Итальянский мужской костюм 2020: как выглядеть стильно и ярко (Фото)

1 Ошибочно считать итальянскую моду чересчур экстравагантной. Ее можно охарактеризовать, как что-то среднее между экспрессионизмом и изысканностью. Итальянцы не любят бессодержательности во всем, в том числе и в гардеробе – для них важно выглядеть ярко. Так что если вам нужны заметные и в меру утонченные мужские костюмы, Италия – это именно та страна, в которой стоит их искать. Что же собой представляет итальянский стиль? Он очень эклектичный, с добавлением нюансов, характеризующих ту или иную область страны. Так как Италия – страна немаленькая, то в разных ее уголках могут быть абсолютно разные вкусы… Сами понимаете, в одежде это отражается очень нескучно. Возьмем, например, римские и неаполитанские пиджаки. Первые – простого покроя, не обремененные лишними деталями, с чуть присборенными рукавами. Вторые же – более свободного покроя, с более высоко вшитым рукавом. Но в целом, итальянский пошив одежды имеет свои общие особенности, так что если такой пиджак увидит настоящий мастер, он никогда не спутает его с одеждой из британской мастерской. И конечно же, это история. Например, Dolce & Gabbana в своем творчестве часто опираются на свои сицилийские корни. Сицилия — это звено, связующее современную западную урбанистическую культуру — и древние волны в свете такого же старинного солнца. Так что неудивительно, что даже дорогие костюмы этих именитых кутюрье чем-то неуловимо напоминают одежду опаленных солнцем рыбаков. Основа этой стилистики – открытая обувь, темные ткани и принты.

2 Стильные бренды Если вам нужен "учебник" итальянского стиля, посмотрите коллекции Boglioli, Marni, Versace, Giorgio Armani и Ermenegildo Zegna. Первый бренд известен своими хлопковыми неформальными пиджаками. Они роскошные и недешевые – в общем, достойны самого Берлускони. Образы Marni и Versace более юны, с включением техничных аспектов пошива. Например, визиткой Marni считаются свободные брюки с завышенной линией талии. Ну а Giorgio Armani и Ermenegildo Zegna специализируется на идеально покроенной шикарной мужской одежде. Их пиджаки имеют бутоньерки и воротнички, иногда контрастирующие по расцветке с основной тканью, а также высокие проймы и конические швы. В общем, это типичные итальянские вещи, в которых и пошив и стиль на самом высоком уровне.

3 Истинное искусство Sprezzatura Основная идея такого стиля – выглядеть красиво, словно бы само собой, совершенно не прикладывая к этому никаких усилий. Однако внимание на детали! Для того чтобы небрежно дополнить чем-то свой образ, нужно немного поэкспериментировать. Для того чтобы ломать правила стилей, нужно сначала эти правила изучить. Неплохо было бы также тщательно осмотреть себя перед зеркалом: тип фигуры, телосложение, цвет кожи. Ведь, например, отлично скроенный неаполитанский пиджак прекрасно подойдет стройным мужчинам, превращая их в изысканных джентльменов – а накачанный борец, надев такую вещь, будет больше похож на гориллу, ведь пиджак только подчеркнет круглые плечи и развитую грудную клетку. Плачевно выглядят и люди, пытающиеся повторить итальянский стиль, не разобравшись в самой его сути. Оригинально одетый или украшенный булавкой галстук, часы поверх рубашки, квадратные карманы, бутоньерка… В общем, все в кучу. На самом же деле итальянский стиль – это изящество, с которым римские или неаполитанские джентльмены носят свою одежду. Так что не нужно никаких псевдоитальянских декораций. Искусство носить одежду должно идти в ногу с комфортом. Не пытайтесь выглядеть стильно – просто будьте таким. Конечно, вы можете потерпеть фиаско. Но тем и прекрасно лихое мужское очарование, которое так украшает итальянцев!