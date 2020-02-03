Модные прически, которые делают лицо худее (Фото)

Стрижка пикси
Многие круглолицые девушки считают, что короткая стрижка им противопоказана. Зря! Главное — рваная асимметричная челка.
Балаяж
Окрашивание, предполагающее плавный переход от темных корней к светлым кончикам — отличный способ "вытянуть" овал лица.
Длинная челка
Подстригая челку по линии подбородка, мастер добивается более узкой линии скул, из-за чего лицо выглядит более худым.
Высокий конский хвост
Интересно, что обратный трюк тоже работает: не прятать овал лица, а максимально его открыть. Высокий хвост удлиняет лицо, и оно кажется более узким.
Стрижка слоями
Чуть короче у подбородка, длиннее на затылке и слегка завить концы: овал практически идеальный!
Косой пробор
Когда объем волос справа и слева слегка отличается, лицо кажется стройнее.
Низкий пучок
Асимметричная укладка, зафиксированная низким пучком, скрадывает объем щек.
Легкие пряди
Если ты носишь прямой пробор и собираешь волосы в пучок или хвост, оставь свободными несколько прядей у лица, и оно будет казаться более узким.
Эффект русалочки
С помощью укладочных средств сформируй пряди так, слово волосы чуть влажные. Этот эффект очень стройнит!
Небрежность
Не стремись достичь безупречной гладкости: легкая растрепанность молодит и создает эффект узкого лица.
Объем
Чем объемнее прическа — тем стройнее выглядит лицо. Отличный вариант — накрутить локоны!
Косая челка
Прикрываем половину лба — и эффект в буквальном смысле на_лицо!
Очень длинная челка
Редкая, но с кончиками ниже переносицы — такая челка очень хорошо удлиняет овал лица.
Завивка+пучок
Отличный вариант: сначала накрутить волосы, а потом собрать их в пучок. За счет объема укладка делает лицо более худым.
Прикорневой объем
Всегда суши волосы, перекинув на лицо: прикорневой объем при любой укладке делает овал лица более изящным.