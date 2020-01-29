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Маникюр 2020: красивый дизайн "девушка на ногтях" (Фото)

Смотрите фото (10)
Маникюр 2020: красивый дизайн "девушка на ногтях" (Фото)
10:42 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Мастера нейл-арта не перестают нас удивлять разнообразием рисунков на ногтях. Сегодня в тренде изображение женских лиц и силуэтов.

  • 1

    Ногти покрываются основным тоном, но который впоследствии будет нанесен рисунок. Силуэты, изображенные на небольших наклейках, аккуратно наносятся на поверхность ногтя. Сверху наносится топовое покрытие, сохраняющее целостность рисунка.

  • 2

    На одном из ноготков может быть изображено милое личико. Такой маникюр называется eye see you. Красивые глазки, длинные реснички и выразительные губы - основа такого рисунка.

  • 3

    Цвета, использованные в изображении лица, должны быть яркими, кричащими. Даже если весь маникюр нейтрального цвета, девушка, улыбающаяся с картинки, будет иметь шикарный макияж.

  • 4

    Шикарно смотрится грациозная балерина, кружащаяся в волшебном танце на одном из заостренных ноготков. Темный, бордовый основной тон, один ноготь выкрашен чисто белым лаком, на который нанесена утонченная фигурка.

  • 5

    Для создания симметрии, соответствующий ноготь на второй руке также выкрашен в белый цвет. Однако на нем изображен прекрасный цветок.

  • 6

    Изображение девушки можно украсить стразами, камешками или блестками для придания ее образу большей реалистичности.

  • 7

    Стройный женский силуэт, изображенный на одном из ноготков, придаст пикантных ноток вашему маникюру.

  • 8

    Изображение женщины располагается лишь на одном ногте. Таким образом, ваш образ является завершенным и без излишеств. Можно изобразить прекрасную фигурку на обеих руках, но тогда придется проявить фантазию и сделать совершенно разные рисунки. Повторений не должно быть.

  • 9

    Женское личико на ногтях, может быть изображено полностью или только его фрагмент. Это могут быть известные лица знаменитостей или мультяшных героев. Все зависит от вашей фантазии и сегодняшнего настроения. Такой узор прекрасно подойдет для определенного повода или повседневного маникюра.

Маникюр 2020: самый красивый дизайн в стиле геометрия (Фото)

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Нейл-арт, Зимний маникюр, Мода 2020, Маникюр на зиму, Маникюр 2020, Девушка на ногтях.
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