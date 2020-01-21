Мода 2020: трендовые фасоны юбок, которые уже стоит купить (Фото)

1 Кожаные юбки Черный цвет кожи по-прежнему лидирует и будет широко представлен топовыми моделями юбок 2019-2020. Шикарные миди юбки порадуют интересными фасонами на запах и необычным пояском, бантом или складочками в верхней части кожаной юбки. А вот интригующее мини будет смотреться лаконично и стильно. Изумительными будут кожаные юбочки-трапеция, с замочками и пуговичками, вставками, из блестящей и лакированной кожи, а также из цветной кожи, что позволит непременно создать акцент в образе с мегамодной кожаной юбкой.

2 Джинсовые юбки По востребованности составить конкуренцию кожаным юбкам под силу только лишь моделям из денима. Модным будет деним «варенка», отличающийся определенным цветовым рисунком. Трендовыми джинсовыми моделями юбки 2019-2020 станет миди и мини, выполненные с характерными модными элементами – оборками, пуговичками, асимметрией и разрезами.

3 Юбка-плиссе Плиссе порадует модниц круглогодично, будучи представленным в топовых моделях юбки на осень-зиму и весну-лето. Плиссировка займет лидирующие позиции, как среди юбок, так и платьев в теплый сезон. Разнообразие модных плиссированных юбок порадует все модниц, ведь выбирать будет из чего. Оттенки бежевого и нюдового, яркие коралловые плиссированные юбки, с принтами и акцентом на талии позволят выполнить шикарные луки с юбочками плиссе.

4 Клетчатые юбки Модный клеточный рисунок не теряет своей востребованности вот уже не первый сезон и продолжит радовать модниц новыми решениями в трендовых юбках 2019-2020. Модными юбками в клетку будут приталенные фасоны юбки-карандаш, выполненной в ярких или спокойных оттенках. Желая сделать акцент на модной юбке в клеточку, тогда выберите, к примеру, красный оттенок, в ином случае юбка сможет дополнить любой образ с акцентом на другом предмете гардероба.

5 Юбка с разрезом Красивые юбки с разрезом будут еще одним модным веянием сезона 2019-2020, что нашло отклик в коллекциях многих кутюрье. При этом, разрезы искусно украсят не только длинные либо средние юбки в модном решении, но также и мини. Характерным решением для модных юбок с разрезом, будет его размещение спереди — сбоку либо по центру, изящно приоткрывая ножки и создавая пикантный акцент.