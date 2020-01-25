Мода 2020: элегантные зимние образы для настоящих леди (Фото)

В верхней одежде можно выглядеть элегантно и модно, при этом вам будет тепло и уютно.
Черное пальто – признак строгости и изысканности. Каждая бизнес-вумен обязательно приобретен такую вещь для своего гардероба. А тем девушкам, которые хотят выглядеть элегантно и при этом не скучно, стоит добавить в образ яркую деталь.
Кардиган должен быть у каждой женщины, которая любит тепло и хочет выглядеть стильно. Вязаная вещь отлично согревает в холодное время года и сможет создать полноценный образ.
Модная шуба – мечта каждой девушки. В этом сезоне стоит обратить внимание на короткие и удаленные шубки со вставками искусственного меха или различных принтов. Белая шубка – деталь гардероба, которая сделает вас не только привлекательной, но и добавит образу роскошности.
Пальто – это элегантность и лаконичность практически любого образа женщины. Дизайнеры позаботилась о своих модницах и придумали варианты пальто из плюша и из искусственного цветного меха. Удобство такого предмета гардероба заключается в том, что можно использовать любые расцветки эко меха и быть уверенным в теплоте и стильности образа.
Среди новинок этой зимы стоит обратить внимание на одежду ярких оттенков. Красный, лаймовый оттенок, голубой – тренд 2020 года.
Дубленка – самая практичная и удобная одежда для зимней поры. Благодаря универсальности предмета ее можно сочетать с абсолютно любым образом. В тренде дубленки светло-бежевых и оттенков, и контрастного черного цвета.
Животный, полосатый и клетчатый принт также сделает ваш лук модным и утонченным.
Разнообразие новинок, представленных дизайнерами на зимний сезон 2020 год, позволяет женщинам выбирать лук, который не только согреет в морозные дни, но и добавит образу женственности и изящности.