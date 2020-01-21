Мода 2020: трендовые фасоны юбок, которые уже стоит купить (Фото)

Кожаные юбки
Черный цвет кожи по-прежнему лидирует и будет широко представлен топовыми моделями юбок 2019-2020. Шикарные миди юбки порадуют интересными фасонами на запах и необычным пояском, бантом или складочками в верхней части кожаной юбки. А вот интригующее мини будет смотреться лаконично и стильно. Изумительными будут кожаные юбочки-трапеция, с замочками и пуговичками, вставками, из блестящей и лакированной кожи, а также из цветной кожи, что позволит непременно создать акцент в образе с мегамодной кожаной юбкой.
Джинсовые юбки
По востребованности составить конкуренцию кожаным юбкам под силу только лишь моделям из денима. Модным будет деним «варенка», отличающийся определенным цветовым рисунком. Трендовыми джинсовыми моделями юбки 2019-2020 станет миди и мини, выполненные с характерными модными элементами – оборками, пуговичками, асимметрией и разрезами.
Юбка-плиссе
Плиссе порадует модниц круглогодично, будучи представленным в топовых моделях юбки на осень-зиму и весну-лето. Плиссировка займет лидирующие позиции, как среди юбок, так и платьев в теплый сезон. Разнообразие модных плиссированных юбок порадует все модниц, ведь выбирать будет из чего. Оттенки бежевого и нюдового, яркие коралловые плиссированные юбки, с принтами и акцентом на талии позволят выполнить шикарные луки с юбочками плиссе.
Клетчатые юбки
Модный клеточный рисунок не теряет своей востребованности вот уже не первый сезон и продолжит радовать модниц новыми решениями в трендовых юбках 2019-2020. Модными юбками в клетку будут приталенные фасоны юбки-карандаш, выполненной в ярких или спокойных оттенках. Желая сделать акцент на модной юбке в клеточку, тогда выберите, к примеру, красный оттенок, в ином случае юбка сможет дополнить любой образ с акцентом на другом предмете гардероба.
Юбка с разрезом
Красивые юбки с разрезом будут еще одним модным веянием сезона 2019-2020, что нашло отклик в коллекциях многих кутюрье. При этом, разрезы искусно украсят не только длинные либо средние юбки в модном решении, но также и мини. Характерным решением для модных юбок с разрезом, будет его размещение спереди — сбоку либо по центру, изящно приоткрывая ножки и создавая пикантный акцент.
Асимметричные юбки
Интерес к вашему образу в юбочке возрастет в несколько раз, если она будет исполнена в асимметрическом крое, что смотрится смело и неординарно. Асимметричность лучше всего реализуется в средней длине модных юбочек миди, что изумительно могут быть дополнены абстрактным, этно либо геометрическим принтом. А вот модные мини юбки с асимметрией очаровательно смотрятся в монохромном стиле либо с пайетками и бахромой.