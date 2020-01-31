Мода 2020: потрясающие тренды свадебных нарядов (Фото)

1 Пышные рукава Объем снова захватит лидирующие позиции в мире свадебной моды. Лето 2019 прошло под знаком именно этой детали, ведь сложно было не заметить стильные топы с пышными рукавами, платья и блузы. И это еще одно доказательство того, что даже в свадебном наряде пышные рукава будут выглядеть стильно и даже винтажно.

2 Английская вышивка и кружево Появление английской вышивки и кружева в свадебных платьях – это одно из самых больших событий свадебной моды в этом сезоне. Речь идет именно о таких простых и изысканных платьях, как на фото. Так что вышивка и кружево обязательно должны быть на вашем свадебном платье.

3 Закрытая шея Хотя есть множество красивых, сексуальных, элегантных вырезов, но 2020 год предпочел кое-что другое. Платье без выреза (с закрытой шеей) будет самым популярным среди модниц. Главное – легкая и элегантная ткань. Смотрится очень женственно и стильно.

4 Естественные прически Все трендовые прически 2020 года имеют одну общую черту: естественность. Никаких стянутых причесок, очень ровных локонов или выразительных, объемных кудрей. Просто подчеркните свою естественную красоту. Хороший стилист всегда знает, что вам предложить. Поэтому доверьтесь профессионалу и природе.

5 Обручи Этот аксессуар был одним из самых популярных в 2019 году. И на этом его триумф не заканчивается. В 2020 году обручи станут неотъемлемой частью свадебных образов. Он прекрасно заменяет традиционную диадему и привносит в образ нотку винтажности, элегантности и стиля.

6 Косички, косички и еще раз косички Они никогда не выходят из моды. И еще один сезон они будут одной из любимых причесок невест. Комфорт и большое разнообразие причесок с косичками делают их незаменимыми для свадебного торжества.

7 Слои фатина/органзы/шифона Юбки свадебных платьев приобретут пышность и объем за счет слоев фатина. Получается прямо-таки настоящий лебедь. Но этот вариант не подойдет тем невестам, которые любят простые и удобные платья.

8 Прощай, белый цвет Белый цвет уступит место другим нежным оттенкам. Это касается не только свадебных платьев, но и другой одежды. Приветствуются нежно-розовые, желтые и голубые оттенки.

9 Пуговицы Пуговицы станут незаменимой деталью платьев в стиле ретро, как на фото. Кстати, эстетика ретро тоже набирает популярность, поэтому обратите внимание на этот вариант. В тренде будут элегантные, нежные платья в винтажном стиле.