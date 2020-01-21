День рождения Кристиана Диора: интересные факты о легендарном французском модельере

1 Великий модельер начинал карьеру в модном доме Люсьена Лелонга и продавал свои иллюстрации платьев и шляпок в журнал Le Figaro Illustre. В 1942 году Диор открыл свою парфюмерную лабораторию, а после войны - собственный дом моды. Родители Диора хотели, чтобы он стал дипломатом Семья Диор была довольно состоятельной, и родители Кристиана ожидали, что он построит карьеру в сфере дипломатии. Но Кристиан верил в свой художественный талант и даже продавал свои рисунки в газеты.

2 Диора вдохновляла архитектура Кристиан Диор часто повторял, что "платья - эфемерные предметы архитектуры, предназначенные для того, чтобы подчеркнуть пропорции женского тела".

3 Диор был очень суеверным Чем старше становился модельер, тем более суеверным он был. Он всегда включал в каждую коллекцию предмет одежды, который был назван в честь его родного города Гранвиля. А на каждом показе по крайней мере одна модель должна была нести лилии.

4 Диор владел арт-галереей Богатый отец Кристиана подарил ему собственную галерею в 1928 году при условии, что фамилия Диор никогда не появится на вывеске. Галерея была открыта всего несколько лет, но успела обзавестись работами знаменитых художников, включая Пабло Пикассо.

5 Диор умер при загадочных обстоятельствах в 52 года Поскольку обстоятельства смерти Кристиана Диора до сих пор не обнародовали, о них ходят разные слухи. Некоторые утверждают, что модельер умер от сердечного приступа после того, как подавился рыбной косточкой. Другие говорят, что сердечный приступ произошел во время игры в карты.

6 Ив Сен-Лоран работал на Кристиана Диора Когда Иву Сен-Лорану было 19 лет, Диор нанял его в качестве ассистента в свой модный дом. Они работали вместе до тех пор, пока Сен-Лорана не призвали в армию. После этого дизайнеры не сотрудничали и даже конфликтовали, но Сен-Лоран говорил: "Я не мог и слова вымолвить перед ним. Он научил меня основам моего искусства. Что бы ни случилось после, я всегда буду помнить, чему научился у него".

7 Диор шил платья для жен нацистских офицеров Во время Второй мировой войны Диор работал в модном доме Люсьена Лилонга, где шили платья для жен французских нацистских коллаборационистов. В это же время сестра Диора Катерина состояла во французском сопротивлении.

8 Его обвинили в том, что он использует слишком много ткани Во время Второй мировой войны Диора винили в том, что он слишком расточителен и использует много ткани для моделей.

9 У Диора сразу появились поклонники среди знаменитостей Модный дом Диора привлек внимание знаменитостей почти сразу после своего появления. Рита Хейворт, Марго Фонтейн помогали молодому дизайнеру завоевать богатую аудиторию. Британская королевская семья даже пригласила молодого Диора на презентацию коллекции во дворец.