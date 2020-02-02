Маникюр 2020: стильный матовый нюд с тонкими линиями (Фото)

1 Что такое нюдовый маникюр? Нюдовый в переводе с английского – обнаженный. В дизайне маникюра, нюдовый — это естественный, натуральный маникюр.

2 При дизайне этого маникюра используются натуральные цвета. На сегодняшний день это один из самых модных видов маникюров, который пользуется большой популярностью среди современных модниц.

3 Маникюр в стиле нюд подойдет любой представительнице слабого пола независимо от возраста.

4 Так цвета, которые используются в этом маникюре, все естественных тонов, а именно это оттенки бежевого, персикового, телесного, розового.

5 Нюдовый маникюр – это простота и женственность.

6 Очень часто он выполняется на средних или коротких ногтях, но если вы — обладательница длинных ногтей, то не беда, ведь такой маникюр замечательно смотрится и на длинных заостренных ноготках.

7 Нюдовый маникюр всегда был, есть и будет в тренде, это по сути классика, которая никогда не выйдет из моды.

8 Нюдовый маникюр визуально удлиняет ваши ноготки, а потому длинные ногти смотрятся еще длиннее.

9 Очень популярна в нюдовом маникюре техника с использованием прозрачных лаков.

10 Ваши ногти будут выглядеть безупречно и естественно. А ели вы к этому добавите немного страз, камней или блесток, вы получите праздничный вариант.

11 Не будут лишними и нанесенные рисунки — это может быть модные в этом году геометрия, изображения листьев или цветов.

12 Не лишним в исполнении маникюра нюд будет использование фольги, акриловой пудры, всевозможных блесток, камней и страз, но используя эти украшения надо помнить, нюдовый маникюр – это естественность и натуральность.

13 Самый оптимальный вариант в нюдовом маникюре – минимализм. Минимализм всегда в моде.

14 Дополнив минимальным количеством украшений свои ногти, вы получите неповторимый, модный, привлекательный маникюр.

15 В качестве рисунка может выступать геометрический рисунок, выполненный тонкими линиями или просто тонкая линия по середине ногтя, а может нежный утонченный цветок или листик.

16 Замечательно будет смотреться небольшие вкрапления из блесток, фольги или блестящей скотч-ленты, но нужно быть с этим очень аккуратно, т.к. минимализм подразумевает – мало.

17 Нюдовый маникюр – это бескрайнее поле для фантазий любого дизайна. Его натуральная основа дает возможность дополнить его любыми яркими и сложными вариантами дизайна.

18 Для экспериментов, и чтобы достигнуть безупречных результатов, лучше всего использовать непрозрачные оттенки лаков.