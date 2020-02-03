Модные прически, которые делают лицо худее (Фото)

1 Стрижка пикси Многие круглолицые девушки считают, что короткая стрижка им противопоказана. Зря! Главное — рваная асимметричная челка.

2 Балаяж Окрашивание, предполагающее плавный переход от темных корней к светлым кончикам — отличный способ "вытянуть" овал лица.

3 Длинная челка Подстригая челку по линии подбородка, мастер добивается более узкой линии скул, из-за чего лицо выглядит более худым.

4 Высокий конский хвост Интересно, что обратный трюк тоже работает: не прятать овал лица, а максимально его открыть. Высокий хвост удлиняет лицо, и оно кажется более узким.

5 Стрижка слоями Чуть короче у подбородка, длиннее на затылке и слегка завить концы: овал практически идеальный!

6 Косой пробор Когда объем волос справа и слева слегка отличается, лицо кажется стройнее.

7 Низкий пучок Асимметричная укладка, зафиксированная низким пучком, скрадывает объем щек.

8 Легкие пряди Если ты носишь прямой пробор и собираешь волосы в пучок или хвост, оставь свободными несколько прядей у лица, и оно будет казаться более узким.

9 Эффект русалочки С помощью укладочных средств сформируй пряди так, слово волосы чуть влажные. Этот эффект очень стройнит!

10 Небрежность Не стремись достичь безупречной гладкости: легкая растрепанность молодит и создает эффект узкого лица.

11 Объем Чем объемнее прическа — тем стройнее выглядит лицо. Отличный вариант — накрутить локоны!

12 Косая челка Прикрываем половину лба — и эффект в буквальном смысле на_лицо!

13 Очень длинная челка Редкая, но с кончиками ниже переносицы — такая челка очень хорошо удлиняет овал лица.

14 Завивка+пучок Отличный вариант: сначала накрутить волосы, а потом собрать их в пучок. За счет объема укладка делает лицо более худым.