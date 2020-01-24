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Актриса Рене Зеллвегер продает свой дом детства
Актриса Рене Зеллвегер продает свой дом детства

Актриса Рене Зеллвегер продает свой дом детства

Актриса Рене Зеллвегер продает свой дом детства
13:54 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Дом пропускает большое количество света, особенно в главных помещениях. В нем также есть камин.

Дом с четырьмя спальнями расположен на двух акрах земли, там есть свое бейсбольное поле.

Дом детства актрисы Рене Зеллвегер в городе Кэти, штат Техас, только что был выставлен на продажу по цене 750 тыс. долларов. Дом площадью 270 квадратных метров включает четыре спальни, две полностью оборудованные большие ванные комнаты и две малые.

На участке, где расположен дом, есть бейсбольное поле, небольшой сарай и баскетбольное кольцо. Здесь Рене проводила много времени, поскольку в средней школе была активной спортсменкой и болельщицей.

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На участке, где расположен дом, есть бейсбольное поле, небольшой сарай и баскетбольное кольцо. Здесь Рене проводила много времени, поскольку в средней школе была активной спортсменкой и болельщицей.

Напомним, в прошлом году Рене Зеллвегер вернулась в мир кино после долгого затишья. Свое возвращение она отметила главной ролью в фильме "Джуди", которая принесла ей премию Гильдии актеров США, победу на "Золотом глобусе" и номинацию на премию "Оскар".

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Дом, Знаменитости, Актриса, Рене Зелльвегер, Дом из детства.
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