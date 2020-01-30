Скачать
Четверг, 30.01.2020
Расследование крушения самолета в Иране: Генпрокурор сделал заявление
Расследование крушения самолета в Иране: Генпрокурор сделал заявление
Визит Госсекретаря США Помпео в Киев: что будут обсуждать
Визит Госсекретаря США Помпео в Киев: что будут обсуждать
Семья Брайанта впервые после его гибели выступила с заявлением
Семья Брайанта впервые после его гибели выступила с заявлением
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 31 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 31 января

Маникюр 2020: как сделать черный френч оригинальней и круче

Смотрите фото (29)
Маникюр 2020: как сделать черный френч оригинальней и круче
11:04 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Черный цвет в маникюре смотрится невероятно изысканно и современно, наиболее красиво и гармонично этот тон смотриться в френче.

  • 1

    Черный френч со стразами 2020

    Если вы хотите добавить в маникюр сияющей нотки, обратите внимание на стразы, которые являются универсальным декором, способным дополнить любой дизайн. Главное с представленным украшением не переборщить. Лучше всего дополнять стразами кончик ноготка, причем, желательно, не на всех пальцах, а лишь на нескольких, в виде интересного акцента. 

  • 2

    Черный френч с фольгой 2020

    Фольга, как и стразы, довольно универсальный узор, который прекрасно смотрится в такой технике как френч. Вы можете использовать в паре с черным золотую или бронзовую фольгу, которая будет находиться по всему периметру ноготка, или лишь на кончике.

    Также можно обратиться к скотч-ленте, которая является стильной разновидностью фольги. Последняя уместно будет работать при составлении геометрических линий или при дополнении рисунка. 

  • 3

    Черный френч с рисунком 2020

    Еще один вариант сделать свой черный френч более стильным и эффектным, это дополнить его интересным рисунком, принтом или узором. Вы можете обратиться к цветам, вензелям, кружеву, тематическим вариантам узоров, леопардовому, змеиному или другим стильным принтам, которые подчеркнут ваши знания модных трендов. 

  • 4

  • 5

    Черный френч с паутинкой 2020

    Паутинка — это гель, который помогает создавать четкие геометрические линии. Линии получается тонкими и изящными, что прекрасно смотрится практически в любой технике маникюра. Специалисты в области нейл-арта, предлагают добавить паутинку и в черный френч, что сделает его более оригинальным и стильным. Причем сама паутинка может наноситься в любой произвольной форме, даже создавая странные абстрактные мотивы.

  • 6

    Черный френч с геометрией 2020

    Но геометрию совсем не обязательно создавать с помощью представленного геля. Вы можете попробовать и другие интересные идеи. Например, прорисовка геометрических линий от руки смотрится более оригинально и свежо. Кроме того, можно создать геометрический рисунок. Новички для этих целей используют трафареты, которые довольно просты в эксплуатации и помогают сделать маникюр действительно незабываемым.

  • 7

    Черный асимметричный френч 2020

    Асимметрия, как и геометрия, на пике популярности. Прекрасно она будет работать и с черным френчем. В данном случае сам кончик ноготка оформляется не в виде улыбки, как мы привыкли, а с помощью асимметричной формы, которая, чаще всего, занимает не весь кончик ноготка, а лишь его часть. Подобное решение можно разбавить популярными рисунками, узорами, принтами и даже декором.

  • 8

    Черный френч на короткие ногти 2020

    Черный френч можно без особых проблем оформить и на коротких ногтях. Причем, совершенно не важно, какая у вас форма пластины — миндальная или квадратная. Прекрасно представленная техника будет работать на любых ноготках. Но не забывайте, что максимально эффектно черный френч будет работать только в случае лаконичности оформления, ведь короткая ногтевая пластина не терпит перегрузки декором или рисунками.

    Черный френч 2020 — это идеальная идея для оформления ноготков по-настоящему стильной красотки. Такая техника лучше всего будет работать в повседневности, на работе или на вечеринке, главное здесь — это правильно выбрать дизайн.

Маникюр 2020: красивый дизайн "девушка на ногтях" (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (29)

Все по теме:

Маникюр, Красота, Французский маникюр, Стильный маникюр, Новинки моды, Нейл-арт, Мода 2020, Маникюр 2020, Черный френч, В тренде.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы продукты, которые не рекомендуется покупать в супермаркетах
02 В Украине истощены крупнейшие газовые месторождения
03 Итоги дня 29 января: Отставка Кравцова, решение ВОЗ по коронавирусу и пик заболеваемости гриппом
04 В Таджикистане умерла самая старая женщина в мире
05 Врачи назвали продукты с большим содержанием кальция
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Снег с дождем и штормовой ветер: погода в Украине резко испортится
Снег и штормовой ветер: погода в Украине резко испортится
Следующие два года могут стать самыми жаркими за всю историю наблюдений
Следующие два года могут стать самыми жаркими
Украина временно ввела безвиз для граждан Великобритании
Украина временно ввела безвиз для граждан Великобритании
Солнечный зонд Parker Solar Prob подошел к Солнцу на рекордно близкое расстояние
Солнечный зонд Parker Solar Prob подошел к Солнцу на рекордно близкое расстояние
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь