Маникюр 2020: идеи зимнего градиентного нейл-арта (Фото)

1 Аккуратный, в меру лаконичный и ухоженный маникюр ─ must-have для любой девушки.

2 Одна из самых востребованных и популярных техник в нейл-арте весной-летом ─ эффект омбре на ногтях.

3 Такой дизайн легко реализовать как для повседневного маникюра, так и для праздничного.

4 А еще неоспоримый плюс градиента в том, что он визуально удлиняет ноготки.

5 В этом году самые ходовые дизайны ─ это минимализм и натуральность. Все должно быть просто, но со вкусом.

6 Поэтому нежность и естественность – то, на что стоит делать ставку весной. И маникюр – не исключение.

7 Поэтому выбирай светлые пастельные оттенки, если хочешь сделать красивый женственный дизайн ногтей.

8 А помогут тебе в этом нежные голубые, розовые, лавандовые, фисташковые, кремовые и бежевые тона.

9 До лета, конечно, еще рановато, но весной нам не меньше хочется добавить образу яркости, оставив сдержанные холодные оттенки в зимнем сезоне.

10 Насыщенные, сочные тона, такие как алый, сиреневый, фиолетовый, желтый, салатовый, ярко-зеленый, фуксия, модный неон, создадут крутой весенний маникюр с градиентом.

11 Чем контрастнее цвета, там ярче акценты!

12 Любителям оригинальности стоит обратить внимание на необычные техники маникюра, которые будут гармонировать с дизайном омбре на ногтях.

13 Например, голографический или зеркальный маникюр с эффектом омбре.

14 Причем можно поиграть с градиентом, и сделать его горизонтальным, вертикальным или градиент под углом.

15 Маникюр с почти невидимым эффектом омбре тоже имеет право быть в числе модных тенденций нейл-арта сезона весна-лето 2020.