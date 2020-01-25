Мода 2020: элегантные зимние образы для настоящих леди (Фото)

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В верхней одежде можно выглядеть элегантно и модно, при этом вам будет тепло и уютно.

Черное пальто – признак строгости и изысканности. Каждая бизнес-вумен обязательно приобретен такую вещь для своего гардероба. А тем девушкам, которые хотят выглядеть элегантно и при этом не скучно, стоит добавить в образ яркую деталь.