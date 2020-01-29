Маникюр 2020: красивый дизайн "девушка на ногтях" (Фото)

Ногти покрываются основным тоном, но который впоследствии будет нанесен рисунок. Силуэты, изображенные на небольших наклейках, аккуратно наносятся на поверхность ногтя. Сверху наносится топовое покрытие, сохраняющее целостность рисунка.
На одном из ноготков может быть изображено милое личико. Такой маникюр называется eye see you. Красивые глазки, длинные реснички и выразительные губы - основа такого рисунка.
Цвета, использованные в изображении лица, должны быть яркими, кричащими. Даже если весь маникюр нейтрального цвета, девушка, улыбающаяся с картинки, будет иметь шикарный макияж.
Шикарно смотрится грациозная балерина, кружащаяся в волшебном танце на одном из заостренных ноготков. Темный, бордовый основной тон, один ноготь выкрашен чисто белым лаком, на который нанесена утонченная фигурка.
Для создания симметрии, соответствующий ноготь на второй руке также выкрашен в белый цвет. Однако на нем изображен прекрасный цветок.
Изображение девушки можно украсить стразами, камешками или блестками для придания ее образу большей реалистичности.
Стройный женский силуэт, изображенный на одном из ноготков, придаст пикантных ноток вашему маникюру.
Изображение женщины располагается лишь на одном ногте. Таким образом, ваш образ является завершенным и без излишеств. Можно изобразить прекрасную фигурку на обеих руках, но тогда придется проявить фантазию и сделать совершенно разные рисунки. Повторений не должно быть.
Женское личико на ногтях, может быть изображено полностью или только его фрагмент. Это могут быть известные лица знаменитостей или мультяшных героев. Все зависит от вашей фантазии и сегодняшнего настроения. Такой узор прекрасно подойдет для определенного повода или повседневного маникюра.