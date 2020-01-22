Маникюр 2020: тренды френча тонкими линиями (Фото)

1 Контурное разделение секторов С помощью тонких, аккуратно прорисованных линий можно разделить ноготь на несколько частей. При этом получившиеся сектора могут иметь общую для всего ногтя основу или окрашены по-разному. Главное правило: линии должны ярко выражаться на общем фоне.

2 Так как френч стал довольно разнообразен, не существует единой технологии нанесения линий. Они могут повторять форму края ногтевой пластины или быть совершенно иными.

3 Привнесет загадочности вашему образу френч двойной формой. Для этого край ногтя бережно очерчивают, а на некотором расстоянии от него прорисовывается вторая линия. Однако она должна иметь совершенно другой изгиб. Таким образом создается ощущение ногтя в ногте.

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5 Не только для вечеринок, но в повседневной жизни стал популярен французский маникюр с золотыми линиями. Возможны комбинации золотого и другого контрастного лаков. Каждый мастер или вы сами рисует такие линии по зову сердца.

6 Маникюр задает тон всему вашему внутреннему настрою, поэтому он должен быть безупречен.

7 Если вы не сторонница четких линий и ограничений, но желаете попробовать что-то новое, внести нотки неожиданности в свой образ, узорные линии — для вас.

8 Тонкий контур может изображать нежнейшие цветы, сердца, птиц и даже буквы и символы. Разнообразие такого рода френча зависит лишь от фантазии и ловкости в исполнении.

9 Тонкие линии для создания геометрии френча Еще один не менее интересный вариант — дополнение классического френча вертикальными линиями, гармонично вписанными в общую концепцию маникюра.

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11 Маникюр дает возможность женщине заявить о своей индивидуальности. Вы можете создать свой неповторимый дизайн, самостоятельно сочетать форму, длину и рисунок.