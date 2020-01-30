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Андре Тан подсказал, какой будет палитра самых модных цветов весна-лето 2020 (Фото)

Андре Тан подсказал, какой будет палитра самых модных цветов весна-лето 2020 (Фото)
17:13 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Известный украинский дизайнер Андре Тан часто делится советами о том, как выглядеть привлекательно и подчеркнуть свои достоинства с помощью одежды.

Модельер рассказал, как не бояться экспериментировать с цветами и выглядеть в тренде.

Как утверждает Андре Тан, в новом сезоне весна-лето 2020 самыми актуальными будут такие цвета: немножко тусклой зелени, насыщенный синий и терракотовый, а также яркие оттенки оранжевого и желтого. Этой информацией гуру моды поделился на своей официальной инстаграм-странице.

Совсем скоро магазины выставят на продажу новые коллекции, поэтому модельер делится рядом цветов, которые будут актуальными весной и летом. Андре вместе с командой Института цвета Pantone провел исследования, на основе которых сделал свой модный вердикт.

Андре Тан характеризует самые модные цвета сезона весна-лето 2020 так:

 
 
 
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Публикация от (@andre_tan_official)

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Шафран – изысканная дорогая пряность. Цвет, который добавляет в образ пикантность и остроту.

Зубчик чеснока – смесь зеленого и коричневого в этом цвете символизирует природу, восстанавливает гармонию и равновесие.

Палочка корицы – теплый, пряный, пикантный цвет, который мог бы стать ароматом осени, но он ворвался в цветовые тренды весны-лета 2020.

Апельсиновая кожура – прекрасно комбинируется со многими цветами. Оттенок SS20 один из самых ярких. Он так и манит к берегу океана и солнечным пляжам.

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