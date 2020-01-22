Мужская мода 2020: тенденции стильной зимней одежды (Фото)

1 Стиль милитари Это наверняка один из самых популярных трендов для холодного времени года. Начать стоит с того, что одежда для мужчин 2020 года будет напоминать далекие военные 40-е. Тогда с модой было все сложно: ты не считался модным, если не надел военную форму. Но в современном мире можно быть брутальным и дерзким, даже не участвуя в военных действиях и не служа в армии. А потому одежда в стиле милитари сегодня актуальна как никогда - она действительно добавляет мужественности! Это и костюмы и куртки в камуфляжной расцветке - они отлично смотрятся в спортивных вариантах, а также удлиненные парки цвета хаки, и кожаные куртки-авиаторы, как у пилотов. Из деловых вещей - пиджаки с пуговицами как у мундира, сюртуки и двубортные пальто. Не забывайте про необходимые для стиля милитари детали: обилие карманов, отложных или высоких воротников, погонов и клапанов, нашивок и заклепок - все это приветствуется даже в обилии.

2 Клетчатые принты У кого нет клетчатой рубашки? Мы все понимаем, что рубашка или костюм в клетку - это неумирающая классика, и универсальная одежда для самых разных ситуаций. Клетки не бывает много, то есть, наоборот: ее разновидностей можно найти в изобилии. Самый простой и неприметный вариант называется "Принц Уэльский" - тонкие пересекающиеся полоски на ткани сдержанного цвета в подходящем оттенке. Шотландка - более яркая, но, несмотря на свою кажущуюся простоту, раньше у каждого шотландского клана был свой, неповторимый и непередаваемый рисунок. Шотландка может быть самых разных оттенков, но классикой все же остается красный, бордовый, коричневый, белый и черный. В клетчатом принте одинаково удачно смотрятся и свободные свитера, и вязаные джемперы, и демократичные рубашки, и строгие жакеты и пальто.

3 Черный монохромный look Какой цвет одежды самый популярный для холодных дней? Конечно же, черный, ведь он - универсален. Он подходит для любой ситуации, и смотрится очень элегантно, особенно если все, что вы наденете, будет черным. Если боитесь такой мрачности, добавьте в total black look несколько ярких и контрастных деталей: кепка, шарф, пояс, шейный платок, контрастная обувь (особенно белые кеды) и т.п. Использовать черный цвет можно не только в деловом стиле, но и в спортивном: костюмы, олимпийки, худи с яркими надписями и принтами спереди. Отлично смотрится в черном верхняя одежда, особенно с яркой отделкой или контрастными вставками. Это могут быть деловые пальто с яркими шарфами или воротниками, или спортивные пуховики с отделкой из натурального меха.

4 Объемные шарфы-снуды Вот, кстати, и о шарфах - кто, как ни они, лучше согреют шею в холодную погоду? А если это не классический шарф из тканого шерстяного материала, а объемный снуд крупной вязки, то к теплу добавится еще и следование моде. Шарфы-снуды называются еще хомутами и надеваются на шею, как воротник. Причем длина хомута, как и ширина, может быть любой - насколько это комфортно для вас. Если снуда нет в наличии, просто обмотайте вокруг шеи широкий объемный шарф и спрячьте концы - смотрится примерно так же. Вязка должна быть объемной и рельефной, допускается использование узоров, к примеру, классические "косички". А нить для шарфов должна быть толстой с добавлением шерсти для максимального тепла. Хорошо, если у вас есть целый комплект из шарфа и шапки - это смотрится особенно удачно.