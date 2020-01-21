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Мода 2020: трендовые фасоны юбок, которые уже стоит купить (Фото)

Смотрите фото (7)
Мода 2020: трендовые фасоны юбок, которые уже стоит купить (Фото)
16:04 Сегодня Телеграф omode.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Юбки придают женственности каждой девушке без всяких сомнений.Однако, в таком обилии различных фасонов и моделей выбрать "ту самую" для себя невероятно сложно.

  • 1

    Кожаные юбки

    Черный цвет кожи по-прежнему лидирует и будет широко представлен топовыми моделями юбок 2019-2020. Шикарные миди юбки порадуют интересными фасонами на запах и необычным пояском, бантом или складочками в верхней части кожаной юбки. А вот интригующее мини будет смотреться лаконично и стильно. Изумительными будут кожаные юбочки-трапеция, с замочками и пуговичками, вставками, из блестящей и лакированной кожи, а также из цветной кожи, что позволит непременно создать акцент в образе с мегамодной кожаной юбкой.

  • 2

    Джинсовые юбки

    По востребованности составить конкуренцию кожаным юбкам под силу только лишь моделям из денима. Модным будет деним «варенка», отличающийся определенным цветовым рисунком. Трендовыми джинсовыми моделями юбки 2019-2020 станет миди и мини, выполненные с характерными модными элементами – оборками, пуговичками, асимметрией и разрезами.

  • 3

    Юбка-плиссе

    Плиссе порадует модниц круглогодично, будучи представленным в топовых моделях юбки на осень-зиму и весну-лето. Плиссировка займет лидирующие позиции, как среди юбок, так и платьев в теплый сезон. Разнообразие модных плиссированных юбок порадует все модниц, ведь выбирать будет из чего. Оттенки бежевого и нюдового, яркие коралловые плиссированные юбки, с принтами и акцентом на талии позволят выполнить шикарные луки с юбочками плиссе.

  • 4

    Клетчатые юбки

    Модный клеточный рисунок не теряет своей востребованности вот уже не первый сезон и продолжит радовать модниц новыми решениями в трендовых юбках 2019-2020. Модными юбками в клетку будут приталенные фасоны юбки-карандаш, выполненной в ярких или спокойных оттенках. Желая сделать акцент на модной юбке в клеточку, тогда выберите, к примеру, красный оттенок, в ином случае юбка сможет дополнить любой образ с акцентом на другом предмете гардероба.

  • 5

    Юбка с разрезом

    Красивые юбки с разрезом будут еще одним модным веянием сезона 2019-2020, что нашло отклик в коллекциях многих кутюрье. При этом, разрезы искусно украсят не только длинные либо средние юбки в модном решении, но также и мини. Характерным решением для модных юбок с разрезом, будет его размещение спереди — сбоку либо по центру, изящно приоткрывая ножки и создавая пикантный акцент.

  • 6

    Асимметричные юбки

    Интерес к вашему образу в юбочке возрастет в несколько раз, если она будет исполнена в асимметрическом крое, что смотрится смело и неординарно. Асимметричность лучше всего реализуется в средней длине модных юбочек миди, что изумительно могут быть дополнены абстрактным, этно либо геометрическим принтом. А вот модные мини юбки с асимметрией очаровательно смотрятся в монохромном стиле либо с пайетками и бахромой.

Базовый гардероб 2020: эти стильные идеи для дам после 40 помогут выглядеть свежо и молодо (Фото)

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Мода, Женская мода, Женственность, Юбки, Тренды, Стильные юбки, Мода 2020, Тренды 2020.
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