Модные советы от Андре Тана: какие вещи помогут скрыть лишние килограммы (Видео)

Новости шоу бизнеса:На днях на странице Андре Тана появился очередное сообщение, в котором он рассказал, как выглядеть стройной после новогодних праздников.

"Как похудеть без диет или избавиться от лишних килограммов? Как выглядеть стройной, если за новогодние праздники вы наели "спасательный круг"? Есть три "фишки", которые должна знать каждая женщина", – поделился Андре Тан.

Монохромные образы

По словам дизайнера, главным трендом сезона являются монолуки. Наряды одинакового цвета не только придают роскоши образу, но и могут помочь скрыть лишние килограммы.

"Идеально скрывают лишние килограммы монолуки, когда вы одеты в одной цветовой гамме. Сами подумайте, это же хорошо, когда вам не надо заморачиваться и подбирать что-то к чему-то. Все купили в одной гамме, можно, чтобы 2-3 оттенка отличались, и вы будете "Мисс стройность года"", – рассказал Андре Тан.

Белая рубашка

Некогда легендарный Карл Лагерфельд говорил: "Если вы спросите меня, что я больше всего хотел бы создать в моде, я бы ответил: "Белую рубашку". Для меня рубашка основа всего. Все остальное приходит потом". Такого же мнения и Андре Тан, который советует внести этот элемент гардероба в базовые вещи. А в сочетании с леггинсами, джинсами или юбкой-карандашом рубашка всегда поможет скрыть лишний вес.

"Рубашка. Рукава можно закатить, сделать ее больше oversize и чуточку откинуть назад. С узкими леггинсами, юбкой-карандашом или джинсами это всегда выглядит хорошо. Поэтому минус 10 лет и минус 10 килограммов вам точно обеспечено", – отметил Андре Тан.

Черный костюм

Кроме этого, как уверяет дизайнер, "черный костюм с подплечниками и брюки со стрелками позволят вам есть все, что угодно".

Как сообщалось ранее, Андре Тан подсказал, какой будет палитра самых модных цветов весна-лето 2020.