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Маникюр 2020: идеи зимнего градиентного нейл-арта (Фото)

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Маникюр 2020: идеи зимнего градиентного нейл-арта (Фото)
14:27 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Градиент на ногтях смотрится стильно и красиво, если выбрать удачный дизайн. Мы уверены, что эти идеи тебе понравятся!

  • 1

    Аккуратный, в меру лаконичный и ухоженный маникюр ─ must-have для любой девушки.

  • 2

    Одна из самых востребованных и популярных техник в нейл-арте весной-летом ─ эффект омбре на ногтях.

  • 3

    Такой дизайн легко реализовать как для повседневного маникюра, так и для праздничного.

  • 4

    А еще неоспоримый плюс градиента в том, что он визуально удлиняет ноготки. 

  • 5

    В этом году самые ходовые дизайны ─ это минимализм и натуральность. Все должно быть просто, но со вкусом.

  • 6

    Поэтому нежность и естественность – то, на что стоит делать ставку весной. И маникюр – не исключение.

  • 7

    Поэтому выбирай светлые пастельные оттенки, если хочешь сделать красивый женственный дизайн ногтей.

  • 8

    А помогут тебе в этом нежные голубые, розовые, лавандовые, фисташковые, кремовые и бежевые тона.

  • 9

    До лета, конечно, еще рановато, но весной нам не меньше хочется добавить образу яркости, оставив сдержанные холодные оттенки в зимнем сезоне.

  • 10

    Насыщенные, сочные тона, такие как алый, сиреневый, фиолетовый, желтый, салатовый, ярко-зеленый, фуксия, модный неон, создадут крутой весенний маникюр с градиентом.

  • 11

    Чем контрастнее цвета, там ярче акценты!

  • 12

    Любителям оригинальности стоит обратить внимание на необычные техники маникюра, которые будут гармонировать с дизайном омбре на ногтях.

  • 13

    Например, голографический или зеркальный маникюр с эффектом омбре.

  • 14

    Причем можно поиграть с градиентом, и сделать его горизонтальным, вертикальным или градиент под углом.

  • 15

    Маникюр с почти невидимым эффектом омбре тоже имеет право быть в числе модных тенденций нейл-арта сезона весна-лето 2020.

  • 16

    Оформить такой лаконичный дизайн с едва заметным переходом между оттенками на всей руке или сделать градиент на одном-двух ноготках – решать тебе, в любом случае не прогадаешь.

Маникюр 2020: модный нюдовый дизайн ногтей (Фото)

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