для официальных выходов, отдавая предпочтение нейтральным оттенкам.

  • 4

    Пастельные оттенки, подходящие к тону кожи

    В образах Кейт Миддлтон зачастую присутствуют легкие светло-голубые оттенки, которые ей, безусловно, идут.

    Что касается Меган, то она выбрала для себя другую гамму — многообразные коричнево-бежевые тона.

  • 5

    Однотонные образы

    Однотонные ткани отлично сочетаются с фасонами сложного кроя, и наоборот. Такое сочетание не утяжеляет образ, делая его элегантным и утонченным.

  • 6

    Скинни и белая рубашка

    Женская рубашка является классической вещью и по фасону, и по ткани. Всегда стильно и максимально просто — скинни и рубашка в мужском стиле, которую можно заменить блузой. В качестве акцентов — неброские аксессуары, а цвет рубашки может быть голубым или белым.

  • 7

    Белый цвет

    Белое полнит? Отнюдь! В современной моде total white look идеально работает не только для вечерних, но и для будничных выходов. А чтобы не сливаться с нарядом, достаточно добавить какой-нибудь яркий штрих.

  • 8

    Пальто — элегантная составляющая верхнего гардероба

    Пальто — классический предмет верхнего гардероба, который удобно носить в межсезонье. Особенно если вы находитесь на берегах Туманного Альбиона.

  • 9

    Цветочный принт

    Традиционный цветочный принт в сочетании со струящимся платьем — еще один излюбленный образ королевских дам. Это одновременно просто, элегантно и стильно. Кстати, цветочный принт подходит любому цветотипу.

  • 10

    Нюдовая помада

    Легкий блеск, помада нежных оттенков или ее полное отсутствие — своеобразная визитная карточка Кейт. В макияже герцогиня предпочитает делать акцент на глаза. Меган нередко пользуется таким же приемом, заменяя насыщенные оттенки легкими нюдовыми. Такой вариант подходит для деловых встреч, дневных и вечерних выходов и даже официальных мероприятий.

  • 11

    Бонус: демократичные марки одежды в повседневной жизни

    Когда речь заходит о королевских образах, на ум приходят исключительно люксовые бренды с неподъемными ценниками. Может быть, так оно и есть, когда дело касается торжественных событий, но в повседневной жизни Кейт Миддлтон отдает предпочтение одежде демократичных марок, таких как Topshop или Zara.

    На следующий день после своей свадьбы Кейт появилась на публике в голубом платье от Zara стоимостью ₽ 4 000. В 2016 году Кейт посетила национальный парк Индии. На ней были брюки этой же марки за ₽ 3 000. Благодаря такой скромности каждая из нас может не только вдохновиться стилем герцогини, но и повторить его.

    А у вас есть секреты, которые позволяют вам выглядеть на все 100 % без значительных потерь для бюджета? Будем рады, если вы поделитесь этими секретами с нами.

Базовый гардероб 2020: эти стильные идеи для дам после 40 помогут выглядеть свежо и молодо (Фото)

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