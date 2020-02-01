Маникюр 2020: ТОП-7 трендов стильного нейл-арта (Фото)

1 Темно-синий Идеальный цвет для зимнего сезона. Лучше наносить его на короткие ногти.

2 Минимализм Чем меньше - тем лучше - именно такой главный слоган зимы 2020. Выберите один тон для покрытия. Для декора хватит пары элементов с космическими мотивами.

3 Блеск и сияние Не найти лучшего времени для блесток на ногтях, чем зимние праздники. Если для вас это слишком - можно выделить блестящим лаком только один ноготь.

4 Нейтральный Нюд никогда не выйдет из моды. Это такая же классика, как френч.

5 Камни Все чаще они появляются в последних сезонах на платьях и в волосах. Очередь дошла и до ногтей. Вариант для самых смелых!

6 Металлик и хром Тренд, который из прошлого года переходит в 2020 год. Сделайте нюдовую основу, поверх нее нанесите разные оттенки, используя в том числе и металлик.