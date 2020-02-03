ТОП-10 бьюти-привычек, необходимых дамам для сохранения молодости кожи

1 Ошибки юности остались в прошлом, а впереди еще столько открытий и свершений. Как же сделать так, чтобы молодой оставалась не только душа, но и тело? Выбирать крем с гиалуроновой кислотой и другими веществами, стимулирующими выработку коллагена Если раньше вам хватало любого увлажняющего крема, которым вы пользовались раз в день, теперь этого не достаточно. Дело в том, что после 35 лет организм перестает вырабатывать коллаген в тех объемах, в которых он нужен для сохранения эластичности и упругости кожи. А значит, нужно активизировать его синтез веществами "извне". На помощь приходит гиалуроновая кислота: этот полезный компонент, который добавляют сейчас, кажется, куда только можно и куда нельзя (и хорошо!), отвечает за сохранение воды в межклеточном пространстве. Проще говоря, великолепно увлажняет кожу. Но это еще не все: гиалуронка ускоряет синтез коллагена. А когда появляется коллаген - кожа подтягивается, морщинки сокращаются, цвет лица улучшается.

2 Пользоваться мягкими скрабами Про жесткие скрабы с крупными гранулами (молотый кофе, абрикосовые косточки) лучше забыть раз и навсегда: они истончают кожу, а значит, мелкие мимические морщины "захватят" лицо намного раньше, чем вы ожидаете. Замените их на мягкие скрабы (из овсянки, например) или купите специальную электрическую щетку для чистки лица. Эффект будет не хуже, а вреда - меньше.

3 Лежать под зонтиком и использовать солнцезащитные средства Загар - это, конечно, красиво, но слишком вредно. Если в 25 вы еще могли выбрать "красоту", то в 35 нужно понять, что правильный выбор - это "здоровье". Ультрафиолетовые лучи вызывают преждевременное старение, и мы не в силах это изменить. Советы косметологов сводятся к одному: всегда пользоваться солнцезащитным кремом и не гулять (сидеть / лежать) под палящим солнцем. Кроме того, вся декоративная косметика (от тонального крема до помады) должна иметь SPF-фильтр не менее 15 (это фактор защиты).

4 Пробовать разные антивозрастные сыворотки Уверены, еще несколько лет назад вы даже не задумывались о покупке антивозрастной сыворотки, но сейчас пришло время внимательно изучить их ассортимент. К счастью, выбор огромен. В сыворотках концентрация биологически активных веществ гораздо выше, и они намного быстрее проникают в глубокие слои эпидермиса. Это незаменимое средство для увлажнения и питания возрастной кожи. Одним словом - ваш must have после 30 лет. Наносите ее на кожу лица и шеи каждый вечер, но не просто так, а только под ночной крем (сначала сыворотку - через 15–20 минут крем).

5 Делать маски два раза в неделю Пора составить для себя бьюти-расписание и безукоризненно следовать ему каждую неделю. Два вечера выделяем под маски: очищающие, тонизирующие, восстанавливающие или любые другие. Например, в среду делаем питательную маску с витаминами A и E. А в субботу - омолаживающую маску с коллагеном, эластином и гиалуроновой кислотой. Маски нужно чередовать - через неделю используйте тонизирующую и очищающую, а еще через неделю - снова питательную и омолаживающую. И так постоянно. Пробуйте готовые маски из магазина и экспериментируйте с домашними - и то, и то даст отличный результат (главное - режим и регулярность!)

6 Никогда не заканчивать день без крема вокруг глаз Еще одно важное бьюти-средство, которое должно поселиться в вашей косметичке навсегда - это крем для кожи вокруг глаз. Согласитесь, мимические морщинки, отеки, мешки под глазами - это не то, что мы хотим видеть в своем отражении в зеркале. Обязательно читайте состав крема для кожи вокруг глаз и ищите следующие компоненты: витамин К (улучшает циркуляцию крови, избавляет от синяков), аргирелин (предотвращает появление мимических морщин), коэнзим Q10 (улучшает обмен веществ, придает коже здоровый вид), пептидный комплекс Eyeliss (обладает дренажным эффектом, снимает воспаление), ресвератрол (антиоксидант, борется со старением), галоксил (отбеливает темные круги). Конечно, это только маленький список полезных веществ, которые может содержать хороший крем для области вокруг глаз: каждый год косметические бренды выпускают новые эффективные средства с инновационными компонентами. Что нужно именно вам - сказать сложно, как говорится, все познается в сравнении, так что наш совет: просто пробовать. Используйте крем каждый вечер примерно за час до сна. Не втирайте его: наносите легкими похлопывающими движениями (безымянными пальцами), чтобы не навредить самой нежной коже на лице.

7 Ухаживать за руками Помните, что руки всегда выдают возраст? Как бы вы не массировали, утягивали, мазали лицо, дряблые руки раскроют все ваши тайны! Поэтому покупаем скрабы, делаем маски и ванночки, наносим питательный крем минимум два раза в день и записываемся на маникюр. Чтобы вам было с чего начинать, держите пару домашних рецептов: овсяная маска для рук: смешайте овсяную муку (2 ст.л.), горячую воду (1 ст.л.), лимонный сок (1 ч.л.), подсолнечное масло (1 ст.л.), глицерин (1 ч.л.); нанесите маску, наденьте перчатки, подождите 15–20 минут и смойте теплой водой; ванночка для рук с глицерином: налейте в кастрюльку теплую воду (2 л.), добавьте нашатырный спирт (1 ч.л.) и глицерин (1 ст.л.); держать руки в воде 10–15 минут. Кроме того, запомните общие правила: не мыть руки в слишком горячей или слишком холодной воде, всегда надевать перчатки во время уборки дома и "не морозить" пальчики в холодное время года.

8 Никогда не забывать про зону декольте Кстати, о реальном возрасте женщины рассказывают не только руки, но и зона декольте. Так что ухаживать за ней нужно так же тщательно, как и за лицом.

9 Учиться расслаблять лицо Да-да, именно, расслаблять лицо. Научитесь расслаблять мышцы, даже когда вы рассержены или находитесь в глубокой думе или печали. Чем больше хмуритесь и морщитесь - тем ярче становятся морщины. Вам это надо?