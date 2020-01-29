"Gucci" с Алессандро Микеле: модная революция итальянского модельера (Фото)

1 Этот изобретательный итальянец обезглавил Джареда Лето, вернул мужчинам барочные оборки и вышил схему женской репродуктивной системы на летних платьях. Став креативным директором Gucci, Алессандро Микеле сбросил гламур с корабля современности, дав начало эпохе свободы, изменчивости и буйной фантазии.

2 Алессандро родился в 1972 году в Риме, в творческой семье. Его мама – ассистентка кинопродюсера – обожала гламур и моду, а отец, инженер, в свободное время занимался искусством и литературой. Алессандро считал его кем-то вроде шамана – отец всегда был погружен в свои мысли, витал в облаках, словно наполовину обитал в другом мире. Микеле впитывал любовь к моде от матери, а от отца – умение нестандартно мыслить. Воспитал будущего дизайнера и сам вечный город Рим – своими контрастами, кинематографичностью и повсеместно проникающим искусством.

3 Микеле получил образование в области дизайна костюма, но довольно долго занимался исключительно аксессуарами, адаптируя свои идеи к творческому почерку креативных директоров марок, с которыми сотрудничал. Он оказался в Gucci в далеком 2002 году, еще в эпоху Форда, который проповедовал глянцевую и в то же время безудержную сексуальность, четкую гендерную определенность и шик. Во многом эту линию продолжала и Фрида Джанини. Словно невидимый для всего модного мира, Микеле сменил немало должностей в Gucci прежде, чем выйти из тени и изменить все. А по его собственным словам – разрушить.

4 Его первый показ в качестве креативного директора марки состоялся в 2015 году – и это был настоящий прорыв. Андрогинность, артистизм, рюши на мужчинах, никаких каблуков на женщинах, все словно сошли с картин давних времен… В том же году Микеле был назван самым значимым современным дизайнером. О нем говорили все – и не перестают по сей день. Генеральный директор Gucci Марко Бизарри говрил, что Микеле – само воплощение духа марки, вся его жизнь – это жизнь в стиле Gucci.

5 Миллениалы – целевая аудиория Gucci – стали поколением, не согласным играть по старым правилам и постоянно находящимся в поисках нового. Именно Микеле смог создать образы, вызывающие эмоциональный резонанс у современной молодежи. Пропаганда аскетизма и минимализма всем уже порядком надоела – и тогда в моду ворвался Микеле с его вышитыми драконами и кружевами.

6 Микеле всегда любил прошлое, коллекционировал винтаж, его квартира просто завалена антиквариатом – и в его коллекциях можно найти миллионы отсылок к ушедшим временам. Творчество Микеле со всеми его вышивками, рюшами, странными и неожиданными сочетаниями, абсолютным отказом от традиционных категорий эстетики более всего напоминает искусство маньеризма – хотя, разумеется, чисто стилитически ближе к 70-м и 80-м. Если Форд эксплуатировал сексуальность в традиционном ее понимании, Микеле делает нечто прямо противоположное, создавая нечто ироничное, подчас пугающее, интеллектуальное и сложное, отказываясь от привычного распределения ролей и восприятия феминности и маскулинности.

7 Любимый цвет Микеле – розовый, и сам он не стесняется облачаться в ярко-розовые роскошные одеяния. Большой ажиотаж вызвала его коллекция Impotent, в комментарии к которой Микеле призвал мужчин отказаться от токсичной маскулинности (грубости, агрессии, косности и пренебрежения к своим и чужим чувствам), стать более гибкими, свободными, открытыми новому. Впрочем, поклонницы Gucci не согласны делиться с мужчинами роскошными серебряными брюками-клеш и твидовыми костюмами, представленными Микеле! Манифестом женской свободы и нового понимания феминности стали платья с вышитым изображением женской репродуктивной системы, которыми Микеле отреагировал на волну антиабортной политики по всему миру.

8 Пожалуй, главное достижение Микеле, важное для каждого из нас, в том, что он первым предложил стереть границу между "нарядными" и повседневными вещами. Можно каждый день есть из хрустальной посуды из бабушкиного серванта – и можно каждый день носить невообразмые рюши, яркие цвета и бархатные винтажные пиджаки. Не откладывай на завтра то, что может порадовать тебя сегодня! И не важно, что подумают другие – ведь одежда и аксессуары Микеле отрицают привычное понимание красоты.

9 Самый узнаваемый аксессуар, созданный Микеле – это огромные очки в толстой оправе, как у комических "ботаников", внезапно ставшие воплощением современной роскоши. Ключевой образ творчества Микеле – ребенок, в одиночестве играющий в бабушкином шкафу. Каждый из нас.

10 Микеле не боится говорить через свои коллекции о тревогах, психических проблемах, диссоциации и здоровье – вещах, которыми озабочено поколение миллениалов (хотя выход моделей в смирительных рубашках вызвал волну критики, и дизайнер здраво воспринял ее). На сегодняшний день Gucci – одна из немногих марок класса люкс, стремящихся снизить влияние производства на экологию.

11 Кажется, что идеи Микеле – это чистое безумие, эскапизм и бесконтрольные эксперименты, но именно он вывел Gucci из затяжного кризиса и угрозы банкротства. При нем доходы марки выросли в двенадцать раз! Творчество Микеле обожают Джаред Лето (даже несмотря на "оторванную" голову – такие шутки простительны, ведь Лето и Микеле лучшие друзья, похожие, как родные братья), Лана дель Рей, Элтон Джон и Бьорк. Его смелость вдохновила многих дизайнеров – Гошу Рубчинского, Демну Гвасалию, Вирджила Абло…