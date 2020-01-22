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Маникюр 2020: тренды френча тонкими линиями (Фото)

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Маникюр 2020: тренды френча тонкими линиями (Фото)
10:22 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Отличительная черта такого френча от классического варианта - имитация или обозначение кромки ногтя при помощи тонких линий.

  • 1

    Контурное разделение секторов

    С помощью тонких, аккуратно прорисованных линий можно разделить ноготь на несколько частей. При этом получившиеся сектора могут иметь общую для всего ногтя основу или окрашены по-разному. Главное правило: линии должны ярко выражаться на общем фоне.

  • 2

    Так как френч стал довольно разнообразен, не существует единой технологии нанесения линий. Они могут повторять форму края ногтевой пластины или быть совершенно иными.

  • 3

    Привнесет загадочности вашему образу френч двойной формой. Для этого край ногтя бережно очерчивают, а на некотором расстоянии от него прорисовывается вторая линия. Однако она должна иметь совершенно другой изгиб. Таким образом создается ощущение ногтя в ногте.

  • 4

  • 5

    Не только для вечеринок, но в повседневной жизни стал популярен французский маникюр с золотыми линиями. Возможны комбинации золотого и другого контрастного лаков. Каждый мастер или вы сами рисует такие линии по зову сердца.

  • 6

    Маникюр задает тон всему вашему внутреннему настрою, поэтому он должен быть безупречен.

  • 7

    Если вы не сторонница четких линий и ограничений, но желаете попробовать что-то новое, внести нотки неожиданности в свой образ, узорные линии — для вас.

  • 8

    Тонкий контур может изображать нежнейшие цветы, сердца, птиц и даже буквы и символы. Разнообразие такого рода френча зависит лишь от фантазии и ловкости в исполнении.

  • 9

    Тонкие линии для создания геометрии френча

    Еще один не менее интересный вариант — дополнение классического френча вертикальными линиями, гармонично вписанными в общую концепцию маникюра.

  • 10

  • 11

    Маникюр дает возможность женщине заявить о своей индивидуальности. Вы можете создать свой неповторимый дизайн, самостоятельно сочетать форму, длину и рисунок.

  • 12

Маникюр 2020: стильные идеи для модных форм ногтей (Фото)

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