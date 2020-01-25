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Мода 2020: элегантные зимние образы для настоящих леди (Фото)

Смотрите фото (11)
Мода 2020: элегантные зимние образы для настоящих леди (Фото)
15:23 Сегодня Телеграф omode.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:В представленном материале предлагаем посмотреть трендовые луки на зиму 2020 года, один из которых обязательно подойдет для женщины с любым стилем одежды.

  • 1

    В верхней одежде можно выглядеть элегантно и модно, при этом вам будет тепло и уютно.

    Черное пальто – признак строгости и изысканности. Каждая бизнес-вумен обязательно приобретен такую вещь для своего гардероба. А тем девушкам, которые хотят выглядеть элегантно и при этом не скучно, стоит добавить в образ яркую деталь.

  • 2

    Кардиган должен быть у каждой женщины, которая любит тепло и хочет выглядеть стильно. Вязаная вещь отлично согревает в холодное время года и сможет создать полноценный образ.

  • 3

    Модная шуба – мечта каждой девушки. В этом сезоне стоит обратить внимание на короткие и удаленные шубки со вставками искусственного меха или различных принтов. Белая шубка – деталь гардероба, которая сделает вас не только привлекательной, но и добавит образу роскошности.

  • 4

    Пальто – это элегантность и лаконичность практически любого образа женщины. Дизайнеры позаботилась о своих модницах и придумали варианты пальто из плюша и из искусственного цветного меха. Удобство такого предмета гардероба заключается в том, что можно использовать любые расцветки эко меха и быть уверенным в теплоте и стильности образа.

  • 5

    Среди новинок этой зимы стоит обратить внимание на одежду ярких оттенков. Красный, лаймовый оттенок, голубой – тренд 2020 года.

  • 6

    Дубленка – самая практичная и удобная одежда для зимней поры. Благодаря универсальности предмета ее можно сочетать с абсолютно любым образом. В тренде дубленки светло-бежевых и оттенков, и контрастного черного цвета.

  • 7

    Животный, полосатый и клетчатый принт также сделает ваш лук модным и утонченным.

  • 8

    Разнообразие новинок, представленных дизайнерами на зимний сезон 2020 год, позволяет женщинам выбирать лук, который не только согреет в морозные дни, но и добавит образу женственности и изящности.

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