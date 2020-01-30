Маникюр 2020: как сделать черный френч оригинальней и круче

1 Черный френч со стразами 2020 Если вы хотите добавить в маникюр сияющей нотки, обратите внимание на стразы, которые являются универсальным декором, способным дополнить любой дизайн. Главное с представленным украшением не переборщить. Лучше всего дополнять стразами кончик ноготка, причем, желательно, не на всех пальцах, а лишь на нескольких, в виде интересного акцента.

2 Черный френч с фольгой 2020 Фольга, как и стразы, довольно универсальный узор, который прекрасно смотрится в такой технике как френч. Вы можете использовать в паре с черным золотую или бронзовую фольгу, которая будет находиться по всему периметру ноготка, или лишь на кончике. Также можно обратиться к скотч-ленте, которая является стильной разновидностью фольги. Последняя уместно будет работать при составлении геометрических линий или при дополнении рисунка.

3 Черный френч с рисунком 2020 Еще один вариант сделать свой черный френч более стильным и эффектным, это дополнить его интересным рисунком, принтом или узором. Вы можете обратиться к цветам, вензелям, кружеву, тематическим вариантам узоров, леопардовому, змеиному или другим стильным принтам, которые подчеркнут ваши знания модных трендов.

4

5 Черный френч с паутинкой 2020 Паутинка — это гель, который помогает создавать четкие геометрические линии. Линии получается тонкими и изящными, что прекрасно смотрится практически в любой технике маникюра. Специалисты в области нейл-арта, предлагают добавить паутинку и в черный френч, что сделает его более оригинальным и стильным. Причем сама паутинка может наноситься в любой произвольной форме, даже создавая странные абстрактные мотивы.

6 Черный френч с геометрией 2020 Но геометрию совсем не обязательно создавать с помощью представленного геля. Вы можете попробовать и другие интересные идеи. Например, прорисовка геометрических линий от руки смотрится более оригинально и свежо. Кроме того, можно создать геометрический рисунок. Новички для этих целей используют трафареты, которые довольно просты в эксплуатации и помогают сделать маникюр действительно незабываемым.

7 Черный асимметричный френч 2020 Асимметрия, как и геометрия, на пике популярности. Прекрасно она будет работать и с черным френчем. В данном случае сам кончик ноготка оформляется не в виде улыбки, как мы привыкли, а с помощью асимметричной формы, которая, чаще всего, занимает не весь кончик ноготка, а лишь его часть. Подобное решение можно разбавить популярными рисунками, узорами, принтами и даже декором.