Маникюр 2020: стильный матовый нюд с тонкими линиями (Фото)

Что такое нюдовый маникюр? Нюдовый в переводе с английского – обнаженный. В дизайне маникюра, нюдовый — это естественный, натуральный маникюр.
При дизайне этого маникюра используются натуральные цвета. На сегодняшний день это один из самых модных видов маникюров, который пользуется большой популярностью среди современных модниц.
Маникюр в стиле нюд подойдет любой представительнице слабого пола независимо от возраста.
Так цвета, которые используются в этом маникюре, все естественных тонов, а именно это оттенки бежевого, персикового, телесного, розового.
Нюдовый маникюр – это простота и женственность.
Очень часто он выполняется на средних или коротких ногтях, но если вы — обладательница длинных ногтей, то не беда, ведь такой маникюр замечательно смотрится и на длинных заостренных ноготках.
Нюдовый маникюр всегда был, есть и будет в тренде, это по сути классика, которая никогда не выйдет из моды.
Нюдовый маникюр визуально удлиняет ваши ноготки, а потому длинные ногти смотрятся еще длиннее.
Очень популярна в нюдовом маникюре техника с использованием прозрачных лаков.
Ваши ногти будут выглядеть безупречно и естественно. А ели вы к этому добавите немного страз, камней или блесток, вы получите праздничный вариант.
Не будут лишними и нанесенные рисунки — это может быть модные в этом году геометрия, изображения листьев или цветов.
Не лишним в исполнении маникюра нюд будет использование фольги, акриловой пудры, всевозможных блесток, камней и страз, но используя эти украшения надо помнить, нюдовый маникюр – это естественность и натуральность.
Самый оптимальный вариант в нюдовом маникюре – минимализм. Минимализм всегда в моде.
Дополнив минимальным количеством украшений свои ногти, вы получите неповторимый, модный, привлекательный маникюр.
В качестве рисунка может выступать геометрический рисунок, выполненный тонкими линиями или просто тонкая линия по середине ногтя, а может нежный утонченный цветок или листик.
Замечательно будет смотреться небольшие вкрапления из блесток, фольги или блестящей скотч-ленты, но нужно быть с этим очень аккуратно, т.к. минимализм подразумевает – мало.
Нюдовый маникюр – это бескрайнее поле для фантазий любого дизайна. Его натуральная основа дает возможность дополнить его любыми яркими и сложными вариантами дизайна.
Для экспериментов, и чтобы достигнуть безупречных результатов, лучше всего использовать непрозрачные оттенки лаков.
Если использовать прозрачные или полупрозрачные лаки, то некоторые варианты дизайна потеряют свою красоту.