Маникюр 2020: красивый дизайн "девушка на ногтях" (Фото)

1 Ногти покрываются основным тоном, но который впоследствии будет нанесен рисунок. Силуэты, изображенные на небольших наклейках, аккуратно наносятся на поверхность ногтя. Сверху наносится топовое покрытие, сохраняющее целостность рисунка.

2 На одном из ноготков может быть изображено милое личико. Такой маникюр называется eye see you. Красивые глазки, длинные реснички и выразительные губы - основа такого рисунка.

3 Цвета, использованные в изображении лица, должны быть яркими, кричащими. Даже если весь маникюр нейтрального цвета, девушка, улыбающаяся с картинки, будет иметь шикарный макияж.

4 Шикарно смотрится грациозная балерина, кружащаяся в волшебном танце на одном из заостренных ноготков. Темный, бордовый основной тон, один ноготь выкрашен чисто белым лаком, на который нанесена утонченная фигурка.

5 Для создания симметрии, соответствующий ноготь на второй руке также выкрашен в белый цвет. Однако на нем изображен прекрасный цветок.

6 Изображение девушки можно украсить стразами, камешками или блестками для придания ее образу большей реалистичности.

7 Стройный женский силуэт, изображенный на одном из ноготков, придаст пикантных ноток вашему маникюру.

8 Изображение женщины располагается лишь на одном ногте. Таким образом, ваш образ является завершенным и без излишеств. Можно изобразить прекрасную фигурку на обеих руках, но тогда придется проявить фантазию и сделать совершенно разные рисунки. Повторений не должно быть.