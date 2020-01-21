Маникюр 2020: стильные идеи для модных форм ногтей (Фото)

Маникюр миндальной формы 2020 фото новинки
Давно забытая форма ногтей возвращается в моду. Овальные у основания и заострённые на концах ногти подойдут обладальницам коротких пальцев, они добавят рукам хозяйки изящности и утончённости и визуально удлинят пальцы.
Цвет и рисунок для такой формы ногтей следует выбирать с максимальной ответственностью, подбирая его к образу в целом, чтобы не выглядеть слишком вульгарно.
Из самого названия понятно, что форма получила свое имя от сходства с этим орешком. Закругленный и с одной стороны и суженный с другой, на руках такой силуэт выглядит очень привлекательно, придает утонченности и элегантности.
Посмотрите на свои пальчики. Если они у вас пухлые и не длинные, возрадуйтесь! Вам показана как раз миндалевидная форма, которая придаст необходимых изящества и длины. А вот на очень худых пальцах и "сухих" руках она будет неприглядной.
Модные тенденции диктуют короткие миндалевидные ногти, что подразумевает примерно 4 миллиметра свободного края. На такой длине дизайн будет максимально изысканным.
Этот факт может быть решающим, если вы думаете примерить такую форму: она практична! Ведь где первым делом появляются трещинки и сколы? На боковых сторонах ногтя, от которых потом расходятся более глубокие трещины, и пластина ломается. А миндалевидные коготки – очень "обтекаемые", тем более, если они средней длины, их сложно сломать в быту.
Модный маникюр квадратной формы 2020 фото варианты
Есть формы, имеющие достаточно узкий круг почитательниц, и наоборот – есть варианты, которые нравятся практически всем девушкам. Так вот квадратные ногти относятся именно ко второй группе, и их популярность стремительно растет с каждым годом.
Квадратные ногти действительно смотрятся на руках очень красиво, нежно и элегантно, выгодно подчеркивая маникюр своей обладательницы.
Правильно сделать квадрат на ногтях достаточно просто с технической точки зрения – это не миндалевидная форма, требующая скрупулезной работы над геометрическими пропорциями.
На квадратных кончиках бесподобно смотрится всеми любимый френч и многие другие дизайны с аккуратным рисунком, стразами, блестками и прочим декором.
Квадратный маникюр гель френч 2020 фото
Поистине красивый классический французский маникюр должен быть естественным.
Френч будет выглядеть действительно аккуратно, если он выполнен в соотношении 1 к 4. То есть, линия улыбки должна занимать четверть ногтевой пластины и покрывать только свободный край ногтя.
Классический дизайн не предполагает слишком интенсивной линии улыбки.
Дизайн острых ногтей фото 2020 новинки
Женщине свойственно привыкать к выбранной форме ногтей. Зачастую, когда она делает маникюр, меняется лишь длина и цвет используемого покрытия. Специалисты рекомендуют менять форму в соответствии с настроением, образом и ситуацией. Поэтому каждая девушка хотя бы один раз должна примерять заостренные ноготки.
Форма ногтей пуанты 2020 фото модный дизайн
Она, безусловно, предназначена для самых настоящих модниц. Эта форма вернулась к нам из далеких девяностых, а стала наиболее актуальна еще в 2017 году, а в 2020 только наберет популярность. Она действительно похожа на пуанты балерины своим зауженным к концу квадратным кончиком, отчего и пошло само название.
Удивительно, что именно эти кончики снижают риск сломать ногтевую пластину или повредить ее. Известна и популярна стала благодаря Америке, а точнее западным звездам. Идеальное смотрится такая форма ногтей на средней длине. Дизайн и рисунок можно сделать всевозможный, отталкивайтесь от своих пожеланий и воображения. А так же можно подобрать для себе идею в интернете.
Очень короткие ногти 2020 фото идеи маникюра
Давно прошли те времена, когда женственными и даже сексуальными считались только длинные ногти. Вот уже несколько сезонов как женщины одумались и стали делать маникюр на очень короткие ногти. Фото-подборка показывает, что элегантность коротеньких ноготков дает фору длинным.
Если в вас укоренилось мнение, что женщина обязательно должна отращивать ногти, – оно ошибочно! Дамы считают, что исключительно длинные ногти невероятных форм отличают их от сильного пола и добавляют плюс 100 к sекsуальности. Как бы не так!
Большинство мужчин категорично заявили, что не хотят видеть рядом с собой оружия в виде острых когтей. Объединившись с сильным полом, модные тенденции провозгласили коротенькие ноготки королями подиумов и властелинами страниц глянцевых журналов. И не зря. Ведь у них прямо-таки куча преимуществ!
Короткие ногти здоровее длинных. На определенной длине пластины начинают слоиться, ломаться, словом, доставляют массу проблем. А если махнуть рукой на попытки отрастить и прибегнуть к наращиванию, то это тоже пагубно скажется на состоянии ногтевой пластины.
Они аккуратнее. И из этого вытекает то, что проблем с дресс-кодом не возникнет. Ведь тем, кто работает, например, в медицине или в системе образования, нельзя отращивать вампирские когти.
И практичнее. Если у вас застревает ноготь в клавиатуре или ломается после домашней уборки, то, может, пора распрощаться с лишними миллиметрами? Темные, насыщенные и яркие лаки на короткой длине смотрятся выигрышнее. Сравните один и тот же цвет на короткой длине и экстравагантной длинной. В первом случае дизайн кажется аристократичным, а во втором похож на реквизит из сказки про злую ведьму.