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Модные прически, которые делают лицо худее (Фото)

Смотрите фото (16)
Модные прически, которые делают лицо худее (Фото)
22:56 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Иногда сбросить пару килограмм бывает сложной задачей, а хорошо выглядеть нужно прямо сейчас. огда вам на помощь придут причёски, которые сделают ваше лицо более худым. Круто, правда?

  • 1

    Стрижка пикси

    Многие круглолицые девушки считают, что короткая стрижка им противопоказана. Зря! Главное — рваная асимметричная челка.

  • 2

    Балаяж

    Окрашивание, предполагающее плавный переход от темных корней к светлым кончикам — отличный способ "вытянуть" овал лица.

  • 3

    Длинная челка

    Подстригая челку по линии подбородка, мастер добивается более узкой линии скул, из-за чего лицо выглядит более худым.

  • 4

    Высокий конский хвост

    Интересно, что обратный трюк тоже работает: не прятать овал лица, а максимально его открыть. Высокий хвост удлиняет лицо, и оно кажется более узким.

  • 5

    Стрижка слоями

    Чуть короче у подбородка, длиннее на затылке и слегка завить концы: овал практически идеальный!

  • 6

    Косой пробор

    Когда объем волос справа и слева слегка отличается, лицо кажется стройнее.

  • 7

    Низкий пучок

    Асимметричная укладка, зафиксированная низким пучком, скрадывает объем щек.

  • 8

    Легкие пряди

    Если ты носишь прямой пробор и собираешь волосы в пучок или хвост, оставь свободными несколько прядей у лица, и оно будет казаться более узким.

  • 9

    Эффект русалочки

    С помощью укладочных средств сформируй пряди так, слово волосы чуть влажные. Этот эффект очень стройнит!

  • 10

    Небрежность

    Не стремись достичь безупречной гладкости: легкая растрепанность молодит и создает эффект узкого лица.

  • 11

    Объем

    Чем объемнее прическа — тем стройнее выглядит лицо. Отличный вариант — накрутить локоны!

  • 12

    Косая челка

    Прикрываем половину лба — и эффект в буквальном смысле на_лицо!

  • 13

    Очень длинная челка

    Редкая, но с кончиками ниже переносицы — такая челка очень хорошо удлиняет овал лица.

  • 14

    Завивка+пучок

    Отличный вариант: сначала накрутить волосы, а потом собрать их в пучок. За счет объема укладка делает лицо более худым.

  • 15

    Прикорневой объем

    Всегда суши волосы, перекинув на лицо: прикорневой объем при любой укладке делает овал лица более изящным.

ТОП-10 бьюти-привычек, необходимых дамам для сохранения молодости кожи

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Мода, Прически, Стиль, Образ, Модные прически, Мода 2020.
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