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Маникюр 2020: экстравагантные идеи дизайна "камифубуки" (Фото)

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Маникюр 2020: экстравагантные идеи дизайна "камифубуки" (Фото)
12:40 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:В этом сезоне особенно актуален яркий дизайн, который отличается необычностью и при этом не вызывает сложностей при выполнении. К нему относится камифубуки на ногтях, основой которого выступают блестящие или голографические конфетти различного размера.

  • 1

    Пайетки крепятся на ногтях в хаотичном порядке или же могут составлять интересный узор. Такой вариант отлично подходит для торжественных случаев, клубных вечеринок и других неформальных мероприятий. Сделать маникюр камифубуки сможет практически любая девушка, которая увлекается ногтевым дизайном.

    Дизайн камифубуки - это отличный вариант для любого торжественного мероприятия. Он выполняется в различных вариациях и может имитировать различные фактуры. Интересно смотрится модный маникюр камифубуки имитирующий диско-шар. В этом случае, ногтевая пластина полностью покрывается камифубуки и закрепляется топом.

  • 2

    Блестящий дизайн ногтей с камифубуками фото 2020 новинки

    Также можно использовать дизайн ногтей фото с акцентом. Для этого понадобиться украсить пару ноготков. Конфетти отлично гармонирует и с другими техниками нейл–арта. Очень женственно выглядит маникюр, когда блестящие пайетки дополняют прозрачную базу.

  • 3

    Камифубуки для дизайна ногтей удивляют разнообразием – они бывают в виде кружочков разного диаметра, симпатичных маленьких сердечек, ромбиков, звездочек и цветочков, в упаковках можно купить как россыпь только одного цвета, так и микс из различных оттенков, от которых рябит в глазах. В общем, на вкус и цвет камифубуки разные! В интернет-магазинах переливается огромное богатство форм и тонов. Приятным плюсом станет то, что обычно конфетти упаковывают так, чтобы они сочетались друг с другом по цвету.

  • 4

    Камифубуки с обычным лаком 2020 фото

    Большинство дизайнеров упрощенно называют их конфетти или пайетками. Камифубуки изготовлены из всевозможных полимеров и фольги. Благодаря тому, что камифубуки очень тонкие, они без труда крепятся с помощью простого лака. Данный нейл-материал выпускается не только россыпью одного цвета, но и в наборах с разными оттенками.

  • 5

    Камифубуки с матовым топом 2020 фото

    Сверкающие кружочки разных размеров - самый актуальный тренд сезона. Конфетти, они же камифубики, они же фигурные пайетки взорвали подиумы и улицы этим летом и остаются уникальными в течение всего года. Игриво, ярко, привлекательно!

  • 6

    Летний маникюр с камифубуками фото 2020

    Если вы активно используете технику нанесения гель-лака на натуральные ногти, и имеете для этого всё необходимое, то вы с лёгкостью справитесь и с камифубуками. Модные конфетти можно наносить как угодно – в виде рыбьей чешуи, элегантного узора, в сочетании со стразами и бульонками. Вы с лёгкостью можете изобразить на ногтях звёздное небо, где блестящие камифубуки космических оттенков и разных размеров будут напоминать планеты.

  • 7

    Весенний маникюр с камифубуками 2020 фото

    Небывалая популярность камифубуков заставляет производителей этих миниатюрных конфетти удивлять модниц всё большим разнообразием продукта. Вы можете купить по смешной цене как набор круглых украшений размером от 1 до 3 мм., так и конфетти в форме полосок, цветочков, сердечек, звёздочек. Такие комплекты – уже готовая идея для декора на гель-лаке.

  • 8

    Осенний маникюр с камифубуками 2020 фото

    Модный осенний маникюр 2020, тенденции которого столь разнообразны и эксклюзивны, предложат женщинам новинки дизайна на короткие и длинные ногти в интересной интерпретации известных техник. Модный маникюр на осень 2020 года будет удивлять особыми инновациями, к тому же, модные тенденции и тренды маникюра откроют женщинам потрясающие примеры нейл-арта, демонстрирующие модный осенний маникюр 2020 с неповторимым содержанием, неординарными решениями, креативным подходом.

  • 9

    Маникюр с конфетти фото модного дизайна 2020

    В отличие от привычных шестигранных или прямоугольных маленьких конфетти, камфибуки круглые. В наборах или баночках они, как правило, продаются с тремя разными вариантами размеров и в разных цветах. Оттенки могут быть как близкими (разные тона розового) так и диаметрально противоположными (черные и белые). Главное правил - использовать конфетти можно только с гель-лаком.

  • 10

    Если вы решите наносить обычный лак и сверху крепить на него маленькие кругляшки, скорее всего, у вас ничего не получится. Частички должны быть прочно запечатаны, как будто зажаты между двух стекол. Лак не дает такого плотного покрытия, а слишком толстый слой испортит внешний вид.

  • 11

    Идеи маникюра с камифубуками 2020 фото

    Не бойтесь миксовать глянцевое покрытие и матовый шарм. Некоторые пальчики могут украшать праздничные и блестящие элементы, а остальные оставьте под более сдержанный одноцветный матовый дизайн.

  • 12

    Попробуйте "Лунный френч", когда лунка ногтя оформлена не с помощью цвета, а с помощью конфетти. Очень нежно смотрится розовая основа и голубо-золотисто-кремовый дизайн из пайеток.

  • 13

    Сделайте яркий акцент. Помните, раньше все старались сделать яркий акцент на талии, вешая цветные пояса, используйте этот прием на ногтях. Украшения можно разместить у основания ногтя, на кончиках, по центру, на одном пальце или на всех сразу - дайте волю фантазии.

  • 14

    Превратите ногти в диско-шар. Для этого подойдут пайетки-шестигранники, которые как соты образуют плотную сеть по всему ногтю, создавая эффект кольчуги или диско-болла. В идеале они должны быть блестящими, возможно, с бензиновыми переливами или перламутровым блеском. Главное - это будет ярко.

  • 15

    Педикюр с конфетти фото 2020 идеи

    Как только вы поймете, как сделать дизайн с использованием разноцветных камифубуки, перед вами откроется совершенно новое направление в маникюре. Вы сможете быстро создавать невероятно красивые дизайны, не прибегая к помощи специалистов и не тратя время на рисование кистью. Пользоваться ими очень просто, а разнообразие цветов и форм дает поистине безграничный простор для фантазии.

Маникюр 2020: изящный белоснежный нейл-арт (Фото)

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