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Маникюр 2020: ТОП-7 трендов стильного нейл-арта (Фото)

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Маникюр 2020: ТОП-7 трендов стильного нейл-арта (Фото)
11:19 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Мастера, которые работают с кланом Кардашьян и Мадонной, назвали 7 трендов маникюра 2020 года.

  • 1

    Темно-синий

    Идеальный цвет для зимнего сезона. Лучше наносить его на короткие ногти.

  • 2

    Минимализм

    Чем меньше - тем лучше - именно такой главный слоган зимы 2020. Выберите один тон для покрытия. Для декора хватит пары элементов с космическими мотивами.

  • 3

    Блеск и сияние

    Не найти лучшего времени для блесток на ногтях, чем зимние праздники. Если для вас это слишком - можно выделить блестящим лаком только один ноготь.

  • 4

    Нейтральный

    Нюд никогда не выйдет из моды. Это такая же классика, как френч.

  • 5

    Камни

    Все чаще они появляются в последних сезонах на платьях и в волосах. Очередь дошла и до ногтей. Вариант для самых смелых!

  • 6

    Металлик и хром

    Тренд, который из прошлого года переходит в 2020 год. Сделайте нюдовую основу, поверх нее нанесите разные оттенки, используя в том числе и металлик.

  • 7

    Абстракция

    Используйте геометрические фигуры: треугольники, линии и круги. Но только с помощью ярких оттенков!

Маникюр 2020: оригинальные и стильные идеи дизайна на любой вкус (Фото)

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Все по теме:

Дизайн, Декор, Тренды, Стильный маникюр, Нейл-арт, Зимний маникюр, Мода 2020, Маникюр 2020.
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