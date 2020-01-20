Возьмите на заметку: советы стиля от стилистов Кейт Миддлтон и Меган Маркл (Фото)

1 Эта девушка с голливудской улыбкой, к сожалению, не сможет похвастаться титулом принцессы, но зато уже точно обладает статусом иконы стиля. И конечно же, этот статус Меган делит не с кем иным, как с Кейт Миддлтон. Мы провели полный разбор самых эффектных нарядов Меган Маркл и герцогини Кембриджской и советуем обратить внимание на актуальные фишки, которые они используют в своем гардеробе. Красный цвет Большинство женщин яркие цвета в гардеробе отпугивают, но только не Кейт. Красный — один из любимых цветов герцогини, который она использует как в повседневных, так и в вечерних образах. Алый цвет по душе и Меган. Стоит отметить, что у девушек абсолютно разные цветотипы, но правильно подобранный оттенок делает любой образ стильным.

2 Костюмы в различных вариациях Женский костюм — своего рода модная униформа. Королевский статус обязывает Кейт придерживаться классического, строгого стиля — у нее десятки брючных и юбочных костюмов. При этом юбки принцесса предпочитает выше колена, а сам образ зачастую дополняет жакетами приталенного силуэта. Ее примеру следует и Меган.

3 Платье-футляр Такой фасон является классическим в женском гардеробе, о чем, разумеется, знают британские леди. Это универсальное платье хорошо скрывает недостатки фигуры, удлиняет силуэт, делает образ женственным. Кейт часто выбирает платье-футляр для официальных выходов, отдавая предпочтение нейтральным оттенкам.

4 Пастельные оттенки, подходящие к тону кожи В образах Кейт Миддлтон зачастую присутствуют легкие светло-голубые оттенки, которые ей, безусловно, идут. Что касается Меган, то она выбрала для себя другую гамму — многообразные коричнево-бежевые тона.

5 Однотонные образы Однотонные ткани отлично сочетаются с фасонами сложного кроя, и наоборот. Такое сочетание не утяжеляет образ, делая его элегантным и утонченным.

6 Скинни и белая рубашка Женская рубашка является классической вещью и по фасону, и по ткани. Всегда стильно и максимально просто — скинни и рубашка в мужском стиле, которую можно заменить блузой. В качестве акцентов — неброские аксессуары, а цвет рубашки может быть голубым или белым.

7 Белый цвет Белое полнит? Отнюдь! В современной моде total white look идеально работает не только для вечерних, но и для будничных выходов. А чтобы не сливаться с нарядом, достаточно добавить какой-нибудь яркий штрих.

8 Пальто — элегантная составляющая верхнего гардероба Пальто — классический предмет верхнего гардероба, который удобно носить в межсезонье. Особенно если вы находитесь на берегах Туманного Альбиона.

9 Цветочный принт Традиционный цветочный принт в сочетании со струящимся платьем — еще один излюбленный образ королевских дам. Это одновременно просто, элегантно и стильно. Кстати, цветочный принт подходит любому цветотипу.

10 Нюдовая помада Легкий блеск, помада нежных оттенков или ее полное отсутствие — своеобразная визитная карточка Кейт. В макияже герцогиня предпочитает делать акцент на глаза. Меган нередко пользуется таким же приемом, заменяя насыщенные оттенки легкими нюдовыми. Такой вариант подходит для деловых встреч, дневных и вечерних выходов и даже официальных мероприятий.