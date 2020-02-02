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Маникюр 2020: стильный матовый нюд с тонкими линиями (Фото)

Смотрите фото (20)
Маникюр 2020: стильный матовый нюд с тонкими линиями (Фото)
10:32 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Элегантная красота выше всяких похвал. В ней мера и уместность. В ней изящество и утонченность. В ней — верх стильности.

  • 1

    Что такое нюдовый маникюр? Нюдовый в переводе с английского – обнаженный. В дизайне маникюра, нюдовый — это естественный, натуральный маникюр.

  • 2

    При дизайне этого маникюра используются натуральные цвета. На сегодняшний день это один из самых модных видов маникюров, который пользуется большой популярностью среди современных модниц.

  • 3

    Маникюр в стиле нюд подойдет любой представительнице слабого пола независимо от возраста.

  • 4

    Так цвета, которые используются в этом маникюре, все естественных тонов, а именно это оттенки бежевого, персикового, телесного, розового.

  • 5

    Нюдовый маникюр – это простота и женственность.

  • 6

    Очень часто он выполняется на средних или коротких ногтях, но если вы — обладательница длинных ногтей, то не беда, ведь такой маникюр замечательно смотрится и на длинных заостренных ноготках.

  • 7

    Нюдовый маникюр всегда был, есть и будет в тренде, это по сути классика, которая никогда не выйдет из моды.

  • 8

    Нюдовый маникюр визуально удлиняет ваши ноготки, а потому длинные ногти смотрятся еще длиннее.

  • 9

    Очень популярна в нюдовом маникюре техника с использованием прозрачных лаков.

  • 10

    Ваши ногти будут выглядеть безупречно и естественно. А ели вы к этому добавите немного страз, камней или блесток, вы получите праздничный вариант.

  • 11

    Не будут лишними и нанесенные рисунки — это может быть модные в этом году геометрия, изображения листьев или цветов.

  • 12

    Не лишним в исполнении маникюра нюд будет использование фольги, акриловой пудры, всевозможных блесток, камней и страз, но используя эти украшения надо помнить, нюдовый маникюр – это естественность и натуральность.

  • 13

    Самый оптимальный вариант в нюдовом маникюре – минимализм. Минимализм всегда в моде.

  • 14

    Дополнив минимальным количеством украшений свои ногти, вы получите неповторимый, модный, привлекательный маникюр.

  • 15

    В качестве рисунка может выступать геометрический рисунок, выполненный тонкими линиями или просто тонкая линия по середине ногтя, а может нежный утонченный цветок или листик.

  • 16

    Замечательно будет смотреться небольшие вкрапления из блесток, фольги или блестящей скотч-ленты, но нужно быть с этим очень аккуратно, т.к. минимализм подразумевает – мало.

  • 17

    Нюдовый маникюр – это бескрайнее поле для фантазий любого дизайна. Его натуральная основа дает возможность дополнить его любыми яркими и сложными вариантами дизайна.

  • 18

    Для экспериментов, и чтобы достигнуть безупречных результатов, лучше всего использовать непрозрачные оттенки лаков.

  • 19

    Если использовать прозрачные или полупрозрачные лаки, то некоторые варианты дизайна потеряют свою красоту.

Маникюр 2020: ТОП-7 трендов стильного нейл-арта (Фото)

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