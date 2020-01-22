Маникюр 2020: тренды френча тонкими линиями (Фото)

Контурное разделение секторов
С помощью тонких, аккуратно прорисованных линий можно разделить ноготь на несколько частей. При этом получившиеся сектора могут иметь общую для всего ногтя основу или окрашены по-разному. Главное правило: линии должны ярко выражаться на общем фоне.
Так как френч стал довольно разнообразен, не существует единой технологии нанесения линий. Они могут повторять форму края ногтевой пластины или быть совершенно иными.
Привнесет загадочности вашему образу френч двойной формой. Для этого край ногтя бережно очерчивают, а на некотором расстоянии от него прорисовывается вторая линия. Однако она должна иметь совершенно другой изгиб. Таким образом создается ощущение ногтя в ногте.
Не только для вечеринок, но в повседневной жизни стал популярен французский маникюр с золотыми линиями. Возможны комбинации золотого и другого контрастного лаков. Каждый мастер или вы сами рисует такие линии по зову сердца.
Маникюр задает тон всему вашему внутреннему настрою, поэтому он должен быть безупречен.
Если вы не сторонница четких линий и ограничений, но желаете попробовать что-то новое, внести нотки неожиданности в свой образ, узорные линии — для вас.
Тонкий контур может изображать нежнейшие цветы, сердца, птиц и даже буквы и символы. Разнообразие такого рода френча зависит лишь от фантазии и ловкости в исполнении.
Тонкие линии для создания геометрии френча
Еще один не менее интересный вариант — дополнение классического френча вертикальными линиями, гармонично вписанными в общую концепцию маникюра.
Маникюр дает возможность женщине заявить о своей индивидуальности. Вы можете создать свой неповторимый дизайн, самостоятельно сочетать форму, длину и рисунок.