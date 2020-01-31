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Маникюр 2020: оригинальные и стильные идеи дизайна на любой вкус (Фото)

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Маникюр 2020: оригинальные и стильные идеи дизайна на любой вкус (Фото)
12:09 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Самые лучшие идеи нейл-арта на любой вкус и для разного настроения.

  • 1

    Девичий маникюр с романтической тематикой – сердечки в рюшечках, горошки. Классическое сочетание черного и белого смотрится очень необычно в выбранной манере декора. С таким дизайном несложно подобрать комплект одежды и аксессуаров, ведь цветовая гамма практически универсальна. Обратите внимание, что украсить ногти подобным образом очень легко, так как нарисовать сердца и проставить точки умеет даже тот, кто не обладает талантом художника.

  • 2

    Безумно стильный и красивый лунный маникюр с черно-белым рисунком выглядит очень торжественно. Контрастные границы, глянец покрытия и тончайший узор притягивают взгляды, будоражат воображение. Черная вязь переплетения стеблей на белом фоне похожа на тончайшую ковку, перевернутый френч добавляет оригинальности. С таким маникюром можно надеть стильный костюм, праздничный наряд или деловой пиджак.

  • 3

    Белый с серебром – такое сочетание вызывает прямые ассоциации с мерцающим снегом, зимой, новым годом. Что может быть проще? Покройте ногти белым фоном, нанесите серебристый узор на безымянные пальцы, и вот вы уже не только одеты по сезону, но и соблюдаете гармонию во всем образе.

  • 4

    Хочется прокричать всему свету о своей любви, но не знаете как? Шифоновые полупрозрачные сердца на ярко-алом фоне – яркие свидетели влюбленного состояния их обладательницы. Серьезный оттенок фона и некоторая легкомысленность выбранного дизайна создают необычный тандем цвета и смысла. С таким дизайном вам самое место на свидании! Имейте в виду, что ваш маникюр будет говорить за вас, так что скрыть свои чувства никак не получится.

  • 5

    Безупречный изысканный маникюр в стиле "леди босс". Лаконичная гармония, ничего лишнего, и одновременно — невозможно отвести взгляд! Идеальный маникюр для деловой женщины, подчёркивающий стиль и вкус обладательницы. Ни один мужчина уже не сможет поспорить, что вне всяких сомнений, женщина может быть одновременно умной и красивой.

  • 6

    Пятьдесят оттенков синего? Пожалуйста! Необычный маникюр обязательно понравится смелым и общительным женщинам. Как разнообразны оттенки лака — так многогранна и обладательница этого синего великолепия! Романтичный бело-синий принт на безымянном пальце, изысканный шиммеринг на среднем, благороднейший индиго — все оттенки говорят о смелом и независимом характере хозяйки этого маникюра. Одинаково хорош для торжественных случаев и как маникюр на каждый день.

  • 7

    Икона стиля, красавица и модница — это про Вас? Значит, Вы определённо знаете, что такое бархатный маникюр! Рисунок песком настолько хорош и оригинален, что узор для него смело можно выбирать любой. Нежные цветы, замысловатый орнамент, строгая геометрия — всякий дизайн будет выглядеть нетривиальным и ультрамодным. Украсив песочным рисунком ногти только одной руки, Вы подчеркнёте стиль и уникальность маникюра.

  • 8

    Всё ещё верите в сказки? Подарите себе перо жар-птицы! Нежные оттенки индиго, анималистический принт будут уместными в офисе и на торжестве. Такой ненавязчивый, но стильный маникюр подойдёт к любому настроению — нежному, романтичному и серьёзному, деловому. Хотите добавить эмоций? Замените цвет основы на неяркие оранжевые тона, а перо сделайте ярким, красно-жёлтым и ожидайте своего принца!

  • 9

    Белый цвет всегда в тренде. Представляем вашему вниманию симметричный маникюр для торжественных случаев, выполненный в бело-золотой гамме. Золотая искра на среднем пальце и такой же акцент на указательном и безымянном визуально делают ногти и пальцы длиннее. Чёткий геометрический рисунок, гармоничные пропорции и блеск подчёркивают безупречную работу мастера. Аналогичный дизайн в другом цвете идеально подойдёт для торжественных случаев.

  • 10

    Отличный образец нескучного, но, всё-таки, офисного маникюра. Чёрно-белая классика одновременно и строгая, и нарядная. Деловые эталоны соблюдены, придраться не к чему. Можно начинать совещание! Идеальная геометрия и озорные треугольнички, строгие пропорции и кокетливые намёки. Идеальный маникюр для обладательниц коротких ногтей.

  • 11

    Белоснежные кончики френча на полупрозрачном покрытии выглядят утонченно и восхитительно. Глянцевый белый лак, которым покрыты ноготки на безымянных пальцах, смотрится шикарно в обрамлении полосок из перламутровых шариков. Стразы посередине дополняют узор, подчеркивая безупречность маникюра, его королевский вид. Такой дизайн выбирают невесты, отличающиеся мечтательностью и невинностью.

  • 12

    Молочно-белый, как утренний туман, маникюр выглядит изысканно и нежно, но если он выполнен на всех ногтях, остается какая-то недосказанность. Расцветить его поможет узор, выполненный в технике литья. Для любительниц нейл-дизайна, пока не освоивших этой премудрости, найдется простой выход: купить наклейки, имитирующие литье. Они легко наносятся, требуется только покрыть их финишем. Разноцветные стразы придадут ногтям вид драгоценных украшений.

  • 13

    Строгий, аккуратный дизайн маникюра. Отлично подойдет для женщины-начальника или бизнес-леди. Блестящий черный лак по краю ногтя подчеркнет Ваш статус. А оформление одного ногтя в стиле "белого воротничка" дополнит образ строгой начальницы. Классический френч с добавлением рисунка на одном ноготке обязательно обратит на себя внимание всех окружающих!

  • 14

    Перед вами очень женственный, нежный и воздушный вариант маникюра. Мягкий кремовый цвет лака создает основной фон, а черное глянцевое покрытие на одном из пальчиков завершает изящный образ. Изюминкой такого дизайна непременно будет ноготь с плавно изгибающейся линией из черного лака, украшенной стразами. Такое оформление ногтей прекрасно подойдет к легкому коктейльному платью, а также к более строгому офисному дресс-коду.

  • 15

    Яркий насыщенный красный цвет, который всегда будет оставаться в моде. Золотистые бусинки и темные стразы добавляют ему богатства и изысканности, а так же является изюминкой данного дизайна. Этот глянцевый цвет маникюра идеально подойдет под черное вечерние платье в сочетании с красной маленькой сумочкой. Такой дизайн ногтей смотрится очень красиво и женственно на ногтях любой длины.

  • 16

    Черно - белые линии улыбки французского маникюра беспроигрышный вариант под любой наряд и разное настроение. Добавление лунного стиля на двух пальцах добавляет ему оригинальности и эффектности. Такой дизайн выглядит достаточно строго и хорошо подойдет для бизнес леди.

  • 17

    Теплый нежно-розовый цвет этого классического френча отлично сочетается с белым краешком ногтя. У основания добавлен белый штрих, с интересным узором мелких блестяшек в виде небольших бус. Такой дизайн будет гармонировать с любой одеждой и аксессуарами, выполненными в кремовых тонах. Мелкие детали этого маникюра придают некий шарм, и обращают внимание окружающих на ваши пальчики.

  • 18

    Перламутровый льняной цвет - выбор утонченных натур. Данный маникюр ассоциируется со свадебными платьями и пышными торжествами. Вглядитесь в этот дизайн: хаотично расположенные прозрачно-белые пятнышки похожи на жемчужные капельки. С этим маникюром образ невесты будет трогательным и очень нежным.

  • 19

    В этом маникюре все гармонично слилось воедино: идеальная форма ногтей, остромодный узор "рыбий хвост", белоснежный оттенок лака и актуальные элементы декора цвета старого золота. Стильное и изысканное дополнение к праздничному наряду или подвенечному платью. Сам по себе дизайн "рыбий хвост" несложен в выполнении, он требует лишь аккуратности и твердости руки.

  • 20

    Волшебство зимних узоров, голубой небесной лазури, вечерней синевы переплелись в этом броском, эффектном маникюре. Изысканное сочетание голубого и синего лака дополнено белыми кружевами, градиентными переходами цветов. Такой дизайн подходит к вечернему платью, шикарному наряду на выпускной. Яркий глянец на лазурном покрытии оттеняет спокойную синеву, добавляет очарования и таинственности.

Маникюр 2020: как сделать черный френч оригинальней и круче

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Дизайн, Стильный маникюр, Модный маникюр, Нейл-арт, Зимний маникюр, Мода 2020, Маникюр на зиму, Маникюр 2020.
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